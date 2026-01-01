Wdróż Vane jednym kliknięciem.
Skoncentrowany na prywatności silnik odpowiedzi AI, który dostarcza cytowane odpowiedzi, używając lokalnych LLM lub dostawców chmury na Twoim własnym sprzęcie.
Wybierz plan VPS dla Vane
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Vane
Vane to open-source'owy silnik odpowiedzi oparty na sztucznej inteligencji, który działa w całości na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Łączy on metawyszukiwarkę opartą na SearXNG z wybranym przez Ciebie dużym modelem językowym — lokalnymi modelami Ollama lub dostawcami chmurowymi, takimi jak OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini i Groq — aby syntetyzować dokładne odpowiedzi poparte cytowanymi źródłami internetowymi.
Samodzielne hostowanie Vane sprawia, że każde zapytanie wyszukiwania i przesłany dokument pozostają na Twoim VPS. Nie ma logowania zapytań przez osoby trzecie, brak subskrypcji na użytkownika i brak nieprzejrzystego rankingu — Ty wybierasz źródła wyszukiwania, model i poziom prywatności, który odpowiada Twojemu sposobowi prowadzenia badań.
Główne cechy Vane
Cytowane odpowiedzi AI
Każda odpowiedź odsyła do podstawowych źródeł, co pozwala Ci zweryfikować twierdzenia i zagłębić się w temat bez ślepego zaufania do wygenerowanej treści.
Lokalne i chmurowe LLM
Uruchamiaj modele open-source lokalnie za pośrednictwem Ollamy lub połącz OpenAI, Anthropic, Google Gemini i Groq z tego samego interfejsu internetowego.
Dołączony SearXNG
Dostarczany z instancją metawyszukiwarki SearXNG, dzięki czemu zapytania są agregowane z wielu wyszukiwarek bez ujawniania ich komercyjnym narzędziom śledzącym.
Tryby szybkości i jakości
Przełączaj się między trybami Szybkość, Zrównoważony i Jakość, aby poświęcić czas odpowiedzi na rzecz głębszych, wieloetapowych badań w przypadku trudniejszych pytań.
Przesyłanie plików i odkrywanie
Prześlij pliki PDF, pliki tekstowe i obrazy, aby zadawać pytania dotyczące Twoich własnych dokumentów, lub przeglądaj kanał Discover w poszukiwaniu popularnych treści.
Historia wyszukiwania na Twoim VPS
Wszystkie zapytania, przesłane pliki i historia czatów pozostają na Twoim serwerze w trwałym woluminie — nigdy nie są synchronizowane z chmurą stron trzecich.
Dlaczego warto uruchomić Vane na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.