Wdróż Tududi jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany menedżer zadań i projektów z synchronizacją CalDAV, cyklicznymi zadaniami i uwierzytelnianiem OIDC.
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Co możesz zbudować z Tududi
Tududi to samodzielnie hostowana aplikacja zwiększająca produktywność, służąca do zarządzania zadaniami, projektami, obszarami i notatkami w przejrzystej strukturze hierarchicznej. Wykracza poza podstawowe listy zadań dzięki pełnemu silnikowi zadań cyklicznych, synchronizacji CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), integracji z Telegramem do tworzenia zadań i codziennych podsumowań oraz opcjonalnemu OIDC/SSO dla wdrożeń zespołowych. Interfejs obsługuje 24 języki oraz tryby ciemny/jasny.
Samodzielne hostowanie Tududi utrzymuje Twoje dane zadań w całości na Twoim własnym serwerze — bez subskrypcji, bez eksploracji danych i bez dostępu osób trzecich do Twoich projektów i notatek. Ponieważ działa na SQLite, nie ma oddzielnej usługi bazy danych do zarządzania: jeden kontener, dwa woluminy, a Twoje narzędzie zwiększające produktywność działa za HTTPS.
Główne cechy Tududi
Hierarchia projektów i obszarów
Organizuj zadania w projektach, grupuj projekty w obszary i śledź postępy podzadań — wszystko w jednym, przejrzystym interfejsie.
Synchronizacja CalDAV
Synchronizuj zadania dwukierunkowo z dowolnym klientem zgodnym z CalDAV: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird i innymi.
Cykliczny silnik zadań
Zaplanuj zadania do powtarzania w cyklach dziennych, tygodniowych, miesięcznych lub niestandardowych z automatycznym generowaniem przyszłych instancji.
Integracja Telegram
Twórz zadania i otrzymuj codzienne podsumowania za pośrednictwem bota Telegram bez otwierania interfejsu internetowego.
obsługa OIDC i SSO
Uwierzytelnij się za pomocą Google, Okta, Keycloak, Azure AD lub dowolnego dostawcy OpenID Connect dla wdrożeń zespołowych.
Dlaczego warto uruchomić Tududi na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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