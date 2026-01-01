Wdróż XWiki jednym kliknięciem.
Potężna platforma wiki open source do zarządzania wiedzą zespołową, dokumentacji i wspólnych przestrzeni roboczych.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z XWiki
XWiki to otwarta platforma wiki dla przedsiębiorstw, która wykracza poza statyczną dokumentację. Jej ustrukturyzowany model stron organizuje treści w hierarchiczne przestrzenie i strony, a wbudowany silnik skryptowy pozwala zespołom tworzyć dynamiczne pulpity nawigacyjne i niestandardowe aplikacje intranetowe bezpośrednio na stronach wiki. Dzięki ponad 900 rozszerzeniom i wbudowanemu kreatorowi aplikacji App Within Minutes, zespoły mogą przekształcić XWiki w dostosowaną bazę wiedzy, system śledzenia problemów lub przestrzeń roboczą projektu, nie zaczynając od zera.
Samodzielne hostowanie XWiki na własnym serwerze VPS utrzymuje całą dokumentację, wewnętrzne procesy i wiedzę firmową pod Twoją bezpośrednią kontrolą — bez opłat za użytkownika, bez uzależnienia od dostawcy i bez danych opuszczających Twoją infrastrukturę. Ten szablon łączy XWiki z bazą danych PostgreSQL, zapewniając niezawodne, gotowe do produkcji przechowywanie danych.
Główne cechy XWiki
Ustrukturyzowany model strony
Organizuj treści w hierarchicznych przestrzeniach i stronach z relacjami nadrzędny-podrzędny, utrzymując duże bazy wiedzy łatwe w nawigacji i spójne.
Wbudowany kreator aplikacji
Twórz niestandardowe aplikacje danych na stronach wiki za pomocą kreatora App Within Minutes — nie jest wymagana żadna zewnętrzna struktura ani kodowanie.
900+ rozszerzeń
Rozszerz XWiki o bibliotekę ponad 900 rozszerzeń społeczności, obejmujących kalendarze, diagramy, zarządzanie zadaniami i uwierzytelnianie LDAP.
Silnik skryptowy
Pisz skrypty Velocity, Groovy lub Python na stronach wiki, aby tworzyć dynamiczne treści, pulpity nawigacyjne i zautomatyzowane raporty.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Wbudowany Solr indeksuje całą zawartość stron i załączniki, dostarczając trafne wyniki natychmiast, nawet w dużych bazach wiedzy.
Historia zmian
Każda edycja jest automatycznie wersjonowana z pełnym widokiem różnic i przywracaniem jednym kliknięciem, aby odzyskać dowolną poprzednią wersję każdej strony.
Dlaczego warto uruchomić XWiki na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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