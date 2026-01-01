LibreNMS to w pełni funkcjonalny system monitorowania sieci z licencją GPL, który automatycznie wykrywa całą Twoją infrastrukturę za pośrednictwem SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP i ARP. Obsługuje tysiące modeli urządzeń takich jak Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet i wiele innych, od razu po wyjęciu z pudełka, zapewniając Ci wykresy ruchu na portach, alerty i mapowanie topologii bez opłat licencyjnych za każde urządzenie.

Samodzielne hostowanie LibreNMS na Twoim VPS-ie utrzymuje wrażliwą telemetrię infrastruktury na sprzęcie, który kontrolujesz, bez śladu agenta na monitorowanych urządzeniach. Ta implementacja łączy LibreNMS z MariaDB, Redisem oraz dedykowanym kontenerem dyspozytora pollerów, dzięki czemu zbieranie danych i alerty działają niezawodnie obok interfejsu użytkownika.