Wdróż ZincSearch jednym kliknięciem.
Lekka wyszukiwarka open-source zbudowana w Go, która zapewnia wyszukiwanie pełnotekstowe przy ułamku zużycia zasobów Elasticsearch.
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Co możesz zbudować z ZincSearch
ZincSearch to otwartoźródłowa wyszukiwarka napisana w Go, która służy jako lekka alternatywa dla Elasticsearch, zaprojektowana dla zespołów potrzebujących szybkiego wyszukiwania pełnotekstowego bez konieczności obsługi klastra opartego na JVM. Jest dostarczana jako pojedynczy plik binarny, działa komfortowo na mniej niż 1 GB pamięci RAM, udostępnia interfejs API do ingestowania danych kompatybilny z Elasticsearch i zawiera wbudowany interfejs użytkownika Vue do indeksowania danych i wykonywania zapytań.
Samodzielne hostowanie ZincSearch na własnym VPS-ie pozwala zachować kontrolę nad danymi logów, indeksami dokumentów i analityką wyszukiwania, jednocześnie unikając kosztów i obciążenia operacyjnego związanego z zarządzanym Elasticsearch lub hostowanymi platformami wyszukiwania — a bezschematowa konstrukcja oznacza, że możesz rozpocząć indeksowanie dokumentów JSON w ciągu kilku minut od wdrożenia.
Główne cechy ZincSearch
Jednobinarna postać
Działa na mniej niż 1 GB pamięci RAM, bez JVM, bez strojenia Lucene i bez uruchamiania klastra — idealne dla mniejszych planów VPS.
API kompatybilne z Elasticsearch
Bezproblemowa obsługa API ingest Elasticsearch umożliwia istniejącym narzędziom do wysyłania logów i klientom wysyłanie dokumentów bez zmian w kodzie.
Wbudowany internetowy interfejs użytkownika
Interfejs oparty na Vue do zarządzania indeksami, uruchamiania zapytań wyszukiwania i eksplorowania dokumentów jest dostarczany w standardzie.
Indeksowanie bezschematowe
Indeksuj dokumenty JSON bezpośrednio z automatycznym wykrywaniem pól — bez konieczności wstępnego definiowania mapowania.
Wbudowane uwierzytelnianie
Uwierzytelnianie oparte na tokenach jest domyślnie włączone i zintegrowane, bez konieczności konfigurowania oddzielnej wtyczki zabezpieczającej.
Agregacje i fasetki
Standardowe zapytania agregujące umożliwiają działanie pulpitów nawigacyjnych, analizy logów i filtrowanych doświadczeń wyszukiwania w milionach dokumentów.
Dlaczego warto uruchomić ZincSearch na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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