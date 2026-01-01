Wdróż LakeFS jednym kliknięciem.
Open-source kontrola wersji podobna do Git dla Twojego jeziora danych, wprowadzająca rozgałęzianie i zatwierdzanie do pamięci obiektowej.
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Co możesz zbudować z LakeFS
LakeFS to platforma do wersjonowania danych typu open source, która stosuje przepływy pracy podobne do Git do jezior danych. Umożliwia zespołom tworzenie gałęzi do izolowanych eksperymentów z danymi, zatwierdzanie powtarzalnych migawek i atomowe łączenie zmian — wszystko to bez duplikowania danych. LakeFS działa natywnie z AWS S3, Azure Blob Storage i Google Cloud Storage, jednocześnie udostępniając w pełni kompatybilne z S3 API, dzięki czemu istniejące narzędzia nie wymagają modyfikacji.
Samodzielne hostowanie LakeFS na Twoim VPS daje zespołom danych i ML pełną kontrolę nad ich infrastrukturą wersjonowania danych. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz powtarzalnych eksperymentów uczenia maszynowego, bezpiecznych środowisk przejściowych dla potoków ETL, czy możliwości wycofania błędnego wprowadzania danych, LakeFS zapewnia operacjom na danych taką samą pewność, jaką Git zapewnia kodowi.
Główne cechy LakeFS
Rozgałęzianie danych jak w Git
Twórz izolowane gałęzie danych do eksperymentowania lub testowania bez duplikowania obiektów, używając rozgałęziania bez kopiowania, opartego wyłącznie na metadanych.
Odtwarzalne zatwierdzenia
Zatwierdzaj migawki danych w dowolnym momencie, aby eksperymenty uczenia maszynowego i uruchomienia potoków mogły być dokładnie odtworzone ze znanego stanu danych.
Scalenia atomowe
Scalaj gałęzie danych z powrotem do głównej gałęzi atomowo, zapewniając, że odbiorcy końcowi zawsze widzą spójny i kompletny zestaw danych.
S3-kompatybilne API
LakeFS udostępnia w pełni kompatybilny z S3 punkt końcowy, dzięki czemu Spark, Pandas i inne narzędzia łączą się bez żadnych zmian w kodzie.
Przywracanie danych
Natychmiast przywróć dowolny poprzedni commit, aby odzyskać dane po przypadkowych usunięciach lub błędnym wprowadzeniu danych w ciągu kilku sekund.
Dlaczego warto uruchomić LakeFS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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