Wdróż Zipline jednym kliknięciem.
Serwer do przesyłania plików i obrazów, kompatybilny z ShareX, z eleganckim panelem sterowania i wbudowanym skracaczem linków.
Wybierz plan VPS dla Zipline
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Zipline
Zipline to samodzielnie hostowany serwer do przesyłania plików i obrazów, zaprojektowany dla zaawansowanych użytkowników, którzy potrzebują szybkiego, niezawodnego udostępniania z pełną kontrolą nad swoimi danymi. Obsługuje ShareX, Flameshot i inne narzędzia do tworzenia zrzutów ekranu od razu po instalacji, czyniąc go płynnym zamiennikiem dla usług przesyłania w chmurze, takich jak Imgur czy file.io.
Oprócz prostego przesyłania, Zipline oferuje skracanie adresów URL, schowki na kod, organizację folderów, dostosowywanie osadzania i zarządzanie użytkownikami. Samodzielne hostowanie na własnym serwerze VPS oznacza nieograniczone miejsce na dane, brak ograniczeń rozmiaru plików i pełną prywatność dla każdego przesłanego elementu.
Główne cechy Zipline
Integracja ShareX
Natywna obsługa ShareX, Flameshot i niestandardowych programów do przesyłania pozwala Ci przechwytywać i udostępniać zrzuty ekranu w kilka sekund.
Wbudowany skracacz URL
Skracaj linki wraz z przesyłaniem plików z jednego panelu, bez konieczności korzystania z oddzielnej usługi.
Zarządzanie użytkownikami
Twórz wiele kont z indywidualnymi limitami przesyłania, uprawnieniami i oddzielnymi bibliotekami plików.
Dostosowanie osadzania
Dostosuj osadzenia OpenGraph, aby udostępniane linki wyświetlały bogate podglądy na Discordzie, Slacku i w mediach społecznościowych.
Schowek kodu
Udostępniaj fragmenty kodu z podświetlaniem składni, automatycznym wykrywaniem języka i opcjami wygaśnięcia.
Dlaczego warto uruchomić Zipline na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.