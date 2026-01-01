Wdróż Ombi jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany system żądań dla Plex, Emby i Jellyfin — użytkownicy proszą o filmy i seriale, Ty zatwierdzasz i automatycznie realizujesz.
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Co możesz zbudować z Ombi
Ombi to standardowy, hostowany samodzielnie system żądań dla gospodarstw domowych korzystających z Plex, Emby lub Jellyfin. Użytkownicy logują się za pomocą swojego istniejącego konta serwera multimediów i proszą o filmy, seriale, albumy muzyczne oraz treści 4K za pośrednictwem dopracowanego, przyjaznego dla urządzeń mobilnych interfejsu internetowego. Każde żądanie trafia do konfigurowalnej kolejki zatwierdzeń, a następnie automatycznie przekazuje zatwierdzone pozycje do Sonarr, Radarr, Lidarr lub CouchPotato w celu realizacji.
Samodzielne hostowanie Ombi na VPS zapewnia Twoim użytkownikom przejrzysty lejek „najpierw zapytaj” do Twojej biblioteki multimediów i daje Ci jedno miejsce do zatwierdzania, odrzucania lub zbiorczego obsługiwania przychodzących żądań — bez ujawniania Twoich paneli administracyjnych Arr domownikom.
Główne cechy Ombi
Logowanie do Plex, Emby i Jellyfin
Użytkownicy logują się za pomocą swoich istniejących danych uwierzytelniających serwera multimediów, dzięki czemu nie ma oddzielnego konta do zarządzania, a uprawnienia pozostają zsynchronizowane.
Film, TV, muzyka i prośby 4K
Kwoty na kategorię, limity na użytkownika i zasady zatwierdzania pozwalają Ci dostosować, o co każdy widz może prosić, bez ręcznego nadzoru.
Automatyczne uzupełnianie przez Arr
Zatwierdzone żądania trafiają bezpośrednio do Sonarr, Radarr i Lidarr za pośrednictwem ich REST API, dzięki czemu zawartość jest pobierana, przetwarzana i automatycznie trafia do biblioteki.
Żądanie powiadomień
Powiadomienia push z Discorda, Pushover, Pushbullet, Telegrama, Slacka, poczty e-mail i aplikacji mobilnych pozwalają administratorom i użytkownikom być na bieżąco w miarę realizacji zgłoszeń.
Przyjazny dla urządzeń mobilnych UI i aplikacje
Dopracowany responsywny interfejs użytkownika sieci web oraz towarzyszące aplikacje na iOS i Androida pozwalają członkom gospodarstwa domowego żądać i śledzić treści z dowolnego urządzenia.
Dlaczego warto uruchomić Ombi na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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