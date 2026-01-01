PdfDing to samodzielnie hostowany menedżer i przeglądarka PDF, który zapamiętuje Twoją pozycję czytania na różnych urządzeniach, dzięki czemu możesz zacząć czytać na komputerze stacjonarnym i kontynuować na telefonie bez utraty miejsca. Pliki są organizowane w przestrzenie robocze i kolekcje z wielopoziomowym tagowaniem, oznaczaniem gwiazdką i archiwizowaniem. Przeglądarka internetowa umożliwia dodawanie adnotacji, wyróżnianie, dodawanie tekstu, rysowanie i podpisywanie dokumentów — a wszystkie adnotacje są przechowywane po stronie serwera i synchronizowane na każdym urządzeniu.

Samodzielne hostowanie PdfDing na Twoim własnym serwerze VPS zapewnia prywatność Twojej biblioteki dokumentów: brak plików przesyłanych do usługi w chmurze, brak analizy użytkowania i pełna kontrola nad tym, kto może uzyskać dostęp do Twojej instancji. Opcjonalne jednokrotne logowanie OIDC, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i kontrola dostępu na poziomie linku sprawiają, że jest to praktyczne zarówno do użytku osobistego, jak i dla małych zespołów.