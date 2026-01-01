PrivateBin to minimalistyczny, otwarty pastebin, gdzie zawartość jest szyfrowana 256-bitowym AES-GCM bezpośrednio w przeglądarce, zanim dotrze do serwera. Klucz deszyfrujący znajduje się tylko we fragmencie URL, którego przeglądarki nigdy nie wysyłają do serwera — co oznacza, że nawet operator serwera nie może odczytać tego, co udostępniasz. Z ponad 8 000 gwiazdek na GitHubie, jest to jedno z najbardziej zaufanych narzędzi do udostępniania typu zero-knowledge.

Samodzielne hostowanie PrivateBin na Twoim VPS utrzymuje Twoją infrastrukturę udostępniania całkowicie prywatną — żadna usługa zewnętrzna nie widzi Twoich wklejeń — a lekki kontener Alpine wymaga minimalnych zasobów, dając Ci pełną kontrolę nad politykami przechowywania, limitami rozmiaru plików i dostępem.