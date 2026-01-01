Ombi to standardowy, hostowany samodzielnie system żądań dla gospodarstw domowych korzystających z Plex, Emby lub Jellyfin. Użytkownicy logują się za pomocą swojego istniejącego konta serwera multimediów i proszą o filmy, seriale, albumy muzyczne oraz treści 4K za pośrednictwem dopracowanego, przyjaznego dla urządzeń mobilnych interfejsu internetowego. Każde żądanie trafia do konfigurowalnej kolejki zatwierdzeń, a następnie automatycznie przekazuje zatwierdzone pozycje do Sonarr, Radarr, Lidarr lub CouchPotato w celu realizacji.

Samodzielne hostowanie Ombi na VPS zapewnia Twoim użytkownikom przejrzysty lejek „najpierw zapytaj” do Twojej biblioteki multimediów i daje Ci jedno miejsce do zatwierdzania, odrzucania lub zbiorczego obsługiwania przychodzących żądań — bez ujawniania Twoich paneli administracyjnych Arr domownikom.