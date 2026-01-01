Wdróż LibreNMS jednym kliknięciem.
Kierowany przez społeczność, automatycznie wykrywający system monitorowania sieci z zaawansowaną obsługą SNMP dla tysięcy modeli urządzeń.
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Co możesz zbudować z LibreNMS
LibreNMS to w pełni funkcjonalny system monitorowania sieci z licencją GPL, który automatycznie wykrywa całą Twoją infrastrukturę za pośrednictwem SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP i ARP. Obsługuje tysiące modeli urządzeń takich jak Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet i wiele innych, od razu po wyjęciu z pudełka, zapewniając Ci wykresy ruchu na portach, alerty i mapowanie topologii bez opłat licencyjnych za każde urządzenie.
Samodzielne hostowanie LibreNMS na Twoim VPS-ie utrzymuje wrażliwą telemetrię infrastruktury na sprzęcie, który kontrolujesz, bez śladu agenta na monitorowanych urządzeniach. Ta implementacja łączy LibreNMS z MariaDB, Redisem oraz dedykowanym kontenerem dyspozytora pollerów, dzięki czemu zbieranie danych i alerty działają niezawodnie obok interfejsu użytkownika.
Główne cechy LibreNMS
SNMP autowykrywanie
Automatycznie wykrywaj urządzenia i ich interfejsy za pośrednictwem SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP i ARP bez ręcznej pracy inwentaryzacyjnej.
Szeroka obsługa urządzeń
Dostarczany z obsługą tysięcy modeli urządzeń sieciowych, serwerowych i IoT firm takich jak Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet i wielu innych.
Alerty i powiadomienia
Zdefiniuj reguły z szablonowymi alertami i dostarczaj je za pośrednictwem e-maila, Slacka, Discorda, Microsoft Teams, PagerDuty, webhooków i ponad 80 kanałów transportu.
Rozliczanie i przepustowość
Śledź ruch na portach z raportami rozliczeniowymi 95. percentyla dla obwodów i interfejsów klienta, idealne dla dostawców usług internetowych (ISP) i dostawców usług zarządzanych.
API i integracje
Pełne REST API oraz najwyższej klasy integracje z Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping i mapami opartymi na OpenStreetMap.
Rozproszone odpytywanie
Usługa dyspozytora skaluje odpytywanie pomiędzy wieloma kontenerami roboczymi, zapewniając responsywność dużych sieci bez pominiętych interwałów.
Dlaczego warto uruchomić LibreNMS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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