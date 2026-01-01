Wdróż MiroTalk jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana wideokonferencja P2P z nieograniczoną liczbą pokoi, udostępnianiem ekranu i bez konieczności instalowania aplikacji dla uczestników.
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Co możesz zbudować z MiroTalk
MiroTalk P2P to samodzielnie hostowana platforma do wideokonferencji WebRTC, która kieruje media bezpośrednio między uczestnikami — nie przez Twój serwer. Ponieważ strumienie wideo przesyłane są w trybie peer-to-peer, opóźnienia są minimalne, a przepustowość Twojego VPS jest wykorzystywana wyłącznie do sygnalizacji, nawet gdy jednocześnie działa wiele pokoi. Uczestnicy dołączają z dowolnej nowoczesnej przeglądarki za pośrednictwem linku, którym można się dzielić, bez konieczności posiadania konta, pobierania czegokolwiek ani instalowania wtyczek.
W przeciwieństwie do usług chmurowych, które rejestrują i przetwarzają dane spotkań na swojej infrastrukturze, samodzielne hostowanie MiroTalk utrzymuje każdą rozmowę na sprzęcie, który Ty posiadasz. Pokoje mogą być chronione hasłem, ochrona hosta ogranicza tworzenie sesji do autoryzowanych użytkowników, a interfejs REST API pozwala na integrację tworzenia spotkań z Twoimi własnymi aplikacjami.
Główne cechy MiroTalk
Media peer-to-peer
Wideo i audio są przesyłane strumieniowo bezpośrednio między uczestnikami — nie przez Twój serwer — utrzymując niskie opóźnienia i koszty przepustowości bliskie zeru, niezależnie od tego, ile pokoi działa jednocześnie.
Nie wymaga aplikacji
Uczestnicy dołączają z dowolnej nowoczesnej przeglądarki za pośrednictwem udostępnianego linku, bez konieczności rejestracji konta, pobierania ani wtyczki do przeglądarki.
Udostępnianie ekranu i nagrywanie
Udostępnij swój ekran lub okno konkretnej aplikacji i nagrywaj sesje lokalnie na swoim urządzeniu bez przechowywania nagrań na serwerze.
Tablica i udostępnianie plików
Współpracuj w czasie rzeczywistym na współdzielonej tablicy i przesyłaj pliki bezpośrednio między uczestnikami podczas sesji bez zewnętrznego przechowywania danych.
Ochrona hosta
Wymagaj hasła do tworzenia nowych pokoi, ograniczając tworzenie sesji do autoryzowanych użytkowników, jednocześnie utrzymując otwarte i bezproblemowe linki do dołączania dla uczestników.
REST API i osadzanie
Twórz pokoje i generuj tokeny dołączania programowo za pośrednictwem udokumentowanego interfejsu REST API, a także osadzaj interfejs użytkownika konferencji na dowolnej stronie internetowej jako iframe.
Dlaczego warto uruchomić MiroTalk na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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