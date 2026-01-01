pgAdmin to najpopularniejsza i najbardziej rozbudowana platforma administracyjno-rozwojowa typu open-source dla PostgreSQL, utrzymywana przez społeczność PostgreSQL. Wersja internetowa (pgAdmin 4) zapewnia dopracowany interfejs oparty na przeglądarce do zarządzania jednym lub wieloma serwerami Postgres — projektowanie schematów, tworzenie zapytań z autouzupełnianiem i planami wyjaśnień, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie, zarządzanie rolami i uprawnieniami, monitorowanie replikacji oraz wyszukiwanie pełnotekstowe w obiektach bazy danych.

Samodzielne hostowanie pgAdmin na Twoim VPS zapewnia administratorom baz danych i programistom scentralizowaną konsolę zarządzania Postgres dostępną z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki, bez konieczności instalowania aplikacji desktopowej. Podłącz pgAdmin do dowolnej dostępnej instancji Postgres — lokalnych kontenerów, hostowanych w chmurze RDS lub Cloud SQL, lub zdalnych serwerów Postgres — i zarządzaj nimi wszystkimi z poziomu jednego internetowego interfejsu użytkownika.