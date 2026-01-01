Wdróż OpenSign jednym kliknięciem.
Darmowa, otwartoźródłowa alternatywa dla DocuSign do prawnie wiążącego podpisywania dokumentów elektronicznych na Twojej własnej infrastrukturze.
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Co możesz zbudować z OpenSign
OpenSign to w pełni otwartoźródłowa alternatywa dla DocuSign i Adobe Sign, stworzona dla organizacji, które potrzebują prawnie wiążących podpisów elektronicznych bez przechowywania poufnych umów w zewnętrznym SaaS. Obsługuje przepływy pracy z wieloma sygnatariuszami, szablony wielokrotnego użytku, podpisywanie osobiste, katalogi kontaktów oraz cyfrowe podpisywanie oparte na PKI przy użyciu Twojego własnego certyfikatu PFX, wszystko to w przejrzystym interfejsie typu drag-and-drop.
Samodzielne hostowanie OpenSign na Twoim VPS-ie sprawia, że każdy dokument, podpis i dziennik audytu pozostaje na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze. Nie ma opłat za kopertę, limitów sygnatariuszy ani ryzyka, że dane umów opuszczą Twoje środowisko, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zespołów prawnych, HR i zaopatrzenia z rygorystycznymi wymogami zgodności.
Główne cechy OpenSign
Podpisy cyfrowe PKI
Podpisuj dokumenty za pomocą certyfikatu PFX lub P12, aby każdy podpis był weryfikowalny kryptograficznie i odporny na manipulacje w dowolnej przeglądarce plików PDF.
Szablony wielokrotnego użytku
Zapisz często używane umowy jako szablony z wstępnie przypisanymi rolami sygnatariuszy i polami formularzy, aby w kilka sekund uruchamiać powtarzalne procesy.
Wielopodpisowe przepływy pracy
Kieruj dokumenty do wielu odbiorców w kolejności sekwencyjnej lub równoległej i śledź, kto wyświetlił, podpisał lub odrzucił w czasie rzeczywistym.
Ścieżka audytu i certyfikat
Każda akcja jest rejestrowana ze znacznikami czasu i adresami IP, tworząc prawnie obronny certyfikat ukończenia dołączony do każdego podpisanego dokumentu.
Podpisywanie osobiste
Zbieraj podpisy na współdzielonym urządzeniu w przypadku procesów wymagających bezpośredniego kontaktu, takich jak wdrażanie, umowy NDA i zrzeczenia się praw, bez konieczności wymiany e-maili.
REST API i webhooks
Osadź podpisywanie w istniejących aplikacjach za pomocą udokumentowanego REST API i uruchamiaj systemy niższego szczebla za pomocą webhooków ukończenia.
Dlaczego warto uruchomić OpenSign na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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