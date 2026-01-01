Wdróż ChronoFrame jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana galeria zdjęć z automatycznym parsowaniem EXIF, odwrotnym geokodowaniem i interaktywną mapą eksploracji dla fotografów.
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Co możesz zbudować z ChronoFrame
ChronoFrame to nowoczesna galeria zdjęć o otwartym kodzie źródłowym, stworzona dla fotografów, którzy pragną pięknego, świadomego metadanych miejsca dla swoich prac, bez oddawania ich w ręce usług chmurowych. Zbudowana na Nuxt 4 z szybkim potokiem obrazów, automatycznie analizuje dane EXIF podczas przesyłania, odwrotnie geokoduje miejsca wykonania zdjęć, generuje zastępcze obrazy ThumbHash dla natychmiastowego ładowania i obsługuje zdjęcia Live i Motion Photos obok formatów JPEG, PNG oraz HEIC/HEIF.
Uruchomienie ChronoFrame na Twoim VPS-ie pozwala zachować pełnowymiarowe oryginały, współrzędne GPS i historię przeglądania pod Twoją kontrolą — bez subskrypcji, bez limitów zdjęć, bez skanowania przez osoby trzecie. Zdjęcia mogą znajdować się na dysku lokalnym lub w dowolnym zasobniku kompatybilnym z S3, a dołączona mapa eksploracji zamienia każdą podróż w przeglądalną oś czasu, pokazującą, gdzie każde ujęcie zostało wykonane.
Główne cechy ChronoFrame
Interaktywna mapa eksploracyjna
Każde geotagowane zdjęcie pojawia się na interaktywnej mapie MapLibre, dzięki czemu możesz przeglądać Twoją bibliotekę według lokalizacji, zamiast przewijać niekończące się osie czasu.
Automatyczne parsowanie EXIF
Czas wykonania zdjęcia, korpus aparatu, obiektyw, ogniskowa, przysłona oraz współrzędne GPS są wyodrębniane podczas przesyłania i indeksowane w celu szybkiego filtrowania i wyszukiwania.
Odwrotne geokodowanie
Współrzędne GPS są przekształcane w czytelne dla człowieka nazwy miejsc za pośrednictwem Nominatim lub Mapbox, dzięki czemu każde zdjęcie jest automatycznie oznaczane miastem i krajem.
Żywe i ruchome zdjęcia
Natywna obsługa iPhone Live Photos and Android Motion Photos zachowuje krótki film obok zdjęcia, dzięki czemu wspomnienia są odtwarzane tak, jak zostały uchwycone.
Elastyczne zaplecza pamięci masowej
Przechowuj oryginały na dysku lokalnym, dowolnej pamięci obiektowej zgodnej z S3, lub OpenList — przełączaj zaplecza bez zmiany adresu URL galerii ani utraty metadanych.
Dlaczego warto uruchomić ChronoFrame na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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