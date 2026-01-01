LakeFS to platforma do wersjonowania danych typu open source, która stosuje przepływy pracy podobne do Git do jezior danych. Umożliwia zespołom tworzenie gałęzi do izolowanych eksperymentów z danymi, zatwierdzanie powtarzalnych migawek i atomowe łączenie zmian — wszystko to bez duplikowania danych. LakeFS działa natywnie z AWS S3, Azure Blob Storage i Google Cloud Storage, jednocześnie udostępniając w pełni kompatybilne z S3 API, dzięki czemu istniejące narzędzia nie wymagają modyfikacji.

Samodzielne hostowanie LakeFS na Twoim VPS daje zespołom danych i ML pełną kontrolę nad ich infrastrukturą wersjonowania danych. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz powtarzalnych eksperymentów uczenia maszynowego, bezpiecznych środowisk przejściowych dla potoków ETL, czy możliwości wycofania błędnego wprowadzania danych, LakeFS zapewnia operacjom na danych taką samą pewność, jaką Git zapewnia kodowi.