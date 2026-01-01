Mbin to otwarty, sfederowany agregator treści, który łączy udostępnianie linków, dyskusje wątkowe, głosowanie i mikroblogowanie na jednej platformie. Jako rozwidlenie Kbin utrzymywane przez społeczność, natywnie obsługuje ActivityPub, dzięki czemu Twoja instancja współpracuje z Lemmy, Mastodonem, PeerTube, Pixelfed i szerszym fediverse bez mostów czy dodatkowych rozwiązań.

Uruchomienie Mbin na Twoim własnym VPS daje Ci samorządny zakątek fediverse, gdzie Ty ustalasz zasady, moderujesz magazyny i przechowujesz każdy post i głos w bazie danych, którą Ty posiadasz. Nie ma centralnej firmy, reklam, algorytmicznego przestawiania osi czasu ani warunków platformy, które mogą ulec zmianie bez powiadomienia.