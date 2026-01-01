OmniRoute to samodzielnie hostowana brama AI, która ujednolica ponad 230 dostawców modeli za jednym kompatybilnym z OpenAI punktem końcowym. Skieruj Claude Code, Codex, Cursor, Cline lub Copilot na jeden adres URL, a OmniRoute kieruje każde żądanie do najlepszego dostępnego modelu — w tym dziesiątki darmowych poziomów Claude, GPT i Gemini — z automatycznym przełączaniem awaryjnym, gdy dostawca zawiedzie lub osiągnie limit.

Jego skumulowana kompresja RTK i Caveman redukuje 15–95% tokenów, zanim żądania opuszczą Twój serwer, zmniejszając koszty i opóźnienia, podczas gdy MCP, A2A i multimodalne API utrzymują zaawansowane przepływy pracy w działaniu. Uruchomienie OmniRoute na Twoim własnym VPS oznacza, że Twoje klucze API, reguły routingu i dane dotyczące użytkowania pozostają pod Twoją kontrolą zamiast hostowanego proxy.