Wdróż Tyk Gateway jednym kliknięciem.
Brama API typu open-source do zabezpieczania, zarządzania i monitorowania interfejsów API REST, GraphQL i gRPC bez płatnych licencji i ukrytych opłat za funkcje.
Wybierz plan VPS dla Tyk Gateway
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Tyk Gateway
Tyk Gateway to w pełni open source'owa brama API, która zarządza uwierzytelnianiem, ograniczaniem szybkości, limitami i transformacją żądań dla Twoich usług zaplecza. Licencjonowana na podstawie Mozilla Public License 2.0, każda funkcja bramy jest dostępna bez klucza licencyjnego — OAuth 2.0, walidacja JWT, proxy GraphQL i obsługa wtyczek są zawarte w kompilacji open source.
Redis jest jedyną zależnością, zapewniającą rozproszone przechowywanie sesji i liczniki limitów szybkości. Konfiguracja jest obsługiwana za pośrednictwem REST management API, co sprawia, że Tyk jest kompatybilny z przepływami pracy infrastruktury jako kodu i potokami CI/CD. Samodzielny hosting utrzymuje cały ruch API, poświadczenia i dane o użytkowaniu w ramach Twojej własnej infrastruktury.
Główne cechy Tyk Gateway
Oprogramowanie pośredniczące uwierzytelniania
Zabezpiecz interfejsy API za pomocą OAuth 2.0, JWT, sygnatur HMAC, Basic Auth, wzajemnego TLS lub kluczy API — nie jest wymagany niestandardowy kod uwierzytelniający.
Ograniczanie szybkości i limity
Wymuszaj limity szybkości i kwoty użytkowania dla poszczególnych użytkowników, aplikacji lub polityk, aby zapobiec nadużyciom i zapewnić sprawiedliwy dostęp.
Obsługa wielu protokołów
Kieruj interfejsy API REST, GraphQL, gRPC, TCP i WebSocket przez jedną bramę z transformacją i pośrednictwem uwzględniającym protokoły.
Wniosek o transformację
Przepisuj adresy URL, wstrzykuj lub usuwaj nagłówki, modyfikuj treści żądań i odpowiedzi oraz konwertuj między SOAP a GraphQL w locie.
Podłącz middleware
Rozszerz funkcjonalność bramy o niestandardową logikę napisaną w JavaScript, Python, Go lub gRPC bez modyfikowania podstawowej bazy kodu.
Dlaczego warto uruchomić Tyk Gateway na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.