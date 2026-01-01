Wdróż OpenProject jednym kliknięciem.
Platforma do zarządzania projektami typu open-source obejmująca śledzenie zadań, planowanie Gantta, tablice Agile i śledzenie czasu w jednej samodzielnie hostowanej aplikacji.
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Co możesz zbudować z OpenProject
OpenProject to platforma do zarządzania projektami typu open-source, która zapewnia zespołom samodzielnie hostowaną alternatywę dla Jira, Asana i Basecamp. Obejmuje ona pełny cykl życia projektu — od śledzenia zadań i błędów, przez planowanie harmonogramów Gantta, tablice Agile (Scrum i Kanban), po wbudowane śledzenie czasu — w jednej aplikacji. W przeciwieństwie do narzędzi SaaS, samodzielne hostowanie utrzymuje wszystkie dane projektu, harmonogramy i komunikację zespołową w Twojej własnej infrastrukturze.
Zespoły w organizacjach zajmujących się tworzeniem oprogramowania, inżynierią, administracją publiczną i budownictwem używają OpenProject do zarządzania złożonymi projektami wielozespołowymi z rygorystycznymi wymogami suwerenności danych. Ten szablon wdraża OpenProject z dedykowanymi usługami webowymi, workerami w tle i PostgreSQL, zgodnie z zalecaną architekturą produkcyjną.
Główne cechy OpenProject
Śledzenie pakietów pracy
Twórz i zarządzaj zadaniami, błędami, historyjkami użytkownika i kamieniami milowymi z bogatymi metadanymi, hierarchiami i relacjami między elementami.
Planowanie harmonogramu Gantta
Planuj pracę w czasie za pomocą interaktywnych wykresów Gantta, zależności i śledzenia kamieni milowych dla projektów wielofazowych.
Tablice Agile
Prowadź sprinty Scrum lub przepływy pracy Kanban z tablicami „drag-and-drop”, zarządzaniem backlogiem i śledzeniem prędkości.
Śledzenie czasu i kosztów
Rejestruj czas pracy dla pakietów roboczych, ustalaj budżety i generuj raporty kosztów, aby utrzymać projekty zgodnie z harmonogramem i w ramach budżetu.
Integracja GitHub i GitLab
Połącz żądania ściągnięcia i zatwierdzenia bezpośrednio z pakietami pracy, zapewniając programistom i kierownikom projektów jednolity widok postępu.
Dlaczego warto uruchomić OpenProject na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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