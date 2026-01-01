Hemmelig to samodzielnie hostowana aplikacja do udostępniania poufnych informacji za pośrednictwem zaszyfrowanych, samozniszczalnych linków. Hasła, klucze API i prywatne notatki są szyfrowane po stronie klienta, zanim opuszczą przeglądarkę, więc serwer przechowuje jedynie zaszyfrowany tekst, którego nie może odszyfrować. Każdy sekret może być zabezpieczony hasłem, ograniczony adresem IP, ustawiony na wygaśnięcie po wybranym czasie lub ograniczony do maksymalnej liczby wyświetleń.

Uruchomienie Hemmelig na Twoim własnym VPS-ie sprawia, że wszystkie udostępnione dane uwierzytelniające pozostają poza infrastrukturą stron trzecich. Ty kontrolujesz zasady przechowywania, dzienniki dostępu i granice szyfrowania, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem dla zespołów, które przekazują dane uwierzytelniające, dane klientów lub inne ładunki zbyt wrażliwe, aby pozostawić je w wiadomości e-mail lub historii czatu.