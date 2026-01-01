Habitica przekształca produktywność w grę RPG, gdzie wykonywanie zadań z prawdziwego świata awansuje Twoją postać, zdobywa złoto i odblokowuje ekwipunek. Twórz nawyki, aby śledzić powtarzające się zachowania, codzienne zadania, które resetują się każdego dnia, i listy zadań do wykonania dla jednorazowych celów — pominięcie któregokolwiek z nich kosztuje zdrowie Twojego awatara, tworząc prawdziwą odpowiedzialność poprzez mechanikę gry.

Funkcje społecznościowe pozwalają Ci dołączać do gildii, brać udział w wyzwaniach i wykonywać zadania grupowe, gdzie zespoły pokonują potwory, wspólnie wykonując zadania. Samodzielne hostowanie na własnym serwerze VPS utrzymuje wszystkie dane nawyków, postępy postaci i historię społeczną pod Twoją kontrolą, bez polegania na publicznej usłudze.