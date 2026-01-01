Wdróż PrivateBin za pomocą instalacji jednym kliknięciem.
Pastebin szyfrowany z zerową wiedzą, gdzie serwer nigdy nie widzi Twojej zawartości — całe szyfrowanie i deszyfrowanie odbywa się w całości w przeglądarce.
Wybierz plan VPS dla PrivateBin
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z PrivateBin
PrivateBin to minimalistyczny, otwarty pastebin, gdzie zawartość jest szyfrowana 256-bitowym AES-GCM bezpośrednio w przeglądarce, zanim dotrze do serwera. Klucz deszyfrujący znajduje się tylko we fragmencie URL, którego przeglądarki nigdy nie wysyłają do serwera — co oznacza, że nawet operator serwera nie może odczytać tego, co udostępniasz. Z ponad 8 000 gwiazdek na GitHubie, jest to jedno z najbardziej zaufanych narzędzi do udostępniania typu zero-knowledge.
Samodzielne hostowanie PrivateBin na Twoim VPS utrzymuje Twoją infrastrukturę udostępniania całkowicie prywatną — żadna usługa zewnętrzna nie widzi Twoich wklejeń — a lekki kontener Alpine wymaga minimalnych zasobów, dając Ci pełną kontrolę nad politykami przechowywania, limitami rozmiaru plików i dostępem.
Główne cechy PrivateBin
Szyfrowanie z zerową wiedzą
256-bitowe szyfrowanie AES-GCM działa w całości w przeglądarce, dzięki czemu serwer przechowuje tylko tekst zaszyfrowany i nigdy nie może uzyskać dostępu do Twojej niezaszyfrowanej treści.
Spalić po przeczytaniu
Jednorazowe wklejki są automatycznie usuwane po pierwszym wyświetlenu, co czyni je idealnymi do udostępniania haseł, tokenów lub wszelkich sekretów, które nie powinny być przechowywane.
Ochrona hasłem
Dodaj opcjonalne hasło oprócz klucza opartego na adresie URL, aby uzyskać drugą warstwę kontroli dostępu do szczególnie wrażliwych wklejek.
Podświetlanie składni
Ponad 200 motywów języków programowania ułatwia udostępnianie i przeglądanie fragmentów kodu z czytelnym formatowaniem i kolorową składnią.
Konta nie są wymagane
Każdy, kto ma link, może natychmiast przeczytać wklejony tekst — bez rejestracji, bez śledzenia i bez gromadzenia lub przechowywania danych użytkownika przez serwer.
Dlaczego warto uruchomić PrivateBin na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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