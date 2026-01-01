Tududi to samodzielnie hostowana aplikacja zwiększająca produktywność, służąca do zarządzania zadaniami, projektami, obszarami i notatkami w przejrzystej strukturze hierarchicznej. Wykracza poza podstawowe listy zadań dzięki pełnemu silnikowi zadań cyklicznych, synchronizacji CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), integracji z Telegramem do tworzenia zadań i codziennych podsumowań oraz opcjonalnemu OIDC/SSO dla wdrożeń zespołowych. Interfejs obsługuje 24 języki oraz tryby ciemny/jasny.

Samodzielne hostowanie Tududi utrzymuje Twoje dane zadań w całości na Twoim własnym serwerze — bez subskrypcji, bez eksploracji danych i bez dostępu osób trzecich do Twoich projektów i notatek. Ponieważ działa na SQLite, nie ma oddzielnej usługi bazy danych do zarządzania: jeden kontener, dwa woluminy, a Twoje narzędzie zwiększające produktywność działa za HTTPS.