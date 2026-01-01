Wdróż TeamMapper jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowane narzędzie do tworzenia map myśli, umożliwiające współpracę w czasie rzeczywistym, dla zespołów do wspólnego burzy mózgów, planowania i strukturyzowania pomysłów.
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Co możesz zbudować z TeamMapper
TeamMapper to otwartoźródłowa aplikacja do tworzenia map myśli, która umożliwia zespołom wspólne tworzenie, udostępnianie i edytowanie map myśli w czasie rzeczywistym za pośrednictwem WebSockets. Stworzona jako następca zaprzestanego projektu mindmapp, koncentruje się na współpracy bez konieczności posiadania kont użytkowników — wystarczy udostępnić link z uprawnieniami tylko do odczytu lub edycji, a członkowie zespołu mogą natychmiast dołączyć do sesji.
Samodzielne hostowanie TeamMappera na własnym VPS-ie pozwala na przechowywanie sesji burzy mózgów, planów projektów i wiedzy zespołowej wyłącznie na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze. Domyślnie mapy myśli są automatycznie usuwane po 30 dniach w celu zapewnienia zgodności z RODO, a konfigurowalne okno retencji pozwala zespołom w regulowanych środowiskach dostosować zachowanie prywatności do własnych zasad, bez zależności od zewnętrznego dostawcy SaaS.
Główne cechy TeamMapper
Współpraca w czasie rzeczywistym
Sesje oparte na WebSocketach pozwalają wielu członkom zespołu jednocześnie edytować tę samą mapę myśli, a zmiany pojawiają się natychmiast dla wszystkich połączonych z mapą.
Brak udostępniania konta
Udostępnij mapę myśli za pomocą linku lub kodu QR z uprawnieniami tylko do odczytu lub do edycji — goście mogą dołączyć bez tworzenia konta lub logowania.
Bogate dostosowanie węzła
Dodaj obrazy, ikony, kolory, style czcionek i hiperłącza do węzłów, aby przekształcić płaskie konspekty w wizualnie uporządkowane diagramy odpowiednie do prezentacji.
Import i Eksport
Przenoś mapy myśli do i z TeamMapper, używając formatów JSON, Mermaid, SVG, PDF lub PNG, do udostępniania interesariuszom lub archiwizowania offline.
Domyślne ustawienia przyjazne RODO
Mapy myśli są automatycznie usuwane po konfigurowalnym okresie przechowywania (domyślnie 30 dni), pomagając zespołom spełniać wymogi prywatności bez ręcznego czyszczenia.
Cofnij i Skróty
Pełna historia cofania/ponawiania oraz kompleksowy zestaw skrótów klawiaturowych sprawiają, że edytor działa szybko dla zaawansowanych użytkowników tworzących duże lub głęboko zagnieżdżone mapy myśli.
Dlaczego warto uruchomić TeamMapper na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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