Wdróż Redis Commander jednym kliknięciem.
Internetowy interfejs zarządzania Redis do przeglądania kluczy, edycji wartości i monitorowania bazy danych Redis z dowolnej przeglądarki.
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Co możesz zbudować z Redis Commander
Redis Commander to lekki, otwarty interfejs webowy do zarządzania bazami danych Redis. Zapewnia przeglądarkę w stylu drzewa do nawigacji po przestrzeniach kluczy, edytory wbudowane dla ciągów znaków, haszy, list, zbiorów i posortowanych zbiorów, a także wbudowaną konsolę poleceń do uruchamiania dowolnych poleceń Redis. Statystyki serwera — zużycie pamięci, podłączeni klienci, wskaźniki trafień — są widoczne na pierwszy rzut oka na pulpicie nawigacyjnym.
To wdrożenie łączy Redis Commander z instancją Redis 7, dzięki czemu otrzymujesz w pełni działający magazyn klucz-wartość i jego interfejs zarządzania w jednym stosie. Podstawowe uwierzytelnianie HTTP chroni interfejs webowy przed nieautoryzowanym dostępem, a instancja Redis jest zabezpieczona wygenerowanym hasłem, dzięki czemu nie jest narażona bez poświadczeń.
Główne cechy Redis Commander
Klucz Przeglądarka
Nawiguj po całej przestrzeni kluczy Redis w widoku drzewa, wyszukuj według wzorca oraz sprawdzaj lub edytuj dowolną wartość bezpośrednio w przeglądarce bez pisania komend Redis.
Wszystkie typy danych
Przeglądaj i edytuj ciągi znaków, hasze, listy, zbiory, posortowane zbiory i strumienie za pomocą edytorów uwzględniających typ, które wyświetlają dane w ustrukturyzowanym, czytelnym formacie.
Konsola poleceń
Wykonuj dowolne polecenia Redis z wbudowanej konsoli i natychmiast zobacz odpowiedź — przydatne do debugowania, administrowania i jednorazowych operacji na danych.
Statystyki serwera
Panel kontrolny wyświetla w czasie rzeczywistym metryki serwera Redis, w tym zużycie pamięci, wskaźniki trafień/pudła przestrzeni kluczy, połączonych klientów oraz czas dostępności na pierwszy rzut oka.
Podstawowe uwierzytelnianie HTTP
Interfejs sieciowy jest chroniony przez uwierzytelnianie nazwą użytkownika i hasłem, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich danych Redis za pośrednictwem interfejsu użytkownika przeglądarki.
Dlaczego warto uruchomić Redis Commander na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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