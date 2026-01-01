PsiTransfer to lekka, otwartoźródłowa usługa transferu plików do udostępniania plików za pomocą wygasających linków do pobierania — bez konieczności posiadania konta przez nadawców i odbiorców. Pliki są organizowane w zasobniki przesyłania z konfigurowalnymi okresami przechowywania, od jednorazowego pobrania do wygaśnięcia po 8 tygodniach. Każdy zasobnik może być opcjonalnie chroniony hasłem z szyfrowaniem AES, a odbiorcy mogą pobrać wszystko jako pojedyncze archiwum zip lub tar.gz bez instalowania czegokolwiek.

Samodzielne hostowanie PsiTransfer na Twoim VPS-ie zapewnia prywatność transferów plików: brak limitów rozmiaru narzuconych przez usługę chmurową, brak metadanych plików wysyłanych do stron trzecich oraz pełną kontrolę nad polityką przechowywania i pamięcią masową. Opcjonalny panel administracyjny pozwala monitorować aktywne przesyłanie i zarządzać pamięcią masową z jednej chronionej strony.