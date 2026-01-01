Wdróż Invoice Ninja jednym kliknięciem.
Platforma open-source do fakturowania, rozliczeń i płatności, stworzona z myślą o freelancerach i małych firmach.
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Co możesz zbudować z Invoice Ninja
Invoice Ninja to bogata w funkcje platforma open-source do tworzenia faktur, śledzenia wydatków, zarządzania klientami i przyjmowania płatności. Zaufało jej ponad 100 000 firm na całym świecie. Obsługuje ponad 40 bramek płatności, automatyczne przypomnienia, cykliczne faktury i śledzenie czasu — wszystko w jednej samodzielnie hostowanej aplikacji.
Uruchomienie Invoice Ninja na Twoim własnym VPS-ie pozwala zachować kontrolę nad danymi finansowymi bez opłat za transakcję, kosztów subskrypcji i blokady dostawcy. Zyskujesz pełną własność rejestrów klientów, historii płatności i raportów finansowych, nie udostępniając wrażliwych danych biznesowych zewnętrznym dostawcom SaaS.
Główne cechy Invoice Ninja
Wielobramkowe płatności
Akceptuj płatności za pośrednictwem Stripe, PayPal, Authorize.net i ponad 40 innych bramek płatności bezpośrednio na fakturach dla klientów bez dodatkowych subskrypcji.
Faktury cykliczne
Zautomatyzuj rozliczanie klientów abonamentowych za pomocą zaplanowanych faktur, które są generowane i wysyłane w skonfigurowanym cyklu bez ręcznej interwencji.
Śledzenie czasu
Rejestruj godziny podlegające rozliczeniu za pomocą wbudowanego timera i przekształcaj śledzony czas bezpośrednio w pozycje faktury jednym kliknięciem.
Portal klienta
Zapewnij klientom markowy portal samoobsługowy do przeglądania faktur, dokonywania płatności i pobierania wyciągów bez konieczności bezpośredniego kontaktu z Tobą.
Zarządzanie wydatkami
Śledź wydatki firmowe, dołączaj paragony i przekształcaj wydatki w opłaty dla klienta w jednym płynnym procesie.
Dlaczego warto uruchomić Invoice Ninja na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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