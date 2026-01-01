Wdróż pgAdmin w instalacji jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa platforma do administracji i rozwoju dla PostgreSQL — najpopularniejsze graficzne narzędzie do zarządzania bazami danych Postgres.
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Co możesz zbudować z pgAdmin
pgAdmin to najpopularniejsza i najbardziej rozbudowana platforma administracyjno-rozwojowa typu open-source dla PostgreSQL, utrzymywana przez społeczność PostgreSQL. Wersja internetowa (pgAdmin 4) zapewnia dopracowany interfejs oparty na przeglądarce do zarządzania jednym lub wieloma serwerami Postgres — projektowanie schematów, tworzenie zapytań z autouzupełnianiem i planami wyjaśnień, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie, zarządzanie rolami i uprawnieniami, monitorowanie replikacji oraz wyszukiwanie pełnotekstowe w obiektach bazy danych.
Samodzielne hostowanie pgAdmin na Twoim VPS zapewnia administratorom baz danych i programistom scentralizowaną konsolę zarządzania Postgres dostępną z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki, bez konieczności instalowania aplikacji desktopowej. Podłącz pgAdmin do dowolnej dostępnej instancji Postgres — lokalnych kontenerów, hostowanych w chmurze RDS lub Cloud SQL, lub zdalnych serwerów Postgres — i zarządzaj nimi wszystkimi z poziomu jednego internetowego interfejsu użytkownika.
Główne cechy pgAdmin
Zarządzanie wieloma serwerami
Połącz się i zarządzaj dowolną liczbą serwerów PostgreSQL z poziomu jednego interfejsu webowego, zorganizowanych w grupy serwerów z otagowanymi metadanymi.
Narzędzie zapytań z autouzupełnianiem
W pełni funkcjonalny edytor SQL z podświetlaniem składni, autouzupełnianiem nazw tabel i kolumn, historią zapytań oraz graficzną wizualizacją planu EXPLAIN.
Projektant schematów
Przeglądaj i edytuj bazy danych, schematy, tabele, widoki, funkcje, sekwencje i indeksy za pomocą nawigatora drzewa z oknami dialogowymi edycji po kliknięciu.
Diagramy ERD
Generuj interaktywne diagramy związków encji z istniejących schematów lub projektuj nowe schematy wizualnie przed zastosowaniem zmian w bazie danych.
Kopia zapasowa i przywracanie
Uruchamiaj operacje pg_dump i pg_restore bezpośrednio z interfejsu użytkownika, korzystając z opcji formatowania, poziomów kompresji i wyboru dla poszczególnych tabel.
Zarządzanie rolami i uprawnieniami
Wizualnie twórz role, zarządzaj członkostwem w grupach oraz przyznawaj lub odwołuj uprawnienia na poziomie obiektów w bazach danych i schematach.
Dlaczego warto uruchomić pgAdmin na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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