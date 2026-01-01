Wdróż Habitica jednym kliknięciem.
Zgamifikowana aplikacja zwiększająca produktywność, która zamienia nawyki, codzienne zadania i listy rzeczy do zrobienia w przygodę RPG z rozwojem postaci i zadaniami społecznymi.
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Co możesz zbudować z Habitica
Habitica przekształca produktywność w grę RPG, gdzie wykonywanie zadań z prawdziwego świata awansuje Twoją postać, zdobywa złoto i odblokowuje ekwipunek. Twórz nawyki, aby śledzić powtarzające się zachowania, codzienne zadania, które resetują się każdego dnia, i listy zadań do wykonania dla jednorazowych celów — pominięcie któregokolwiek z nich kosztuje zdrowie Twojego awatara, tworząc prawdziwą odpowiedzialność poprzez mechanikę gry.
Funkcje społecznościowe pozwalają Ci dołączać do gildii, brać udział w wyzwaniach i wykonywać zadania grupowe, gdzie zespoły pokonują potwory, wspólnie wykonując zadania. Samodzielne hostowanie na własnym serwerze VPS utrzymuje wszystkie dane nawyków, postępy postaci i historię społeczną pod Twoją kontrolą, bez polegania na publicznej usłudze.
Główne cechy Habitica
RPG zarządzanie zadaniami
Zdobywaj doświadczenie, złoto i ekwipunek, wykonując prawdziwe zadania — rozwijaj swoją postać w ten sam sposób, w jaki rozwijasz swoje nawyki.
Nawyki i codzienne
Śledź powtarzalne zachowania za pomocą nawyków i ustawiaj codzienne zadania, które resetują się każdego dnia, z karami na zdrowiu za pominięte zadania.
Zadania grupowe
Połącz siły z przyjaciółmi lub współpracownikami, aby wspólnie pokonywać potwory — każde ukończone zadanie zadaje obrażenia, czyniąc odpowiedzialność grupową naprawdę zabawną.
System klasowy
Odblokuj klasy Wojownika, Magika, Łotrzyka lub Uzdrowiciela na poziomie 10, każda z unikalnymi zdolnościami, które uzupełniają różne style produktywności.
Niestandardowe nagrody
Twórz osobiste zachęty powiązane z ukończeniem zadań — wykorzystaj zdobyte złoto, aby odblokować prawdziwe nagrody, które sam(a) zdefiniujesz.
Dlaczego warto uruchomić Habitica na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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