MiroTalk P2P to samodzielnie hostowana platforma do wideokonferencji WebRTC, która kieruje media bezpośrednio między uczestnikami — nie przez Twój serwer. Ponieważ strumienie wideo przesyłane są w trybie peer-to-peer, opóźnienia są minimalne, a przepustowość Twojego VPS jest wykorzystywana wyłącznie do sygnalizacji, nawet gdy jednocześnie działa wiele pokoi. Uczestnicy dołączają z dowolnej nowoczesnej przeglądarki za pośrednictwem linku, którym można się dzielić, bez konieczności posiadania konta, pobierania czegokolwiek ani instalowania wtyczek.

W przeciwieństwie do usług chmurowych, które rejestrują i przetwarzają dane spotkań na swojej infrastrukturze, samodzielne hostowanie MiroTalk utrzymuje każdą rozmowę na sprzęcie, który Ty posiadasz. Pokoje mogą być chronione hasłem, ochrona hosta ogranicza tworzenie sesji do autoryzowanych użytkowników, a interfejs REST API pozwala na integrację tworzenia spotkań z Twoimi własnymi aplikacjami.