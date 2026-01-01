OpenSign to w pełni otwartoźródłowa alternatywa dla DocuSign i Adobe Sign, stworzona dla organizacji, które potrzebują prawnie wiążących podpisów elektronicznych bez przechowywania poufnych umów w zewnętrznym SaaS. Obsługuje przepływy pracy z wieloma sygnatariuszami, szablony wielokrotnego użytku, podpisywanie osobiste, katalogi kontaktów oraz cyfrowe podpisywanie oparte na PKI przy użyciu Twojego własnego certyfikatu PFX, wszystko to w przejrzystym interfejsie typu drag-and-drop.

Samodzielne hostowanie OpenSign na Twoim VPS-ie sprawia, że każdy dokument, podpis i dziennik audytu pozostaje na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze. Nie ma opłat za kopertę, limitów sygnatariuszy ani ryzyka, że dane umów opuszczą Twoje środowisko, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zespołów prawnych, HR i zaopatrzenia z rygorystycznymi wymogami zgodności.