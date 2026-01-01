Wdróż Keila jednym kliknięciem.
Platforma open-source do newsletterów i marketingu e-mailowego, zbudowana jako samodzielnie hostowana alternatywa dla Mailchimp, Brevo i Sendinblue.
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Co możesz zbudować z Keila
Keila to otwartoźródłowa platforma do newsletterów i marketingu e-mailowego, która pozwala Ci rozwijać, segmentować i docierać do Twojej listy subskrybentów bez zależności od Mailchimp, Brevo lub innych komercyjnych rozwiązań SaaS. Zbudowana w Elixir i Phoenix dla wysokiej dostarczalności i równoczesnej przepustowości, oferuje przejrzysty edytor „drag-and-drop”, zautomatyzowane kampanie, testy A/B, segmentację subskrybentów i przepływy potwierdzeń podwójnej zgody — wszystko wspierane przez Twojego własnego dostawcę SMTP, dzięki czemu zachowujesz pełną kontrolę nad reputacją wysyłki i danymi kontaktowymi.
Samodzielne hostowanie Keila na Twoim VPS daje newsletterom, niezależnym wydawcom i małym firmom nieograniczoną liczbę subskrybentów i nieograniczone wysyłki bez cennika za kontakt, który boleśnie rośnie po przekroczeniu kilku tysięcy czytelników. Podłącz dowolnego dostawcę SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, Twój własny postfix — i miej pełną kontrolę nad każdą relacją z subskrybentem.
Główne cechy Keila
Edytor Drag-and-drop
Wizualny edytor newsletterów z blokami wielokrotnego użytku, przesyłaniem obrazów i podglądem na żywo sprawia, że projektowanie kampanii jest przystępne dla osób niebędących programistami.
Segmentacja subskrybentów
Definiuj segmenty na podstawie tagów subskrypcji, pól niestandardowych lub wzorców aktywności, następnie wysyłaj ukierunkowane kampanie do określonych grup odbiorców.
Potwierdzenie podwójnej zgody
Wbudowany przepływ potwierdzeń domyślnie wymusza podwójną zgodę, chroniąc reputację nadawcy i zapewniając zgodność z CAN-SPAM i RODO.
Użyj własnego SMTP
Podłącz dowolnego dostawcę SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES lub Twój własny postfix — i zarządzaj dostarczalnością oraz reputacją nadawcy.
Analityka otwarć i kliknięć
Śledzenie otwarć i kliknięć dla każdej kampanii ze wskaźnikami rezygnacji z subskrypcji i raportowaniem odrzuceń pomaga z czasem udoskonalać tematy wiadomości i ich treść.
API i webhooks
Pełna integracja z REST API i webhookami pozwala automatycznie synchronizować subskrybentów z zewnętrznych systemów CRM, e-commerce lub formularzy rejestracyjnych.
Dlaczego warto uruchomić Keila na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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