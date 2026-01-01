Wdróż PhotoPrism jednym kliknięciem.
Aplikacja do zarządzania zdjęciami oparta na AI, która automatycznie organizuje, taguje i przeszukuje Twoją bibliotekę zdjęć bez przesyłania do chmur stron trzecich.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z PhotoPrism
PhotoPrism to platforma do zarządzania zdjęciami z naciskiem na prywatność, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznego klasyfikowania, tagowania i przeszukiwania całej Twojej kolekcji zdjęć. Rozpoznawanie twarzy, wykrywanie obiektów i organizacja oparta na lokalizacji działają lokalnie na Twoim serwerze — Twoje zdjęcia nigdy nie opuszczają Twojego sprzętu.
Samodzielne hostowanie PhotoPrism na Twoim VPS-ie daje Ci potężną alternatywę dla Zdjęć Google i iCloud, która skaluje się do milionów obrazów, obsługuje pliki RAW i wideo 4K i utrzymuje każdą wspomnienie pod Twoją pełną kontrolą, bez limitów przechowywania narzuconych przez plan subskrypcji strony trzeciej.
Główne cechy PhotoPrism
Tagowanie oparte na AI
Automatycznie klasyfikuje zdjęcia według tematu, sceny i obiektów, wykorzystując uczenie maszynowe na urządzeniu — nie wymaga przetwarzania w chmurze.
Rozpoznawanie twarzy
Grupuj zdjęcia według osób na nich, dzięki czemu możesz natychmiast znaleźć każde zdjęcie członka rodziny lub znajomego w całej Twojej bibliotece.
Potężne wyszukiwanie
Znajdź zdjęcia za pomocą zapytań w języku naturalnym, takich jak „zachód słońca na plaży” lub filtruj jednocześnie według daty, aparatu, lokalizacji i automatycznie wykrytych etykiet.
Obsługa RAW i wideo
Obsługuje pliki RAW z profesjonalnych aparatów, HEIF z iPhone'ów oraz wideo 4K z automatycznym transkodowaniem do odtwarzania w przeglądarce.
Lokalizacja i Widok mapy
Wyświetla zdjęcia z geotagami na interaktywnej mapie i automatycznie grupuje je według lokalizacji w celu przeglądania geograficznego.
Dlaczego warto uruchomić PhotoPrism na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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