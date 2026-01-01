Vane to open-source'owy silnik odpowiedzi oparty na sztucznej inteligencji, który działa w całości na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Łączy on metawyszukiwarkę opartą na SearXNG z wybranym przez Ciebie dużym modelem językowym — lokalnymi modelami Ollama lub dostawcami chmurowymi, takimi jak OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini i Groq — aby syntetyzować dokładne odpowiedzi poparte cytowanymi źródłami internetowymi.

Samodzielne hostowanie Vane sprawia, że każde zapytanie wyszukiwania i przesłany dokument pozostają na Twoim VPS. Nie ma logowania zapytań przez osoby trzecie, brak subskrypcji na użytkownika i brak nieprzejrzystego rankingu — Ty wybierasz źródła wyszukiwania, model i poziom prywatności, który odpowiada Twojemu sposobowi prowadzenia badań.