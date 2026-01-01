TensorZero to platforma LLMOps o otwartym kodzie źródłowym, która łączy wysokowydajną bramę Rust z wbudowaną obserwowalnością, ewaluacjami i przepływami pracy optymalizacji. W przeciwieństwie do wielonarzędziowych stosów, które łączą proxy, tracer i potok dostrajania, TensorZero traktuje każde wnioskowanie, sygnał zwrotny i uruchomienie optymalizacji jako część jednej pętli sprzężenia zwrotnego — przekształcając ruch produkcyjny w zestaw danych, który poprawia Twoje prompty, modele i decyzje dotyczące routingu.

Samodzielne hostowanie TensorZero na własnym VPS utrzymuje prompty, ślady i dane zwrotne w infrastrukturze, którą kontrolujesz, bez dodatkowych opłat za każde wywołanie ani limitów tokenów na obserwowalność. Dołączony magazyn ClickHouse skaluje się do milionów wnioskowań, podczas gdy brama proxy obsługuje OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock i dziesiątki innych dostawców za pojedynczym interfejsem API kompatybilnym z OpenAI.