Wdróż PsiTransfer jednym kliknięciem.
Proste udostępnianie plików hostowanych samodzielnie z wygasającymi linkami, ochroną hasłem i wznawialnym przesyłaniem — bez konieczności posiadania konta.
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Co możesz zbudować z PsiTransfer
PsiTransfer to lekka, otwartoźródłowa usługa transferu plików do udostępniania plików za pomocą wygasających linków do pobierania — bez konieczności posiadania konta przez nadawców i odbiorców. Pliki są organizowane w zasobniki przesyłania z konfigurowalnymi okresami przechowywania, od jednorazowego pobrania do wygaśnięcia po 8 tygodniach. Każdy zasobnik może być opcjonalnie chroniony hasłem z szyfrowaniem AES, a odbiorcy mogą pobrać wszystko jako pojedyncze archiwum zip lub tar.gz bez instalowania czegokolwiek.
Samodzielne hostowanie PsiTransfer na Twoim VPS-ie zapewnia prywatność transferów plików: brak limitów rozmiaru narzuconych przez usługę chmurową, brak metadanych plików wysyłanych do stron trzecich oraz pełną kontrolę nad polityką przechowywania i pamięcią masową. Opcjonalny panel administracyjny pozwala monitorować aktywne przesyłanie i zarządzać pamięcią masową z jednej chronionej strony.
Główne cechy PsiTransfer
Wygasające linki do pobierania
Ustaw retencję od jednorazowego pobrania do 8 tygodni — pliki i ich linki są automatycznie czyszczone po wygaśnięciu.
Nie są wymagane konta
Odbiorcy pobierają pliki bezpośrednio z linku do udostępniania, bez rejestracji lub logowania się do jakiejkolwiek usługi.
Zasobniki chronione hasłem
Zabezpiecz każde przesyłanie danych za pomocą haseł do zasobników szyfrowanych AES, tak aby dostęp do udostępnionych plików mieli tylko zamierzeni odbiorcy.
Wznowione przesyłanie
Przesyłanie dużych plików wznawia się automatycznie po przerwach w sieci przy użyciu protokołu tus.io, zapobiegając nieudanym transferom na wolnych połączeniach.
Zbiorcze pobieranie archiwum
Odbiorcy mogą pobrać wszystkie pliki z zasobnika jako pojedyncze archiwum zip lub tar.gz jednym kliknięciem, bez pobierania plików pojedynczo.
Panel administracyjny
Monitoruj wszystkie aktywne zasobniki, przeglądaj wykorzystanie pamięci masowej i usuwaj przesłane pliki z chronionego hasłem panelu administracyjnego pod adresem /admin.
Dlaczego warto uruchomić PsiTransfer na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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