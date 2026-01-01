Do 69% zniżki na Tududi

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Samodzielnie hostowany menedżer zadań i projektów z synchronizacją CalDAV, cyklicznymi zadaniami i uwierzytelnianiem OIDC.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Tududi

Tududi to samodzielnie hostowana aplikacja zwiększająca produktywność, służąca do zarządzania zadaniami, projektami, obszarami i notatkami w przejrzystej strukturze hierarchicznej. Wykracza poza podstawowe listy zadań dzięki pełnemu silnikowi zadań cyklicznych, synchronizacji CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), integracji z Telegramem do tworzenia zadań i codziennych podsumowań oraz opcjonalnemu OIDC/SSO dla wdrożeń zespołowych. Interfejs obsługuje 24 języki oraz tryby ciemny/jasny.

Samodzielne hostowanie Tududi utrzymuje Twoje dane zadań w całości na Twoim własnym serwerze — bez subskrypcji, bez eksploracji danych i bez dostępu osób trzecich do Twoich projektów i notatek. Ponieważ działa na SQLite, nie ma oddzielnej usługi bazy danych do zarządzania: jeden kontener, dwa woluminy, a Twoje narzędzie zwiększające produktywność działa za HTTPS.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Tududi

Hierarchia projektów i obszarów

Organizuj zadania w projektach, grupuj projekty w obszary i śledź postępy podzadań — wszystko w jednym, przejrzystym interfejsie.

Synchronizacja CalDAV

Synchronizuj zadania dwukierunkowo z dowolnym klientem zgodnym z CalDAV: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird i innymi.

Cykliczny silnik zadań

Zaplanuj zadania do powtarzania w cyklach dziennych, tygodniowych, miesięcznych lub niestandardowych z automatycznym generowaniem przyszłych instancji.

Integracja Telegram

Twórz zadania i otrzymuj codzienne podsumowania za pośrednictwem bota Telegram bez otwierania interfejsu internetowego.

obsługa OIDC i SSO

Uwierzytelnij się za pomocą Google, Okta, Keycloak, Azure AD lub dowolnego dostawcy OpenID Connect dla wdrożeń zespołowych.

Dlaczego warto uruchomić Tududi na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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