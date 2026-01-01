Outline to szybka, wspólna baza wiedzy zaprojektowana dla zespołów, które cenią zarówno piękny design, jak i płynną edycję w czasie rzeczywistym. Zbudowana wokół edytora Markdown z poleceniami ukośnika, zagnieżdżonymi hierarchiami dokumentów i organizacją opartą na kolekcjach, zapewnia zespołom inżynieryjnym, produktowym i operacyjnym ustrukturyzowaną przestrzeń roboczą do tworzenia dokumentacji, która jest zarówno funkcjonalna, jak i atrakcyjna wizualnie. Historia wersji, szczegółowe uprawnienia i obsługa wielu dostawców SSO sprawiają, że jest ona odpowiednia dla organizacji każdej wielkości.

Samodzielne hostowanie Outline na własnym VPS oznacza brak ograniczeń cenowych na użytkownika — nieograniczona liczba członków zespołu przy stałym koszcie infrastruktury. Twoja dokumentacja i własność intelektualna pozostają pod Twoją kontrolą, bez dostępu do danych przez osoby trzecie, podczas gdy PostgreSQL i Redis działają lokalnie, zapewniając optymalną wydajność bez zależności od zewnętrznych usług.