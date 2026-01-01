Wdróż October CMS jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany PHP CMS zbudowany na frameworku Laravel do tworzenia nowoczesnych, elastycznych stron internetowych i aplikacji webowych.
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Co możesz zbudować z October CMS
October CMS to nowoczesny system zarządzania treścią zbudowany na frameworku PHP Laravel. Zaprojektowany zarówno dla programistów, jak i zespołów contentowych, łączy w sobie przejrzysty interfejs zaplecza z potężną architekturą motywów i wtyczek, co ułatwia tworzenie niestandardowych stron internetowych i aplikacji webowych o dowolnej złożoności.
Samodzielne hostowanie October CMS na Twoim VPS daje Ci pełną własność Twoich treści, motywów i wtyczek bez opłat za każdą stronę czy uzależnienia od dostawcy. Dzięki wsparciu dla MySQL i MariaDB, bogatemu ekosystemowi wtyczek społecznościowych oraz przyjaznej dla programistów bazie kodu, dostosowuje się do wszystkiego, od prostych blogów po zaawansowane platformy wielostronicowe.
Główne cechy October CMS
Fundacja Laravel
Zbudowany na frameworku PHP Laravel, oferujący Eloquent ORM, Artisan CLI oraz znane konwencje, które sprawiają, że dostosowywanie i rozszerzanie jest proste dla programistów PHP.
Ekosystem wtyczek
Rozszerz funkcjonalność za pomocą wtyczek społecznościowych i oficjalnych, obejmujących formularze, SEO, galerie i uwierzytelnianie, bez pisania niestandardowego kodu.
Edytor wizualny zaplecza
Zarządzaj stronami, układami, fragmentami i blokami treści za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu zaplecza bez bezpośredniej edycji plików na serwerze.
Elastyczny System Motywów
Twórz lub dostosowuj motywy, używając szablonów Twig i konfiguracji komponentów zdefiniowanych w YAML, które wyraźnie oddzielają prezentację od logiki aplikacji.
Headless API treści
Udostępniaj treści za pośrednictwem punktów końcowych REST API, aby zasilać bezgłowe front-endy obok tradycyjnych stron renderowanych po stronie serwera z tej samej instalacji.
Dlaczego warto uruchomić October CMS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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