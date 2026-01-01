Do 69% zniżki na Zabbix

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Monitorowanie open-source klasy korporacyjnej dla sieci, serwerów, aplikacji i usług w chmurze na jednej ujednoliconej platformie.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Zabbix

Zabbix to korporacyjne, otwartoźródłowe rozwiązanie do monitorowania, cieszące się zaufaniem NASA, Salesforce i dziesiątek tysięcy organizacji, służące do śledzenia stanu sieci, serwerów, maszyn wirtualnych, kontenerów i usług chmurowych. Pojedyncza instancja Zabbixa może zbierać dziesiątki tysięcy metryk na sekundę za pośrednictwem agentów, SNMP, IPMI, JMX, kontroli HTTP i niestandardowych skryptów, a następnie wykrywać anomalie za pomocą szablonowych wyzwalaczy, reguł eskalacji i rozbudowanych pulpitów nawigacyjnych.

Samodzielne hostowanie Zabbixa na własnym VPS utrzymuje każdą metrykę, zdarzenie i poświadczenie w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, bez opłat licencyjnych za hosta ani opłat za transfer danych. Dołączona baza danych PostgreSQL i agent Zabbixa zapewniają kompletny stos monitorowania, gotowy do wdrożenia hostów w momencie zakończenia instalacji.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Zabbix

Agent i bezagentowy

Zbieraj metryki za pośrednictwem natywnych agentów Zabbix, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet oraz kontroli HTTP bez instalowania oprogramowania na każdym monitorowanym urządzeniu.

Automatyczne wykrywanie

Odkrywaj hosty, interfejsy sieciowe, usługi i maszyny wirtualne automatycznie i zastosuj szablony monitorowania bez ręcznej konfiguracji.

Elastyczne powiadomienia

Zdefiniuj zasady eskalacji i wysyłaj powiadomienia do Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, poczty e-mail, SMS i webhooków na podstawie ważności i odbiorcy.

Monitorowanie oparte na szablonach

Setki gotowych szablonów obejmują bazy danych, serwery WWW, Kubernetes, AWS, VMware i sprzęt sieciowy, dzięki czemu wdrożenie nowych hostów zajmuje minuty, a nie godziny.

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne

Twórz pulpity nawigacyjne z wykresami, mapami, widżetami z najlepszymi hostami i raportami SLA, dostosowane do operatorów NOC, programistów lub kadry kierowniczej.

Metryki długoterminowe

Przechowuj dane historyczne i zagregowane trendy w PostgreSQL na lata planowania pojemności, przeglądu po incydentach i raportowania zgodności.

Dlaczego warto uruchomić Zabbix na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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