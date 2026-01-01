MediaGo to program do pobierania wideo o otwartym kodzie źródłowym, który łączy interfejs użytkownika oparty na przeglądarce ze sprawdzonymi silnikami, takimi jak yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE i BBDown. Wykrywa i zapisuje strumienie z list odtwarzania M3U8 i HLS, YouTube, Bilibili, Twittera, Instagrama, Reddita i ponad tysiąca innych obsługiwanych witryn, a następnie konwertuje wynik do dowolnego formatu lub jakości bez oddzielnego kroku ffmpeg.

Uruchomienie MediaGo na własnym serwerze VPS oznacza, że pobieranie odbywa się na szybkim, zawsze dostępnym serwerze, a nie na Twoim laptopie, a pliki pozostają w pamięci masowej, którą Ty kontrolujesz. Towarzyszące rozszerzenie przeglądarki i interfejs API HTTP pozwalają wysyłać linki z dowolnego urządzenia do tej samej kolejki, z zarządzaniem zadaniami, postępem i historią dostępnymi za pośrednictwem przejrzystego panelu internetowego.