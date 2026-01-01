Wdróż SkySend jednym kliknięciem.
Szyfrowane od końca do końca, samodzielnie hostowane udostępnianie plików i notatek z architekturą serwera zero-knowledge.
Wybierz plan VPS dla SkySend
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z SkySend
SkySend to minimalistyczna usługa do samodzielnego hostowania, służąca do udostępniania plików i notatek z szyfrowaniem kompleksowym (end-to-end). Pliki i notatki są szyfrowane w całości w przeglądarce za pomocą AES-256-GCM, zanim dotrą do serwera, więc serwer przechowuje tylko zaszyfrowane bloki danych i nigdy nie ma dostępu do klucza deszyfrującego. Nie ma kont, telemetrii ani analiz.
Samodzielne hostowanie SkySend na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje udostępniane treści pod Twoją pełną kontrolą, jednocześnie zachowując gwarancje prywatności szyfrowania zero-knowledge. Zainspirowany Mozilla Send i PrivateBin, wykorzystuje nowoczesne prymitywy bezpieczeństwa, takie jak wyprowadzanie kluczy HKDF-SHA256 i ochrona hasłem Argon2id, aby zapewnić szybką, bezpieczną alternatywę dla komercyjnych usług udostępniania plików.
Główne cechy SkySend
Szyfrowanie z wiedzą zerową
Szyfrowanie strumieniowe AES-256-GCM jest wykonywane w całości w przeglądarce, przy czym klucz deszyfrujący znajduje się tylko we fragmencie adresu URL i nigdy nie dociera do serwera.
Nie są wymagane żadne konta
Przesyłaj pliki lub udostępniaj notatki natychmiast bez rejestracji, telemetrii czy śledzenia — linki do udostępniania działają dla każdego odbiorcy bez konieczności rejestracji.
Zaszyfrowane notatki
Udostępniaj fragmenty tekstu, hasła, kod z podświetlaniem składni, Markdown lub klucze SSH z opcjonalnym samozniszczeniem po odczytaniu i konfigurowalnymi limitami wyświetleń.
Ochrona hasłem
Opcjonalna ochrona hasłem Argon2id z wyprowadzaniem klucza wymagającym dużej pamięci i odpornym na GPU, w celu obrony przed atakami brute-force na udostępnione treści.
Pamięć masowa zgodna z S3
Opcjonalna obsługa zaplecza dla Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner i Wasabi, z wstępnie podpisanymi adresami URL do bezpośrednich pobrań, wymuszającymi wygaśnięcie i limity.
Konfigurowalne wygaśnięcie
Ustaw limity pobierania i czasy wygaśnięcia dla każdego przesłanego pliku, z automatycznym czyszczeniem wygasłych wpisów i wbudowanym panelem do śledzenia aktywnych udostępnień.
Dlaczego warto uruchomić SkySend na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia
AList
Samodzielnie hostowany serwer listy plików i WebDAV z obsługą ponad 30 zapleczy pamięci masowej
AnonUpload
AnonUpload to bezpieczna, anonimowa aplikacja do udostępniania plików, która nie wymaga bazy danych