Wdróż Scrypted jednym kliknięciem.
Wysokowydajna platforma do integracji domowego wideo i NVR z inteligentnymi detekcjami opartymi na AI.
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Co możesz zbudować z Scrypted
Scrypted to otwartoźródłowa platforma do integracji wideo domowego i sieciowy rejestrator wideo (NVR), który ujednolica kamery IP w ekosystemach inteligentnego domu, w tym HomeKit, Google Home, Alexa i Home Assistant. Jego sprzętowo przyspieszane transkodowanie i architektura wtyczek zapewniają strumienie na żywo o niskim opóźnieniu oraz niezawodne nagrania 24/7 bez uzależnienia od dostawcy.
Wtyczka Scrypted NVR dodaje ciągłe nagrywanie z inteligentnymi detekcjami opartymi na AI, natychmiastowe alerty ruchu oraz dopracowaną aplikację mobilną i desktopową do zdalnego monitorowania. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS-ie daje Ci pełną własność Twoich nagrań i eliminuje bieżące opłaty abonamentowe za chmurę.
Główne cechy Scrypted
Integracja inteligentnego domu
Przesyłaj obraz z kamer do HomeKit, Google Home, Alexa i Home Assistant jednocześnie z jednej ujednoliconej platformy.
Nagrywanie NVR 24/7
Nagrywaj każdą kamerę przez całą dobę za pomocą wtyczki Scrypted NVR i przeglądaj nagrania dzięki intuicyjnej nawigacji po osi czasu.
Inteligentne wykrycia AI
Otrzymuj inteligentne alerty o ruchu, osobach, pojazdach i zwierzętach, oparte na modelach uczenia maszynowego działających na urządzeniu.
Przyspieszenie sprzętowe
Wykorzystaj dekodowanie wideo wspomagane przez GPU lub sprzęt, aby uzyskać płynne strumienie o niskim opóźnieniu i minimalnym obciążeniu procesora.
Ekosystem wtyczek
Rozszerz funkcjonalność za pomocą setek wtyczek społecznościowych obsługujących kamery, zamki, czujniki i urządzenia inteligentnego domu.
Dlaczego warto uruchomić Scrypted na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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