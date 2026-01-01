Wdróż OmniRoute jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana brama AI, która kieruje dowolny LLM przez jeden punkt końcowy zgodny z OpenAI, z inteligentnym mechanizmem awaryjnym i kompresją tokenów.
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Co możesz zbudować z OmniRoute
OmniRoute to samodzielnie hostowana brama AI, która ujednolica ponad 230 dostawców modeli za jednym kompatybilnym z OpenAI punktem końcowym. Skieruj Claude Code, Codex, Cursor, Cline lub Copilot na jeden adres URL, a OmniRoute kieruje każde żądanie do najlepszego dostępnego modelu — w tym dziesiątki darmowych poziomów Claude, GPT i Gemini — z automatycznym przełączaniem awaryjnym, gdy dostawca zawiedzie lub osiągnie limit.
Jego skumulowana kompresja RTK i Caveman redukuje 15–95% tokenów, zanim żądania opuszczą Twój serwer, zmniejszając koszty i opóźnienia, podczas gdy MCP, A2A i multimodalne API utrzymują zaawansowane przepływy pracy w działaniu. Uruchomienie OmniRoute na Twoim własnym VPS oznacza, że Twoje klucze API, reguły routingu i dane dotyczące użytkowania pozostają pod Twoją kontrolą zamiast hostowanego proxy.
Główne cechy OmniRoute
Jeden ujednolicony punkt końcowy
Udostępnij pojedyncze API kompatybilne z OpenAI i połącz Claude Code, Codex, Cursor, Cline lub Copilot bez konfiguracji dla każdego narzędzia.
231+ dostawców
Kieruj żądania do ponad 231 dostawców modeli, w tym ponad 50 darmowych warstw Claude, GPT i Gemini.
Inteligentne auto-przełączanie awaryjne
Automatycznie ponawiaj próbę u innego dostawcy, gdy jeden zawiedzie, przekroczy limity zapytań lub zwróci błąd, utrzymując działanie Twoich agentów.
Kompresja tokenów
Kompresja Stacked RTK i Caveman zmniejsza liczbę tokenów o 15–95% na żądanie, co obniża koszty i przyspiesza odpowiedzi.
MCP i wielomodalny
Wbudowane MCP, A2A i multimodalne APIs pozwalają podłączyć OmniRoute do narzędzi agenta oraz przepływów pracy związanych z obrazem lub dźwiękiem.
Dlaczego warto uruchomić OmniRoute na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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