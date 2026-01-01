Do 69% zniżki na COPS

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Lekki serwer PHP OPDS i HTML dla Twojej biblioteki e-booków Calibre, zoptymalizowany pod kątem hostingu współdzielonego i konfiguracji o niskich zasobach.

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74,99  zł
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Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
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50 GB przestrzeni na dysku NVMe
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100 GB przestrzeni na dysku NVMe
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93,99  zł /mies.
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32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z COPS

COPS (Calibre OPDS PHP Server) to szybka, tylko do odczytu alternatywa dla wbudowanego serwera treści Calibre. Udostępnia istniejącą bibliotekę Calibre — standardowy plik metadata.db — poprzez prosty interfejs HTML dla przeglądarek i kanał OPDS dla czytników e-booków, takich jak Moon+ Reader, KyBook, Aldiko i Marvin. Ponieważ działa na czystym PHP bez własnej bazy danych, pozostaje responsywny na skromnym sprzęcie i uruchamia się w kilka sekund.

Samodzielne hostowanie COPS na VPS zapewnia mobilnym czytnikom e-booków szybki punkt końcowy katalogu bez konieczności utrzymywania działającej instancji Calibre na komputerze stacjonarnym i naturalnie łączy się z Calibre-Web dla użytkowników, którzy chcą mieć publiczny katalog tylko do odczytu, oddzielony od pełnego interfejsu zarządzania (UI).

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy COPS

Natywny kanał OPDS

Wbudowany katalog OPDS 1.1, dzięki czemu mobilne aplikacje do czytania mogą przeglądać, wyszukiwać i pobierać z Twojej biblioteki Calibre od razu po wyjęciu z pudełka.

Odczytuje Calibre metadata.db

Wskazuje bezpośrednio na tę samą bazę danych SQLite, której używa Calibre — bez importu, bez duplikowania biblioteki, bez kroku synchronizacji.

Lekki ślad

Czyste PHP bez zewnętrznej bazy danych, dzięki czemu pozostaje szybkie na małych planach VPS i obsługuje biblioteki z tysiącami tytułów.

Czytnik przeglądarkowy

Odczytuje pliki EPUB bezpośrednio w przeglądarce za pośrednictwem Monocle, dzięki czemu użytkownicy mogą przeglądać książki bez konieczności wcześniejszego pobierania.

Niestandardowe motywy i konfiguracja

Regulowane dla każdej instancji poprzez local.php — wybierz motyw, ustaw rozmiar strony, ogranicz dostęp lub udostępnij wiele baz danych jednocześnie.

Dlaczego warto uruchomić COPS na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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