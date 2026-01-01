Wdróż Mixpost jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma do planowania i zarządzania mediami społecznościowymi, zbudowana jako alternatywa dla Buffer, Hootsuite i innych komercyjnych narzędzi do planowania.
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Co możesz zbudować z Mixpost
Mixpost to samodzielnie hostowana platforma do planowania i zarządzania mediami społecznościowymi, stworzona jako darmowa alternatywa dla Buffer, Hootsuite i innych komercyjnych harmonogramów mediów społecznościowych. Umożliwia agencjom, marketerom i indywidualnym twórcom planowanie, harmonogramowanie i publikowanie treści w wielu sieciach społecznościowych z jednego kalendarza, bez opłat za konto, limitów postów czy limitów analitycznych. Czysty interfejs użytkownika zapewnia wizualne planowanie treści, bibliotekę mediów, szablony postów i renderowanie podglądu dla każdej platformy.
Samodzielne hostowanie Mixpost na Twoim VPS-ie utrzymuje każdy post, zaplanowaną kolejkę, zdarzenie analityczne i połączone konto społecznościowe w Twojej infrastrukturze, zamiast przepuszczać je przez zewnętrzną usługę SaaS, która mogłaby zmienić ceny lub narzucić limity API.
Główne cechy Mixpost
Wieloplatformowe planowanie
Zaplanuj posty na Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon i wiele innych platform z poziomu ujednoliconego kalendarza z podglądem i możliwością dostosowania dla każdej platformy.
Kalendarz typu „przeciągnij i upuść”
Wizualny kalendarz treści z funkcją zmiany terminów metodą „drag-and-drop”, kategoriami oznaczonymi kolorami i operacjami masowymi do organizacji kampanii na przestrzeni wielu tygodni.
Biblioteka obrazów
Wbudowana biblioteka multimediów z przesyłaniem obrazów i filmów, automatycznym wykrywaniem formatu i zasobami wielokrotnego użytku w postach i szablonach.
Wiele obszarów roboczych
Organizuj konta i kampanie w oddzielnych obszarach roboczych z uprawnieniami użytkowników przypisanymi do każdego obszaru roboczego — idealne dla agencji zarządzających wieloma klientami.
Przepływy pracy zatwierdzania
Opcjonalne kolejki zatwierdzania pozwalają członkom zespołu tworzyć wersje robocze postów do przeglądu, zanim zostaną zaplanowane lub opublikowane, wspierając przepływy pracy klientów agencji.
REST API
Pełne REST API umożliwia integracje z zewnętrznymi narzędziami — generatorami treści, panelami analitycznymi lub niestandardowymi formularzami rejestracyjnymi zasilającymi kolejki.
Dlaczego warto uruchomić Mixpost na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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