Countly to otwartoźródłowa, stawiająca na prywatność platforma analityczna i angażująca, której zaufały tysiące zespołów do śledzenia wydajności produktów i zachowań użytkowników w aplikacjach mobilnych, internetowych, desktopowych i IoT. Jej architektura oparta na wtyczkach pozwala włączyć tylko to, czego potrzebujesz — od śledzenia sesji i raportowania awarii po powiadomienia push i zdalną konfigurację — bez obciążania Twojej implementacji.

Samodzielne hostowanie Countly daje Ci pełną własność Twoich danych analitycznych, bez udostępniania danych stronom trzecim, bez limitów próbkowania i bez opłat za każde zdarzenie. Uruchom ją na swoim własnym VPS, aby przechowywać wrażliwe dane o zachowaniach użytkowników w całości w Twojej infrastrukturze i spełnić wymagania RODO oraz zgodności z przepisami o ochronie prywatności.