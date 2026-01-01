Prefect pozwala Ci przekształcić dowolną funkcję Pythona w zaplanowany, obserwowalny i automatycznie ponawiany przepływ pracy za pomocą zaledwie jednego dekoratora. W przeciwieństwie do narzędzi do orkiestracji opartych na YAML, Prefect traktuje przepływy pracy jako zwykły kod Pythona — testowalny, kontrolowany wersjami i możliwy do wdrożenia jak każdy inny moduł. Dołączony interfejs użytkownika pokazuje status wykonania w czasie rzeczywistym, dzienniki i historię na poziomie zadań dla każdego uruchomienia.

Samodzielne hostowanie Prefect na Twoim VPS eliminuje opłaty za wykonanie w chmurze, zapewnia nieograniczone uruchomienia przepływów pracy przy stałym koszcie infrastruktury i utrzymuje wrażliwe dane potoków — poświadczenia, wyniki zapytań, dzienniki — w całości na Twojej własnej infrastrukturze, bez uzależnienia od dostawcy.