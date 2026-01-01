Do 69% zniżki na SkySend

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Szyfrowane od końca do końca, samodzielnie hostowane udostępnianie plików i notatek z architekturą serwera zero-knowledge.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z SkySend

SkySend to minimalistyczna usługa do samodzielnego hostowania, służąca do udostępniania plików i notatek z szyfrowaniem kompleksowym (end-to-end). Pliki i notatki są szyfrowane w całości w przeglądarce za pomocą AES-256-GCM, zanim dotrą do serwera, więc serwer przechowuje tylko zaszyfrowane bloki danych i nigdy nie ma dostępu do klucza deszyfrującego. Nie ma kont, telemetrii ani analiz.

Samodzielne hostowanie SkySend na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje udostępniane treści pod Twoją pełną kontrolą, jednocześnie zachowując gwarancje prywatności szyfrowania zero-knowledge. Zainspirowany Mozilla Send i PrivateBin, wykorzystuje nowoczesne prymitywy bezpieczeństwa, takie jak wyprowadzanie kluczy HKDF-SHA256 i ochrona hasłem Argon2id, aby zapewnić szybką, bezpieczną alternatywę dla komercyjnych usług udostępniania plików.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy SkySend

Szyfrowanie z wiedzą zerową

Szyfrowanie strumieniowe AES-256-GCM jest wykonywane w całości w przeglądarce, przy czym klucz deszyfrujący znajduje się tylko we fragmencie adresu URL i nigdy nie dociera do serwera.

Nie są wymagane żadne konta

Przesyłaj pliki lub udostępniaj notatki natychmiast bez rejestracji, telemetrii czy śledzenia — linki do udostępniania działają dla każdego odbiorcy bez konieczności rejestracji.

Zaszyfrowane notatki

Udostępniaj fragmenty tekstu, hasła, kod z podświetlaniem składni, Markdown lub klucze SSH z opcjonalnym samozniszczeniem po odczytaniu i konfigurowalnymi limitami wyświetleń.

Ochrona hasłem

Opcjonalna ochrona hasłem Argon2id z wyprowadzaniem klucza wymagającym dużej pamięci i odpornym na GPU, w celu obrony przed atakami brute-force na udostępnione treści.

Pamięć masowa zgodna z S3

Opcjonalna obsługa zaplecza dla Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner i Wasabi, z wstępnie podpisanymi adresami URL do bezpośrednich pobrań, wymuszającymi wygaśnięcie i limity.

Konfigurowalne wygaśnięcie

Ustaw limity pobierania i czasy wygaśnięcia dla każdego przesłanego pliku, z automatycznym czyszczeniem wygasłych wpisów i wbudowanym panelem do śledzenia aktywnych udostępnień.

Dlaczego warto uruchomić SkySend na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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