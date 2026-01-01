OpenProject to platforma do zarządzania projektami typu open-source, która zapewnia zespołom samodzielnie hostowaną alternatywę dla Jira, Asana i Basecamp. Obejmuje ona pełny cykl życia projektu — od śledzenia zadań i błędów, przez planowanie harmonogramów Gantta, tablice Agile (Scrum i Kanban), po wbudowane śledzenie czasu — w jednej aplikacji. W przeciwieństwie do narzędzi SaaS, samodzielne hostowanie utrzymuje wszystkie dane projektu, harmonogramy i komunikację zespołową w Twojej własnej infrastrukturze.

Zespoły w organizacjach zajmujących się tworzeniem oprogramowania, inżynierią, administracją publiczną i budownictwem używają OpenProject do zarządzania złożonymi projektami wielozespołowymi z rygorystycznymi wymogami suwerenności danych. Ten szablon wdraża OpenProject z dedykowanymi usługami webowymi, workerami w tle i PostgreSQL, zgodnie z zalecaną architekturą produkcyjną.