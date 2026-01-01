October CMS to nowoczesny system zarządzania treścią zbudowany na frameworku PHP Laravel. Zaprojektowany zarówno dla programistów, jak i zespołów contentowych, łączy w sobie przejrzysty interfejs zaplecza z potężną architekturą motywów i wtyczek, co ułatwia tworzenie niestandardowych stron internetowych i aplikacji webowych o dowolnej złożoności.

Samodzielne hostowanie October CMS na Twoim VPS daje Ci pełną własność Twoich treści, motywów i wtyczek bez opłat za każdą stronę czy uzależnienia od dostawcy. Dzięki wsparciu dla MySQL i MariaDB, bogatemu ekosystemowi wtyczek społecznościowych oraz przyjaznej dla programistów bazie kodu, dostosowuje się do wszystkiego, od prostych blogów po zaawansowane platformy wielostronicowe.