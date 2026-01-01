Wdróż Mbin jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany sfederowany agregator linków i platforma dyskusyjna zbudowana na ActivityPub — rozwijany przez społeczność fork Kbin.
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Co możesz zbudować z Mbin
Mbin to otwarty, sfederowany agregator treści, który łączy udostępnianie linków, dyskusje wątkowe, głosowanie i mikroblogowanie na jednej platformie. Jako rozwidlenie Kbin utrzymywane przez społeczność, natywnie obsługuje ActivityPub, dzięki czemu Twoja instancja współpracuje z Lemmy, Mastodonem, PeerTube, Pixelfed i szerszym fediverse bez mostów czy dodatkowych rozwiązań.
Uruchomienie Mbin na Twoim własnym VPS daje Ci samorządny zakątek fediverse, gdzie Ty ustalasz zasady, moderujesz magazyny i przechowujesz każdy post i głos w bazie danych, którą Ty posiadasz. Nie ma centralnej firmy, reklam, algorytmicznego przestawiania osi czasu ani warunków platformy, które mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Główne cechy Mbin
Federacja ActivityPub
Natywna obsługa ActivityPub łączy Twoją instancję z Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed i każdym innym kompatybilnym serwerem fediverse.
Magazyny i wątki
Organizuj treści w magazyny tematyczne z wątkowymi komentarzami w stylu Reddit, głosowaniem i znajomym doświadczeniem agregatora linków.
Wbudowane mikroblogowanie
Publikuj krótkie aktualizacje obok długich wątków i spraw, aby oba dotarły do tej samej sfederowanej publiczności z jednego konta.
Kontrole moderacji i federacji
Moderatorzy poszczególnych magazynów, narzędzia administracyjne dla całej instancji oraz listy dozwolonych i zablokowanych w federacji pozwalają Ci kształtować społeczność, którą chcesz hostować.
OAuth i REST API
Najwyższej klasy serwer OAuth 2.0 i udokumentowane API REST napędzają zewnętrzne klienty mobilne, boty i integracje.
Open source i prowadzony przez społeczność
Na licencji AGPL i utrzymywany przez aktywną społeczność współtwórców po rozwidleniu z Kbin — bez zależności od jednego dostawcy.
Dlaczego warto uruchomić Mbin na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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