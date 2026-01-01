XWiki to otwarta platforma wiki dla przedsiębiorstw, która wykracza poza statyczną dokumentację. Jej ustrukturyzowany model stron organizuje treści w hierarchiczne przestrzenie i strony, a wbudowany silnik skryptowy pozwala zespołom tworzyć dynamiczne pulpity nawigacyjne i niestandardowe aplikacje intranetowe bezpośrednio na stronach wiki. Dzięki ponad 900 rozszerzeniom i wbudowanemu kreatorowi aplikacji App Within Minutes, zespoły mogą przekształcić XWiki w dostosowaną bazę wiedzy, system śledzenia problemów lub przestrzeń roboczą projektu, nie zaczynając od zera.

Samodzielne hostowanie XWiki na własnym serwerze VPS utrzymuje całą dokumentację, wewnętrzne procesy i wiedzę firmową pod Twoją bezpośrednią kontrolą — bez opłat za użytkownika, bez uzależnienia od dostawcy i bez danych opuszczających Twoją infrastrukturę. Ten szablon łączy XWiki z bazą danych PostgreSQL, zapewniając niezawodne, gotowe do produkcji przechowywanie danych.