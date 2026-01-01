Scrypted to otwartoźródłowa platforma do integracji wideo domowego i sieciowy rejestrator wideo (NVR), który ujednolica kamery IP w ekosystemach inteligentnego domu, w tym HomeKit, Google Home, Alexa i Home Assistant. Jego sprzętowo przyspieszane transkodowanie i architektura wtyczek zapewniają strumienie na żywo o niskim opóźnieniu oraz niezawodne nagrania 24/7 bez uzależnienia od dostawcy.

Wtyczka Scrypted NVR dodaje ciągłe nagrywanie z inteligentnymi detekcjami opartymi na AI, natychmiastowe alerty ruchu oraz dopracowaną aplikację mobilną i desktopową do zdalnego monitorowania. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS-ie daje Ci pełną własność Twoich nagrań i eliminuje bieżące opłaty abonamentowe za chmurę.