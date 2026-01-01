Invoice Ninja to bogata w funkcje platforma open-source do tworzenia faktur, śledzenia wydatków, zarządzania klientami i przyjmowania płatności. Zaufało jej ponad 100 000 firm na całym świecie. Obsługuje ponad 40 bramek płatności, automatyczne przypomnienia, cykliczne faktury i śledzenie czasu — wszystko w jednej samodzielnie hostowanej aplikacji.

Uruchomienie Invoice Ninja na Twoim własnym VPS-ie pozwala zachować kontrolę nad danymi finansowymi bez opłat za transakcję, kosztów subskrypcji i blokady dostawcy. Zyskujesz pełną własność rejestrów klientów, historii płatności i raportów finansowych, nie udostępniając wrażliwych danych biznesowych zewnętrznym dostawcom SaaS.