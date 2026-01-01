Mautic to w pełni otwartoźródłowa platforma automatyzacji marketingu, która daje firmom pełną kontrolę nad ich kampaniami, danymi kontaktowymi i ścieżkami klientów. W przeciwieństwie do narzędzi marketingowych SaaS, które pobierają opłaty za każdy kontakt, Mautic działa na Twojej własnej infrastrukturze — bez cyklicznych opłat za platformę, bez udostępniania danych stronom trzecim i bez blokady dostawcy.

Samodzielne hostowanie Mautic na VPS utrzymuje Twoje dane klientów pod Twoją bezpośrednią kontrolą — co jest kluczowe dla RODO i wymagań dotyczących suwerenności danych. Bez opłat za kontakt możesz skalować swoje działania marketingowe bez kar kosztowych, zachowując jednocześnie pełną własność każdego e-maila, kampanii i interakcji z potencjalnym klientem.