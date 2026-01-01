Do 69% zniżki na Redis Commander

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Internetowy interfejs zarządzania Redis do przeglądania kluczy, edycji wartości i monitorowania bazy danych Redis z dowolnej przeglądarki.

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200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
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KVM 1
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23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Redis Commander

Redis Commander to lekki, otwarty interfejs webowy do zarządzania bazami danych Redis. Zapewnia przeglądarkę w stylu drzewa do nawigacji po przestrzeniach kluczy, edytory wbudowane dla ciągów znaków, haszy, list, zbiorów i posortowanych zbiorów, a także wbudowaną konsolę poleceń do uruchamiania dowolnych poleceń Redis. Statystyki serwera — zużycie pamięci, podłączeni klienci, wskaźniki trafień — są widoczne na pierwszy rzut oka na pulpicie nawigacyjnym.

To wdrożenie łączy Redis Commander z instancją Redis 7, dzięki czemu otrzymujesz w pełni działający magazyn klucz-wartość i jego interfejs zarządzania w jednym stosie. Podstawowe uwierzytelnianie HTTP chroni interfejs webowy przed nieautoryzowanym dostępem, a instancja Redis jest zabezpieczona wygenerowanym hasłem, dzięki czemu nie jest narażona bez poświadczeń.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Redis Commander

Klucz Przeglądarka

Nawiguj po całej przestrzeni kluczy Redis w widoku drzewa, wyszukuj według wzorca oraz sprawdzaj lub edytuj dowolną wartość bezpośrednio w przeglądarce bez pisania komend Redis.

Wszystkie typy danych

Przeglądaj i edytuj ciągi znaków, hasze, listy, zbiory, posortowane zbiory i strumienie za pomocą edytorów uwzględniających typ, które wyświetlają dane w ustrukturyzowanym, czytelnym formacie.

Konsola poleceń

Wykonuj dowolne polecenia Redis z wbudowanej konsoli i natychmiast zobacz odpowiedź — przydatne do debugowania, administrowania i jednorazowych operacji na danych.

Statystyki serwera

Panel kontrolny wyświetla w czasie rzeczywistym metryki serwera Redis, w tym zużycie pamięci, wskaźniki trafień/pudła przestrzeni kluczy, połączonych klientów oraz czas dostępności na pierwszy rzut oka.

Podstawowe uwierzytelnianie HTTP

Interfejs sieciowy jest chroniony przez uwierzytelnianie nazwą użytkownika i hasłem, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich danych Redis za pośrednictwem interfejsu użytkownika przeglądarki.

Dlaczego warto uruchomić Redis Commander na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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