Zipline to samodzielnie hostowany serwer do przesyłania plików i obrazów, zaprojektowany dla zaawansowanych użytkowników, którzy potrzebują szybkiego, niezawodnego udostępniania z pełną kontrolą nad swoimi danymi. Obsługuje ShareX, Flameshot i inne narzędzia do tworzenia zrzutów ekranu od razu po instalacji, czyniąc go płynnym zamiennikiem dla usług przesyłania w chmurze, takich jak Imgur czy file.io.

Oprócz prostego przesyłania, Zipline oferuje skracanie adresów URL, schowki na kod, organizację folderów, dostosowywanie osadzania i zarządzanie użytkownikami. Samodzielne hostowanie na własnym serwerze VPS oznacza nieograniczone miejsce na dane, brak ograniczeń rozmiaru plików i pełną prywatność dla każdego przesłanego elementu.