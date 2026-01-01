Wdróż MediaGo w instalacji jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowane narzędzie do przechwytywania i pobierania wideo, które pobiera treści z M3U8, HLS, YouTube, Bilibili i ponad 1000 innych stron.
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Co możesz zbudować z MediaGo
MediaGo to program do pobierania wideo o otwartym kodzie źródłowym, który łączy interfejs użytkownika oparty na przeglądarce ze sprawdzonymi silnikami, takimi jak yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE i BBDown. Wykrywa i zapisuje strumienie z list odtwarzania M3U8 i HLS, YouTube, Bilibili, Twittera, Instagrama, Reddita i ponad tysiąca innych obsługiwanych witryn, a następnie konwertuje wynik do dowolnego formatu lub jakości bez oddzielnego kroku ffmpeg.
Uruchomienie MediaGo na własnym serwerze VPS oznacza, że pobieranie odbywa się na szybkim, zawsze dostępnym serwerze, a nie na Twoim laptopie, a pliki pozostają w pamięci masowej, którą Ty kontrolujesz. Towarzyszące rozszerzenie przeglądarki i interfejs API HTTP pozwalają wysyłać linki z dowolnego urządzenia do tej samej kolejki, z zarządzaniem zadaniami, postępem i historią dostępnymi za pośrednictwem przejrzystego panelu internetowego.
Główne cechy MediaGo
M3U8 i HLS sniffer
Wykrywaj i pobieraj segmentowane strumienie z dowolnej strony internetowej, w tym nagrania na żywo bez DRM oraz listy odtwarzania na żądanie.
silnik yt-dlp
Wbudowana obsługa yt-dlp pobiera filmy z YouTube, Twitter, Instagram, Reddit i ponad tysiąca innych obsługiwanych witryn bez dodatkowej konfiguracji.
Pobieracz Bilibili
Natywna integracja BBDown pobiera filmy z Bilibili, danmaku, napisy oraz wysokiej jakości ścieżki audio niedostępne dla większości ogólnych programów do pobierania.
Rozszerzenie przeglądarki
Rozszerzenie Companion Chrome i Firefox wykrywa filmy na dowolnej stronie i dodaje je do kolejki na Twoim serwerze za pomocą jednego kliknięcia.
Konwersja formatu w aplikacji
Konwertuj ukończone pobrane pliki na inne formaty lub jakości za pomocą dołączonego potoku ffmpeg bez opuszczania panelu sterowania.
HTTP API i automatyzacja
Pełne REST API umożliwia skryptom, asystentom AI i narzędziom innych firm tworzenie zadań, odpytywanie o postępy i zarządzanie kolejką pobierania.
Dlaczego warto uruchomić MediaGo na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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