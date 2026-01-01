Wdróż Prefect jednym kliknięciem.
Nowoczesna platforma do orkiestracji przepływów pracy, natywna dla Pythona, służąca do tworzenia, planowania i monitorowania potoków danych oraz zadań automatyzacji.
Wybierz plan VPS dla Prefect
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Prefect
Prefect pozwala Ci przekształcić dowolną funkcję Pythona w zaplanowany, obserwowalny i automatycznie ponawiany przepływ pracy za pomocą zaledwie jednego dekoratora. W przeciwieństwie do narzędzi do orkiestracji opartych na YAML, Prefect traktuje przepływy pracy jako zwykły kod Pythona — testowalny, kontrolowany wersjami i możliwy do wdrożenia jak każdy inny moduł. Dołączony interfejs użytkownika pokazuje status wykonania w czasie rzeczywistym, dzienniki i historię na poziomie zadań dla każdego uruchomienia.
Samodzielne hostowanie Prefect na Twoim VPS eliminuje opłaty za wykonanie w chmurze, zapewnia nieograniczone uruchomienia przepływów pracy przy stałym koszcie infrastruktury i utrzymuje wrażliwe dane potoków — poświadczenia, wyniki zapytań, dzienniki — w całości na Twojej własnej infrastrukturze, bez uzależnienia od dostawcy.
Główne cechy Prefect
Natywne przepływy pracy w Pythonie
Udekoruj dowolną funkcję Pythona za pomocą
@flow lub
@task, aby uzyskać planowanie, ponowne próby, buforowanie i obserwowalność — bez konieczności uczenia się zastrzeżonego DSL.
Automatyczne ponowne próby
Skonfiguruj wykładnicze wycofywanie i niestandardową logikę ponawiania dla każdego zadania, aby przejściowe awarie w interfejsach API, bazach danych lub wywołaniach sieciowych zostały naprawione bez ręcznej interwencji.
Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Wbudowany interfejs użytkownika wyświetla status zadań w czasie rzeczywistym, dzienniki wykonania oraz historię uruchomień, dzięki czemu zawsze wiesz, co jest uruchomione, co się nie powiodło i dlaczego.
Elastyczne Planowanie
Wyrażenia Crona, wyzwalacze interwałowe i wdrożenia sterowane zdarzeniami pozwalają uruchamiać potoki według dowolnego harmonogramu lub w odpowiedzi na zdarzenia zewnętrzne.
Pule pracy i Pracownicy
Rozdziel wykonanie przepływu pomiędzy wiele procesów roboczych lub maszyn, skalując moc obliczeniową niezależnie od serwera orkiestracji.
Dlaczego warto uruchomić Prefect na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.