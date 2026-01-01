Redis Commander to lekki, otwarty interfejs webowy do zarządzania bazami danych Redis. Zapewnia przeglądarkę w stylu drzewa do nawigacji po przestrzeniach kluczy, edytory wbudowane dla ciągów znaków, haszy, list, zbiorów i posortowanych zbiorów, a także wbudowaną konsolę poleceń do uruchamiania dowolnych poleceń Redis. Statystyki serwera — zużycie pamięci, podłączeni klienci, wskaźniki trafień — są widoczne na pierwszy rzut oka na pulpicie nawigacyjnym.

To wdrożenie łączy Redis Commander z instancją Redis 7, dzięki czemu otrzymujesz w pełni działający magazyn klucz-wartość i jego interfejs zarządzania w jednym stosie. Podstawowe uwierzytelnianie HTTP chroni interfejs webowy przed nieautoryzowanym dostępem, a instancja Redis jest zabezpieczona wygenerowanym hasłem, dzięki czemu nie jest narażona bez poświadczeń.