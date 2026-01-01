Do 69% zniżki na PdfDing

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Samodzielnie hostowany menedżer PDF z przeglądaniem w przeglądarce, adnotacjami i synchronizacją pozycji czytania między urządzeniami.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z PdfDing

PdfDing to samodzielnie hostowany menedżer i przeglądarka PDF, który zapamiętuje Twoją pozycję czytania na różnych urządzeniach, dzięki czemu możesz zacząć czytać na komputerze stacjonarnym i kontynuować na telefonie bez utraty miejsca. Pliki są organizowane w przestrzenie robocze i kolekcje z wielopoziomowym tagowaniem, oznaczaniem gwiazdką i archiwizowaniem. Przeglądarka internetowa umożliwia dodawanie adnotacji, wyróżnianie, dodawanie tekstu, rysowanie i podpisywanie dokumentów — a wszystkie adnotacje są przechowywane po stronie serwera i synchronizowane na każdym urządzeniu.

Samodzielne hostowanie PdfDing na Twoim własnym serwerze VPS zapewnia prywatność Twojej biblioteki dokumentów: brak plików przesyłanych do usługi w chmurze, brak analizy użytkowania i pełna kontrola nad tym, kto może uzyskać dostęp do Twojej instancji. Opcjonalne jednokrotne logowanie OIDC, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i kontrola dostępu na poziomie linku sprawiają, że jest to praktyczne zarówno do użytku osobistego, jak i dla małych zespołów.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy PdfDing

Synchronizacja między urządzeniami

Pozycja czytania, adnotacje i podpisy cyfrowe synchronizują się na wszystkich urządzeniach, dzięki czemu nigdy nie tracisz miejsca, przełączając się między komputerem stacjonarnym a urządzeniem mobilnym.

Adnotacja i edycja

Dodawaj tekst, wyróżnienia, rysunki i komentarze bezpośrednio w przeglądarce — bez konieczności używania narzędzi zewnętrznych — z adnotacjami przechowywanymi po stronie serwera.

Kolekcje i tagowanie

Organizuj pliki PDF w przestrzeniach roboczych i kolekcjach za pomocą wielopoziomowych tagów, oznaczania gwiazdką i archiwizowania, aby stworzyć uporządkowaną bibliotekę osobistą lub zespołową.

Podpisy cyfrowe

Podpisuj dokumenty w przeglądarce, a podpisy będą synchronizowane i przechowywane na wszystkich Twoich urządzeniach bez instalowania żadnego oprogramowania desktopowego.

SSO i uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Zintegruj się z dowolnym dostawcą OIDC w celu jednokrotnego logowania i zabezpiecz konta za pomocą dwuskładnikowego uwierzytelniania z kluczem sprzętowym TOTP lub WebAuthn.

Linki do udostępniania

Generuj linki udostępniania z kontrolą dostępu i kodami QR dla pojedynczych plików PDF, ułatwiając udostępnianie dokumentów bez udzielania pełnego dostępu do konta.

Dlaczego warto uruchomić PdfDing na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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