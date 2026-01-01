Wdróż PdfDing jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany menedżer PDF z przeglądaniem w przeglądarce, adnotacjami i synchronizacją pozycji czytania między urządzeniami.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z PdfDing
PdfDing to samodzielnie hostowany menedżer i przeglądarka PDF, który zapamiętuje Twoją pozycję czytania na różnych urządzeniach, dzięki czemu możesz zacząć czytać na komputerze stacjonarnym i kontynuować na telefonie bez utraty miejsca. Pliki są organizowane w przestrzenie robocze i kolekcje z wielopoziomowym tagowaniem, oznaczaniem gwiazdką i archiwizowaniem. Przeglądarka internetowa umożliwia dodawanie adnotacji, wyróżnianie, dodawanie tekstu, rysowanie i podpisywanie dokumentów — a wszystkie adnotacje są przechowywane po stronie serwera i synchronizowane na każdym urządzeniu.
Samodzielne hostowanie PdfDing na Twoim własnym serwerze VPS zapewnia prywatność Twojej biblioteki dokumentów: brak plików przesyłanych do usługi w chmurze, brak analizy użytkowania i pełna kontrola nad tym, kto może uzyskać dostęp do Twojej instancji. Opcjonalne jednokrotne logowanie OIDC, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i kontrola dostępu na poziomie linku sprawiają, że jest to praktyczne zarówno do użytku osobistego, jak i dla małych zespołów.
Główne cechy PdfDing
Synchronizacja między urządzeniami
Pozycja czytania, adnotacje i podpisy cyfrowe synchronizują się na wszystkich urządzeniach, dzięki czemu nigdy nie tracisz miejsca, przełączając się między komputerem stacjonarnym a urządzeniem mobilnym.
Adnotacja i edycja
Dodawaj tekst, wyróżnienia, rysunki i komentarze bezpośrednio w przeglądarce — bez konieczności używania narzędzi zewnętrznych — z adnotacjami przechowywanymi po stronie serwera.
Kolekcje i tagowanie
Organizuj pliki PDF w przestrzeniach roboczych i kolekcjach za pomocą wielopoziomowych tagów, oznaczania gwiazdką i archiwizowania, aby stworzyć uporządkowaną bibliotekę osobistą lub zespołową.
Podpisy cyfrowe
Podpisuj dokumenty w przeglądarce, a podpisy będą synchronizowane i przechowywane na wszystkich Twoich urządzeniach bez instalowania żadnego oprogramowania desktopowego.
SSO i uwierzytelnianie dwuskładnikowe
Zintegruj się z dowolnym dostawcą OIDC w celu jednokrotnego logowania i zabezpiecz konta za pomocą dwuskładnikowego uwierzytelniania z kluczem sprzętowym TOTP lub WebAuthn.
Linki do udostępniania
Generuj linki udostępniania z kontrolą dostępu i kodami QR dla pojedynczych plików PDF, ułatwiając udostępnianie dokumentów bez udzielania pełnego dostępu do konta.
Dlaczego warto uruchomić PdfDing na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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