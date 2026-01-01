Tyk Gateway to w pełni open source'owa brama API, która zarządza uwierzytelnianiem, ograniczaniem szybkości, limitami i transformacją żądań dla Twoich usług zaplecza. Licencjonowana na podstawie Mozilla Public License 2.0, każda funkcja bramy jest dostępna bez klucza licencyjnego — OAuth 2.0, walidacja JWT, proxy GraphQL i obsługa wtyczek są zawarte w kompilacji open source.

Redis jest jedyną zależnością, zapewniającą rozproszone przechowywanie sesji i liczniki limitów szybkości. Konfiguracja jest obsługiwana za pośrednictwem REST management API, co sprawia, że Tyk jest kompatybilny z przepływami pracy infrastruktury jako kodu i potokami CI/CD. Samodzielny hosting utrzymuje cały ruch API, poświadczenia i dane o użytkowaniu w ramach Twojej własnej infrastruktury.