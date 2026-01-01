Do 69% zniżki na MiroTalk

Wdróż MiroTalk jednym kliknięciem.

Samodzielnie hostowana wideokonferencja P2P z nieograniczoną liczbą pokoi, udostępnianiem ekranu i bez konieczności instalowania aplikacji dla uczestników.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z MiroTalk

MiroTalk P2P to samodzielnie hostowana platforma do wideokonferencji WebRTC, która kieruje media bezpośrednio między uczestnikami — nie przez Twój serwer. Ponieważ strumienie wideo przesyłane są w trybie peer-to-peer, opóźnienia są minimalne, a przepustowość Twojego VPS jest wykorzystywana wyłącznie do sygnalizacji, nawet gdy jednocześnie działa wiele pokoi. Uczestnicy dołączają z dowolnej nowoczesnej przeglądarki za pośrednictwem linku, którym można się dzielić, bez konieczności posiadania konta, pobierania czegokolwiek ani instalowania wtyczek.

W przeciwieństwie do usług chmurowych, które rejestrują i przetwarzają dane spotkań na swojej infrastrukturze, samodzielne hostowanie MiroTalk utrzymuje każdą rozmowę na sprzęcie, który Ty posiadasz. Pokoje mogą być chronione hasłem, ochrona hosta ogranicza tworzenie sesji do autoryzowanych użytkowników, a interfejs REST API pozwala na integrację tworzenia spotkań z Twoimi własnymi aplikacjami.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy MiroTalk

Media peer-to-peer

Wideo i audio są przesyłane strumieniowo bezpośrednio między uczestnikami — nie przez Twój serwer — utrzymując niskie opóźnienia i koszty przepustowości bliskie zeru, niezależnie od tego, ile pokoi działa jednocześnie.

Nie wymaga aplikacji

Uczestnicy dołączają z dowolnej nowoczesnej przeglądarki za pośrednictwem udostępnianego linku, bez konieczności rejestracji konta, pobierania ani wtyczki do przeglądarki.

Udostępnianie ekranu i nagrywanie

Udostępnij swój ekran lub okno konkretnej aplikacji i nagrywaj sesje lokalnie na swoim urządzeniu bez przechowywania nagrań na serwerze.

Tablica i udostępnianie plików

Współpracuj w czasie rzeczywistym na współdzielonej tablicy i przesyłaj pliki bezpośrednio między uczestnikami podczas sesji bez zewnętrznego przechowywania danych.

Ochrona hosta

Wymagaj hasła do tworzenia nowych pokoi, ograniczając tworzenie sesji do autoryzowanych użytkowników, jednocześnie utrzymując otwarte i bezproblemowe linki do dołączania dla uczestników.

REST API i osadzanie

Twórz pokoje i generuj tokeny dołączania programowo za pośrednictwem udokumentowanego interfejsu REST API, a także osadzaj interfejs użytkownika konferencji na dowolnej stronie internetowej jako iframe.

Dlaczego warto uruchomić MiroTalk na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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