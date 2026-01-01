Do 69% zniżki na Prefect

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Nowoczesna platforma do orkiestracji przepływów pracy, natywna dla Pythona, służąca do tworzenia, planowania i monitorowania potoków danych oraz zadań automatyzacji.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Prefect

Prefect pozwala Ci przekształcić dowolną funkcję Pythona w zaplanowany, obserwowalny i automatycznie ponawiany przepływ pracy za pomocą zaledwie jednego dekoratora. W przeciwieństwie do narzędzi do orkiestracji opartych na YAML, Prefect traktuje przepływy pracy jako zwykły kod Pythona — testowalny, kontrolowany wersjami i możliwy do wdrożenia jak każdy inny moduł. Dołączony interfejs użytkownika pokazuje status wykonania w czasie rzeczywistym, dzienniki i historię na poziomie zadań dla każdego uruchomienia.

Samodzielne hostowanie Prefect na Twoim VPS eliminuje opłaty za wykonanie w chmurze, zapewnia nieograniczone uruchomienia przepływów pracy przy stałym koszcie infrastruktury i utrzymuje wrażliwe dane potoków — poświadczenia, wyniki zapytań, dzienniki — w całości na Twojej własnej infrastrukturze, bez uzależnienia od dostawcy.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Prefect

Natywne przepływy pracy w Pythonie

Udekoruj dowolną funkcję Pythona za pomocą @flow lub @task, aby uzyskać planowanie, ponowne próby, buforowanie i obserwowalność — bez konieczności uczenia się zastrzeżonego DSL.

Automatyczne ponowne próby

Skonfiguruj wykładnicze wycofywanie i niestandardową logikę ponawiania dla każdego zadania, aby przejściowe awarie w interfejsach API, bazach danych lub wywołaniach sieciowych zostały naprawione bez ręcznej interwencji.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Wbudowany interfejs użytkownika wyświetla status zadań w czasie rzeczywistym, dzienniki wykonania oraz historię uruchomień, dzięki czemu zawsze wiesz, co jest uruchomione, co się nie powiodło i dlaczego.

Elastyczne Planowanie

Wyrażenia Crona, wyzwalacze interwałowe i wdrożenia sterowane zdarzeniami pozwalają uruchamiać potoki według dowolnego harmonogramu lub w odpowiedzi na zdarzenia zewnętrzne.

Pule pracy i Pracownicy

Rozdziel wykonanie przepływu pomiędzy wiele procesów roboczych lub maszyn, skalując moc obliczeniową niezależnie od serwera orkiestracji.

Dlaczego warto uruchomić Prefect na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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