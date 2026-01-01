Wdróż Zabbix jednym kliknięciem.
Monitorowanie open-source klasy korporacyjnej dla sieci, serwerów, aplikacji i usług w chmurze na jednej ujednoliconej platformie.
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Co możesz zbudować z Zabbix
Zabbix to korporacyjne, otwartoźródłowe rozwiązanie do monitorowania, cieszące się zaufaniem NASA, Salesforce i dziesiątek tysięcy organizacji, służące do śledzenia stanu sieci, serwerów, maszyn wirtualnych, kontenerów i usług chmurowych. Pojedyncza instancja Zabbixa może zbierać dziesiątki tysięcy metryk na sekundę za pośrednictwem agentów, SNMP, IPMI, JMX, kontroli HTTP i niestandardowych skryptów, a następnie wykrywać anomalie za pomocą szablonowych wyzwalaczy, reguł eskalacji i rozbudowanych pulpitów nawigacyjnych.
Samodzielne hostowanie Zabbixa na własnym VPS utrzymuje każdą metrykę, zdarzenie i poświadczenie w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, bez opłat licencyjnych za hosta ani opłat za transfer danych. Dołączona baza danych PostgreSQL i agent Zabbixa zapewniają kompletny stos monitorowania, gotowy do wdrożenia hostów w momencie zakończenia instalacji.
Główne cechy Zabbix
Agent i bezagentowy
Zbieraj metryki za pośrednictwem natywnych agentów Zabbix, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet oraz kontroli HTTP bez instalowania oprogramowania na każdym monitorowanym urządzeniu.
Automatyczne wykrywanie
Odkrywaj hosty, interfejsy sieciowe, usługi i maszyny wirtualne automatycznie i zastosuj szablony monitorowania bez ręcznej konfiguracji.
Elastyczne powiadomienia
Zdefiniuj zasady eskalacji i wysyłaj powiadomienia do Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, poczty e-mail, SMS i webhooków na podstawie ważności i odbiorcy.
Monitorowanie oparte na szablonach
Setki gotowych szablonów obejmują bazy danych, serwery WWW, Kubernetes, AWS, VMware i sprzęt sieciowy, dzięki czemu wdrożenie nowych hostów zajmuje minuty, a nie godziny.
Konfigurowalne pulpity nawigacyjne
Twórz pulpity nawigacyjne z wykresami, mapami, widżetami z najlepszymi hostami i raportami SLA, dostosowane do operatorów NOC, programistów lub kadry kierowniczej.
Metryki długoterminowe
Przechowuj dane historyczne i zagregowane trendy w PostgreSQL na lata planowania pojemności, przeglądu po incydentach i raportowania zgodności.
Dlaczego warto uruchomić Zabbix na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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