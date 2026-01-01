Wdróż Mautic jednym kliknięciem.
Platforma automatyzacji marketingu typu open source do kampanii e-mailowych, oceny leadów i wielokanałowego zaangażowania klientów.
Wybierz plan VPS dla Mautic
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Mautic
Mautic to w pełni otwartoźródłowa platforma automatyzacji marketingu, która daje firmom pełną kontrolę nad ich kampaniami, danymi kontaktowymi i ścieżkami klientów. W przeciwieństwie do narzędzi marketingowych SaaS, które pobierają opłaty za każdy kontakt, Mautic działa na Twojej własnej infrastrukturze — bez cyklicznych opłat za platformę, bez udostępniania danych stronom trzecim i bez blokady dostawcy.
Samodzielne hostowanie Mautic na VPS utrzymuje Twoje dane klientów pod Twoją bezpośrednią kontrolą — co jest kluczowe dla RODO i wymagań dotyczących suwerenności danych. Bez opłat za kontakt możesz skalować swoje działania marketingowe bez kar kosztowych, zachowując jednocześnie pełną własność każdego e-maila, kampanii i interakcji z potencjalnym klientem.
Główne cechy Mautic
Automatyzacja kampanii e-mailowych
Twórz zautomatyzowane kampanie sekwencyjne i e-maile masowe za pomocą edytora „drag-and-drop”, dynamicznej personalizacji treści i testów A/B.
Ocena leadów i śledzenie
Oceniaj kontakty na podstawie odwiedzin strony, otwarć wiadomości e-mail, przesłanych formularzy i niestandardowych zdarzeń, aby priorytetyzować dalsze działania w odpowiednim momencie.
Wizualny kreator kampanii
Projektuj złożone, wieloetapowe ścieżki klienta za pomocą edytora przepływów pracy opartego na kanwie, który łączy warunki, działania i decyzje.
Segmentacja kontaktów
Segmentuj kontakty dynamicznie, wykorzystując dane behawioralne, dane demograficzne i pola niestandardowe, aby dotrzeć do właściwej grupy odbiorców w każdej kampanii.
Wielokanałowe działania
Docieraj do kontaktów za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, powiadomień push i powiadomień internetowych z jednej platformy z ujednoliconym śledzeniem zaangażowania.
Dlaczego warto uruchomić Mautic na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.