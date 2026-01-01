Mixpost to samodzielnie hostowana platforma do planowania i zarządzania mediami społecznościowymi, stworzona jako darmowa alternatywa dla Buffer, Hootsuite i innych komercyjnych harmonogramów mediów społecznościowych. Umożliwia agencjom, marketerom i indywidualnym twórcom planowanie, harmonogramowanie i publikowanie treści w wielu sieciach społecznościowych z jednego kalendarza, bez opłat za konto, limitów postów czy limitów analitycznych. Czysty interfejs użytkownika zapewnia wizualne planowanie treści, bibliotekę mediów, szablony postów i renderowanie podglądu dla każdej platformy.

Samodzielne hostowanie Mixpost na Twoim VPS-ie utrzymuje każdy post, zaplanowaną kolejkę, zdarzenie analityczne i połączone konto społecznościowe w Twojej infrastrukturze, zamiast przepuszczać je przez zewnętrzną usługę SaaS, która mogłaby zmienić ceny lub narzucić limity API.