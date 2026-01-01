Do 69% zniżki na pgAdmin

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Otwartoźródłowa platforma do administracji i rozwoju dla PostgreSQL — najpopularniejsze graficzne narzędzie do zarządzania bazami danych Postgres.

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32 TB przepustowości
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KVM 1
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23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z pgAdmin

pgAdmin to najpopularniejsza i najbardziej rozbudowana platforma administracyjno-rozwojowa typu open-source dla PostgreSQL, utrzymywana przez społeczność PostgreSQL. Wersja internetowa (pgAdmin 4) zapewnia dopracowany interfejs oparty na przeglądarce do zarządzania jednym lub wieloma serwerami Postgres — projektowanie schematów, tworzenie zapytań z autouzupełnianiem i planami wyjaśnień, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie, zarządzanie rolami i uprawnieniami, monitorowanie replikacji oraz wyszukiwanie pełnotekstowe w obiektach bazy danych.

Samodzielne hostowanie pgAdmin na Twoim VPS zapewnia administratorom baz danych i programistom scentralizowaną konsolę zarządzania Postgres dostępną z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki, bez konieczności instalowania aplikacji desktopowej. Podłącz pgAdmin do dowolnej dostępnej instancji Postgres — lokalnych kontenerów, hostowanych w chmurze RDS lub Cloud SQL, lub zdalnych serwerów Postgres — i zarządzaj nimi wszystkimi z poziomu jednego internetowego interfejsu użytkownika.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy pgAdmin

Zarządzanie wieloma serwerami

Połącz się i zarządzaj dowolną liczbą serwerów PostgreSQL z poziomu jednego interfejsu webowego, zorganizowanych w grupy serwerów z otagowanymi metadanymi.

Narzędzie zapytań z autouzupełnianiem

W pełni funkcjonalny edytor SQL z podświetlaniem składni, autouzupełnianiem nazw tabel i kolumn, historią zapytań oraz graficzną wizualizacją planu EXPLAIN.

Projektant schematów

Przeglądaj i edytuj bazy danych, schematy, tabele, widoki, funkcje, sekwencje i indeksy za pomocą nawigatora drzewa z oknami dialogowymi edycji po kliknięciu.

Diagramy ERD

Generuj interaktywne diagramy związków encji z istniejących schematów lub projektuj nowe schematy wizualnie przed zastosowaniem zmian w bazie danych.

Kopia zapasowa i przywracanie

Uruchamiaj operacje pg_dump i pg_restore bezpośrednio z interfejsu użytkownika, korzystając z opcji formatowania, poziomów kompresji i wyboru dla poszczególnych tabel.

Zarządzanie rolami i uprawnieniami

Wizualnie twórz role, zarządzaj członkostwem w grupach oraz przyznawaj lub odwołuj uprawnienia na poziomie obiektów w bazach danych i schematach.

Dlaczego warto uruchomić pgAdmin na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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