Wdróż COPS jednym kliknięciem.
Lekki serwer PHP OPDS i HTML dla Twojej biblioteki e-booków Calibre, zoptymalizowany pod kątem hostingu współdzielonego i konfiguracji o niskich zasobach.
Wybierz plan VPS dla COPS
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z COPS
COPS (Calibre OPDS PHP Server) to szybka, tylko do odczytu alternatywa dla wbudowanego serwera treści Calibre. Udostępnia istniejącą bibliotekę Calibre — standardowy plik
metadata.db — poprzez prosty interfejs HTML dla przeglądarek i kanał OPDS dla czytników e-booków, takich jak Moon+ Reader, KyBook, Aldiko i Marvin. Ponieważ działa na czystym PHP bez własnej bazy danych, pozostaje responsywny na skromnym sprzęcie i uruchamia się w kilka sekund.
Samodzielne hostowanie COPS na VPS zapewnia mobilnym czytnikom e-booków szybki punkt końcowy katalogu bez konieczności utrzymywania działającej instancji Calibre na komputerze stacjonarnym i naturalnie łączy się z Calibre-Web dla użytkowników, którzy chcą mieć publiczny katalog tylko do odczytu, oddzielony od pełnego interfejsu zarządzania (UI).
Główne cechy COPS
Natywny kanał OPDS
Wbudowany katalog OPDS 1.1, dzięki czemu mobilne aplikacje do czytania mogą przeglądać, wyszukiwać i pobierać z Twojej biblioteki Calibre od razu po wyjęciu z pudełka.
Odczytuje Calibre metadata.db
Wskazuje bezpośrednio na tę samą bazę danych SQLite, której używa Calibre — bez importu, bez duplikowania biblioteki, bez kroku synchronizacji.
Lekki ślad
Czyste PHP bez zewnętrznej bazy danych, dzięki czemu pozostaje szybkie na małych planach VPS i obsługuje biblioteki z tysiącami tytułów.
Czytnik przeglądarkowy
Odczytuje pliki EPUB bezpośrednio w przeglądarce za pośrednictwem Monocle, dzięki czemu użytkownicy mogą przeglądać książki bez konieczności wcześniejszego pobierania.
Niestandardowe motywy i konfiguracja
Regulowane dla każdej instancji poprzez
local.php — wybierz motyw, ustaw rozmiar strony, ogranicz dostęp lub udostępnij wiele baz danych jednocześnie.
Dlaczego warto uruchomić COPS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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