Do 69% zniżki na Vane

Wdróż Vane jednym kliknięciem.

Skoncentrowany na prywatności silnik odpowiedzi AI, który dostarcza cytowane odpowiedzi, używając lokalnych LLM lub dostawców chmury na Twoim własnym sprzęcie.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Vane jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla Vane

68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Vane

Vane to open-source'owy silnik odpowiedzi oparty na sztucznej inteligencji, który działa w całości na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Łączy on metawyszukiwarkę opartą na SearXNG z wybranym przez Ciebie dużym modelem językowym — lokalnymi modelami Ollama lub dostawcami chmurowymi, takimi jak OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini i Groq — aby syntetyzować dokładne odpowiedzi poparte cytowanymi źródłami internetowymi.

Samodzielne hostowanie Vane sprawia, że każde zapytanie wyszukiwania i przesłany dokument pozostają na Twoim VPS. Nie ma logowania zapytań przez osoby trzecie, brak subskrypcji na użytkownika i brak nieprzejrzystego rankingu — Ty wybierasz źródła wyszukiwania, model i poziom prywatności, który odpowiada Twojemu sposobowi prowadzenia badań.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Vane

Cytowane odpowiedzi AI

Każda odpowiedź odsyła do podstawowych źródeł, co pozwala Ci zweryfikować twierdzenia i zagłębić się w temat bez ślepego zaufania do wygenerowanej treści.

Lokalne i chmurowe LLM

Uruchamiaj modele open-source lokalnie za pośrednictwem Ollamy lub połącz OpenAI, Anthropic, Google Gemini i Groq z tego samego interfejsu internetowego.

Dołączony SearXNG

Dostarczany z instancją metawyszukiwarki SearXNG, dzięki czemu zapytania są agregowane z wielu wyszukiwarek bez ujawniania ich komercyjnym narzędziom śledzącym.

Tryby szybkości i jakości

Przełączaj się między trybami Szybkość, Zrównoważony i Jakość, aby poświęcić czas odpowiedzi na rzecz głębszych, wieloetapowych badań w przypadku trudniejszych pytań.

Przesyłanie plików i odkrywanie

Prześlij pliki PDF, pliki tekstowe i obrazy, aby zadawać pytania dotyczące Twoich własnych dokumentów, lub przeglądaj kanał Discover w poszukiwaniu popularnych treści.

Historia wyszukiwania na Twoim VPS

Wszystkie zapytania, przesłane pliki i historia czatów pozostają na Twoim serwerze w trwałym woluminie — nigdy nie są synchronizowane z chmurą stron trzecich.

Dlaczego warto uruchomić Vane na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Wypróbuj bez ryzyka dzięki naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce zwrotów.

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