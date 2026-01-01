SkySend to minimalistyczna usługa do samodzielnego hostowania, służąca do udostępniania plików i notatek z szyfrowaniem kompleksowym (end-to-end). Pliki i notatki są szyfrowane w całości w przeglądarce za pomocą AES-256-GCM, zanim dotrą do serwera, więc serwer przechowuje tylko zaszyfrowane bloki danych i nigdy nie ma dostępu do klucza deszyfrującego. Nie ma kont, telemetrii ani analiz.

Samodzielne hostowanie SkySend na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje udostępniane treści pod Twoją pełną kontrolą, jednocześnie zachowując gwarancje prywatności szyfrowania zero-knowledge. Zainspirowany Mozilla Send i PrivateBin, wykorzystuje nowoczesne prymitywy bezpieczeństwa, takie jak wyprowadzanie kluczy HKDF-SHA256 i ochrona hasłem Argon2id, aby zapewnić szybką, bezpieczną alternatywę dla komercyjnych usług udostępniania plików.