Wdróż Countly jednym kliknięciem.
Platforma analityczna produktu z naciskiem na prywatność do śledzenia ścieżek użytkowników w aplikacjach mobilnych, internetowych i desktopowych.
Wybierz plan VPS dla Countly
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Countly
Countly to otwartoźródłowa, stawiająca na prywatność platforma analityczna i angażująca, której zaufały tysiące zespołów do śledzenia wydajności produktów i zachowań użytkowników w aplikacjach mobilnych, internetowych, desktopowych i IoT. Jej architektura oparta na wtyczkach pozwala włączyć tylko to, czego potrzebujesz — od śledzenia sesji i raportowania awarii po powiadomienia push i zdalną konfigurację — bez obciążania Twojej implementacji.
Samodzielne hostowanie Countly daje Ci pełną własność Twoich danych analitycznych, bez udostępniania danych stronom trzecim, bez limitów próbkowania i bez opłat za każde zdarzenie. Uruchom ją na swoim własnym VPS, aby przechowywać wrażliwe dane o zachowaniach użytkowników w całości w Twojej infrastrukturze i spełnić wymagania RODO oraz zgodności z przepisami o ochronie prywatności.
Główne cechy Countly
Śledzenie międzyplatformowe
Zbieraj sesje, zdarzenia i ścieżki użytkowników z aplikacji mobilnych (iOS, Android), internetowych i desktopowych, używając oficjalnych pakietów SDK dla React Native, Flutter, Unity i innych.
Raportowanie awarii
Rejestruj i analizuj błędy oraz awarie na wszystkich platformach, z pełnymi śladami stosu i liczbą dotkniętych użytkowników, aby pomóc w priorytetyzacji poprawek.
Powiadomienia push
Wysyłaj ukierunkowane powiadomienia push do użytkowników iOS i Androida bezpośrednio z panelu sterowania, z segmentacją odbiorców i śledzeniem dostarczalności.
Zdalna konfiguracja
Aktualizuj zachowanie aplikacji w czasie rzeczywistym bez wydawania nowej wersji, używając par klucz-wartość zdalnej konfiguracji powiązanych z konkretnymi segmentami użytkowników.
Centrum Zgodności
Zarządzaj zgodami RODO i żądaniami podmiotów danych — w tym eksportem i usunięciem danych — z poziomu jednego wbudowanego interfejsu.
Dlaczego warto uruchomić Countly na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia
Ackee
Ackee to samodzielnie hostowane narzędzie analityczne Node.js do śledzenia stron internetowych, które stawia na prywatność.