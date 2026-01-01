Do 69% zniżki na TeamMapper

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Samodzielnie hostowane narzędzie do tworzenia map myśli, umożliwiające współpracę w czasie rzeczywistym, dla zespołów do wspólnego burzy mózgów, planowania i strukturyzowania pomysłów.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
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KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z TeamMapper

TeamMapper to otwartoźródłowa aplikacja do tworzenia map myśli, która umożliwia zespołom wspólne tworzenie, udostępnianie i edytowanie map myśli w czasie rzeczywistym za pośrednictwem WebSockets. Stworzona jako następca zaprzestanego projektu mindmapp, koncentruje się na współpracy bez konieczności posiadania kont użytkowników — wystarczy udostępnić link z uprawnieniami tylko do odczytu lub edycji, a członkowie zespołu mogą natychmiast dołączyć do sesji.

Samodzielne hostowanie TeamMappera na własnym VPS-ie pozwala na przechowywanie sesji burzy mózgów, planów projektów i wiedzy zespołowej wyłącznie na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze. Domyślnie mapy myśli są automatycznie usuwane po 30 dniach w celu zapewnienia zgodności z RODO, a konfigurowalne okno retencji pozwala zespołom w regulowanych środowiskach dostosować zachowanie prywatności do własnych zasad, bez zależności od zewnętrznego dostawcy SaaS.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy TeamMapper

Współpraca w czasie rzeczywistym

Sesje oparte na WebSocketach pozwalają wielu członkom zespołu jednocześnie edytować tę samą mapę myśli, a zmiany pojawiają się natychmiast dla wszystkich połączonych z mapą.

Brak udostępniania konta

Udostępnij mapę myśli za pomocą linku lub kodu QR z uprawnieniami tylko do odczytu lub do edycji — goście mogą dołączyć bez tworzenia konta lub logowania.

Bogate dostosowanie węzła

Dodaj obrazy, ikony, kolory, style czcionek i hiperłącza do węzłów, aby przekształcić płaskie konspekty w wizualnie uporządkowane diagramy odpowiednie do prezentacji.

Import i Eksport

Przenoś mapy myśli do i z TeamMapper, używając formatów JSON, Mermaid, SVG, PDF lub PNG, do udostępniania interesariuszom lub archiwizowania offline.

Domyślne ustawienia przyjazne RODO

Mapy myśli są automatycznie usuwane po konfigurowalnym okresie przechowywania (domyślnie 30 dni), pomagając zespołom spełniać wymogi prywatności bez ręcznego czyszczenia.

Cofnij i Skróty

Pełna historia cofania/ponawiania oraz kompleksowy zestaw skrótów klawiaturowych sprawiają, że edytor działa szybko dla zaawansowanych użytkowników tworzących duże lub głęboko zagnieżdżone mapy myśli.

Dlaczego warto uruchomić TeamMapper na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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