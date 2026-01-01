Zabbix to korporacyjne, otwartoźródłowe rozwiązanie do monitorowania, cieszące się zaufaniem NASA, Salesforce i dziesiątek tysięcy organizacji, służące do śledzenia stanu sieci, serwerów, maszyn wirtualnych, kontenerów i usług chmurowych. Pojedyncza instancja Zabbixa może zbierać dziesiątki tysięcy metryk na sekundę za pośrednictwem agentów, SNMP, IPMI, JMX, kontroli HTTP i niestandardowych skryptów, a następnie wykrywać anomalie za pomocą szablonowych wyzwalaczy, reguł eskalacji i rozbudowanych pulpitów nawigacyjnych.

Samodzielne hostowanie Zabbixa na własnym VPS utrzymuje każdą metrykę, zdarzenie i poświadczenie w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, bez opłat licencyjnych za hosta ani opłat za transfer danych. Dołączona baza danych PostgreSQL i agent Zabbixa zapewniają kompletny stos monitorowania, gotowy do wdrożenia hostów w momencie zakończenia instalacji.