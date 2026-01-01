Wdróż Outline jednym kliknięciem.
Nowoczesna baza wiedzy i wiki typu open-source z możliwością współpracy w czasie rzeczywistym, zaawansowanym wyszukiwaniem i piękną edycją Markdown dla zespołów.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Outline
Outline to szybka, wspólna baza wiedzy zaprojektowana dla zespołów, które cenią zarówno piękny design, jak i płynną edycję w czasie rzeczywistym. Zbudowana wokół edytora Markdown z poleceniami ukośnika, zagnieżdżonymi hierarchiami dokumentów i organizacją opartą na kolekcjach, zapewnia zespołom inżynieryjnym, produktowym i operacyjnym ustrukturyzowaną przestrzeń roboczą do tworzenia dokumentacji, która jest zarówno funkcjonalna, jak i atrakcyjna wizualnie. Historia wersji, szczegółowe uprawnienia i obsługa wielu dostawców SSO sprawiają, że jest ona odpowiednia dla organizacji każdej wielkości.
Samodzielne hostowanie Outline na własnym VPS oznacza brak ograniczeń cenowych na użytkownika — nieograniczona liczba członków zespołu przy stałym koszcie infrastruktury. Twoja dokumentacja i własność intelektualna pozostają pod Twoją kontrolą, bez dostępu do danych przez osoby trzecie, podczas gdy PostgreSQL i Redis działają lokalnie, zapewniając optymalną wydajność bez zależności od zewnętrznych usług.
Główne cechy Outline
Współpraca w czasie rzeczywistym
Wielu członków zespołu może edytować ten sam dokument jednocześnie, korzystając z komentarzy w tekście i sugestii, co sprawia, że sprinty dokumentacyjne i cykle przeglądów są płynne.
Potężne wyszukiwanie pełnotekstowe
Natychmiast przeszukuj wszystkie dokumenty i kolekcje, z wynikami uszeregowanymi według trafności, dzięki czemu właściwe informacje pojawiają się w ciągu sekund, a nie minut przeglądania.
Elastyczne Uwierzytelnianie
Integruje się z Google, Slack, Azure AD, GitHub i niestandardowymi dostawcami OIDC, umożliwiając zespołom logowanie się za pomocą istniejących danych uwierzytelniających bez konieczności zarządzania oddzielnymi kontami.
Historia wersji
Każda zmiana dokumentu jest śledzona z podglądem różnic i możliwością pełnego przywrócenia, co zapewnia zespołom siatkę bezpieczeństwa na wypadek przypadkowych edycji oraz dziennik audytu na potrzeby zgodności.
Organizacja kolekcji
Organizuj dokumenty w zagnieżdżone hierarchie i kolekcje z precyzyjnymi kontrolami udostępniania publicznego, zespołowego lub prywatnego, które pasują do dowolnej struktury zespołu.
Dlaczego warto uruchomić Outline na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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