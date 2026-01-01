PhotoPrism to platforma do zarządzania zdjęciami z naciskiem na prywatność, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznego klasyfikowania, tagowania i przeszukiwania całej Twojej kolekcji zdjęć. Rozpoznawanie twarzy, wykrywanie obiektów i organizacja oparta na lokalizacji działają lokalnie na Twoim serwerze — Twoje zdjęcia nigdy nie opuszczają Twojego sprzętu.

Samodzielne hostowanie PhotoPrism na Twoim VPS-ie daje Ci potężną alternatywę dla Zdjęć Google i iCloud, która skaluje się do milionów obrazów, obsługuje pliki RAW i wideo 4K i utrzymuje każdą wspomnienie pod Twoją pełną kontrolą, bez limitów przechowywania narzuconych przez plan subskrypcji strony trzeciej.