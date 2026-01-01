Wdróż TensorZero jednym kliknięciem.
Brama LLMOps typu open-source, która ujednolica wnioskowanie, obserwowalność, oceny i optymalizację w jednej platformie opartej na Rust.
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Co możesz zbudować z TensorZero
TensorZero to platforma LLMOps o otwartym kodzie źródłowym, która łączy wysokowydajną bramę Rust z wbudowaną obserwowalnością, ewaluacjami i przepływami pracy optymalizacji. W przeciwieństwie do wielonarzędziowych stosów, które łączą proxy, tracer i potok dostrajania, TensorZero traktuje każde wnioskowanie, sygnał zwrotny i uruchomienie optymalizacji jako część jednej pętli sprzężenia zwrotnego — przekształcając ruch produkcyjny w zestaw danych, który poprawia Twoje prompty, modele i decyzje dotyczące routingu.
Samodzielne hostowanie TensorZero na własnym VPS utrzymuje prompty, ślady i dane zwrotne w infrastrukturze, którą kontrolujesz, bez dodatkowych opłat za każde wywołanie ani limitów tokenów na obserwowalność. Dołączony magazyn ClickHouse skaluje się do milionów wnioskowań, podczas gdy brama proxy obsługuje OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock i dziesiątki innych dostawców za pojedynczym interfejsem API kompatybilnym z OpenAI.
Główne cechy TensorZero
Ujednolicona brama LLM
Pośrednicz w dostępie do OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM i dziesiątek innych dostawców za pośrednictwem jednego interfejsu API zgodnego z OpenAI, napisanego w wysokowydajnym języku Rust.
Wbudowana obserwowalność
Każda inferencja jest automatycznie przechwytywana do ClickHouse z pełnymi danymi wejściowymi, wyjściowymi, opóźnieniem i kosztem — bez konieczności korzystania z oddzielnej usługi śledzenia.
Pętla sprzężenia zwrotnego produkcji
Dołącz opinie użytkowników, oceny i metryki do każdej inferencji, aby zbudować oznaczony zbiór danych, który napędza optymalizację promptów i modeli.
Zautomatyzowana optymalizacja
Uruchamiaj wbudowane przepływy pracy, aby dostrajać modele, destylować z większych i porównywać warianty promptów bezpośrednio z Twojego ruchu produkcyjnego.
Wnioskowanie strukturalne
Zdefiniuj schematy, szablony i warianty w kodzie, aby zmiany w promptach były wersjonowane, bezpieczne pod względem typów i kierowalne bez ponownego wdrażania Twojej aplikacji.
Open source hostowany samodzielnie
Na licencji Apache 2.0 i działa w całości na Twojej własnej infrastrukturze — Twoje monity, ślady i dane zwrotne nigdy nie opuszczają Twojego VPS.
Dlaczego warto uruchomić TensorZero na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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