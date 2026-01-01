ChronoFrame to nowoczesna galeria zdjęć o otwartym kodzie źródłowym, stworzona dla fotografów, którzy pragną pięknego, świadomego metadanych miejsca dla swoich prac, bez oddawania ich w ręce usług chmurowych. Zbudowana na Nuxt 4 z szybkim potokiem obrazów, automatycznie analizuje dane EXIF podczas przesyłania, odwrotnie geokoduje miejsca wykonania zdjęć, generuje zastępcze obrazy ThumbHash dla natychmiastowego ładowania i obsługuje zdjęcia Live i Motion Photos obok formatów JPEG, PNG oraz HEIC/HEIF.

Uruchomienie ChronoFrame na Twoim VPS-ie pozwala zachować pełnowymiarowe oryginały, współrzędne GPS i historię przeglądania pod Twoją kontrolą — bez subskrypcji, bez limitów zdjęć, bez skanowania przez osoby trzecie. Zdjęcia mogą znajdować się na dysku lokalnym lub w dowolnym zasobniku kompatybilnym z S3, a dołączona mapa eksploracji zamienia każdą podróż w przeglądalną oś czasu, pokazującą, gdzie każde ujęcie zostało wykonane.