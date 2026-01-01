Typebot to samodzielnie hostowany kreator formularzy konwersacyjnych, który zastępuje statyczne formularze HTML interaktywnymi, czatopodobnymi przepływami. Korzystając z edytora płótna „drag-and-drop”, zespoły mogą projektować wieloetapowe rozmowy z rozgałęzieniami warunkowymi, niestandardowymi zmiennymi i natywnymi integracjami — bez pisania kodu. Platforma składa się z dwóch usług: kreatora do projektowania i zarządzania przepływami oraz przeglądarki, która udostępnia opublikowane chatboty bezpośrednio użytkownikom końcowym.

Samodzielne hostowanie Typebota na Twoim VPS daje Ci pełną własność danych zgłoszeń, przesyłanych plików i poświadczeń API bez opłat za każde zgłoszenie i bez transferów danych przez osoby trzecie. Twoje przepływy działają na Twojej własnej domenie, w pełni prywatnie, bez sztucznych ograniczeń dotyczących przestrzeni roboczych, członków zespołu czy opublikowanych botów.