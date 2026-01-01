Keila to otwartoźródłowa platforma do newsletterów i marketingu e-mailowego, która pozwala Ci rozwijać, segmentować i docierać do Twojej listy subskrybentów bez zależności od Mailchimp, Brevo lub innych komercyjnych rozwiązań SaaS. Zbudowana w Elixir i Phoenix dla wysokiej dostarczalności i równoczesnej przepustowości, oferuje przejrzysty edytor „drag-and-drop”, zautomatyzowane kampanie, testy A/B, segmentację subskrybentów i przepływy potwierdzeń podwójnej zgody — wszystko wspierane przez Twojego własnego dostawcę SMTP, dzięki czemu zachowujesz pełną kontrolę nad reputacją wysyłki i danymi kontaktowymi.

Samodzielne hostowanie Keila na Twoim VPS daje newsletterom, niezależnym wydawcom i małym firmom nieograniczoną liczbę subskrybentów i nieograniczone wysyłki bez cennika za kontakt, który boleśnie rośnie po przekroczeniu kilku tysięcy czytelników. Podłącz dowolnego dostawcę SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, Twój własny postfix — i miej pełną kontrolę nad każdą relacją z subskrybentem.