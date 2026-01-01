TeamMapper to otwartoźródłowa aplikacja do tworzenia map myśli, która umożliwia zespołom wspólne tworzenie, udostępnianie i edytowanie map myśli w czasie rzeczywistym za pośrednictwem WebSockets. Stworzona jako następca zaprzestanego projektu mindmapp, koncentruje się na współpracy bez konieczności posiadania kont użytkowników — wystarczy udostępnić link z uprawnieniami tylko do odczytu lub edycji, a członkowie zespołu mogą natychmiast dołączyć do sesji.

Samodzielne hostowanie TeamMappera na własnym VPS-ie pozwala na przechowywanie sesji burzy mózgów, planów projektów i wiedzy zespołowej wyłącznie na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze. Domyślnie mapy myśli są automatycznie usuwane po 30 dniach w celu zapewnienia zgodności z RODO, a konfigurowalne okno retencji pozwala zespołom w regulowanych środowiskach dostosować zachowanie prywatności do własnych zasad, bez zależności od zewnętrznego dostawcy SaaS.