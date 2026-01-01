COPS (Calibre OPDS PHP Server) to szybka, tylko do odczytu alternatywa dla wbudowanego serwera treści Calibre. Udostępnia istniejącą bibliotekę Calibre — standardowy plik metadata.db — poprzez prosty interfejs HTML dla przeglądarek i kanał OPDS dla czytników e-booków, takich jak Moon+ Reader, KyBook, Aldiko i Marvin. Ponieważ działa na czystym PHP bez własnej bazy danych, pozostaje responsywny na skromnym sprzęcie i uruchamia się w kilka sekund.

Samodzielne hostowanie COPS na VPS zapewnia mobilnym czytnikom e-booków szybki punkt końcowy katalogu bez konieczności utrzymywania działającej instancji Calibre na komputerze stacjonarnym i naturalnie łączy się z Calibre-Web dla użytkowników, którzy chcą mieć publiczny katalog tylko do odczytu, oddzielony od pełnego interfejsu zarządzania (UI).