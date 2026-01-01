Wdróż Hemmelig jednym kliknięciem.
Udostępniaj zaszyfrowane, samozniszczalne sekrety za pomocą jednorazowych linków, które znikają po pierwszym odczycie.
Wybierz plan VPS dla Hemmelig
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Hemmelig
Hemmelig to samodzielnie hostowana aplikacja do udostępniania poufnych informacji za pośrednictwem zaszyfrowanych, samozniszczalnych linków. Hasła, klucze API i prywatne notatki są szyfrowane po stronie klienta, zanim opuszczą przeglądarkę, więc serwer przechowuje jedynie zaszyfrowany tekst, którego nie może odszyfrować. Każdy sekret może być zabezpieczony hasłem, ograniczony adresem IP, ustawiony na wygaśnięcie po wybranym czasie lub ograniczony do maksymalnej liczby wyświetleń.
Uruchomienie Hemmelig na Twoim własnym VPS-ie sprawia, że wszystkie udostępnione dane uwierzytelniające pozostają poza infrastrukturą stron trzecich. Ty kontrolujesz zasady przechowywania, dzienniki dostępu i granice szyfrowania, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem dla zespołów, które przekazują dane uwierzytelniające, dane klientów lub inne ładunki zbyt wrażliwe, aby pozostawić je w wiadomości e-mail lub historii czatu.
Główne cechy Hemmelig
Szyfrowanie po stronie klienta
Tajne dane są szyfrowane w przeglądarce za pomocą AES-256-GCM przed przesłaniem, dzięki czemu serwer nigdy nie widzi ich w postaci jawnej.
Linki jednorazowe
Każdy link ulega samozniszczeniu po osiągnięciu konfigurowalnej liczby wyświetleń lub upływie terminu ważności, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu.
Hasło i ochrona IP
Zabezpiecz sekrety za pomocą opcjonalnego hasła lub ogranicz dostęp do określonych zakresów adresów IP dla dodatkowej warstwy bezpieczeństwa.
Szyfrowane przesyłanie plików
Pliki można dołączać do sekretu z tym samym kompleksowym szyfrowaniem, które jest stosowane do ładunków tekstowych, gotowe dla uwierzytelnionych użytkowników.
Udostępnianie kodu QR
Generuj kody QR dla dowolnego tajnego linku, aby odbiorcy mogli otworzyć go na telefonie bez kopiowania długich adresów URL.
Konto nie jest wymagane
Każdy może stworzyć i otworzyć sekret bez rejestracji, podczas gdy opcjonalne konta odblokowują pliki i historię.
Dlaczego warto uruchomić Hemmelig na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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