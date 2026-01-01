Do 69% zniżki na Typebot

Wdróż Typebot jednym kliknięciem.

Kreator chatbotów bez kodu do tworzenia konwersacyjnych formularzy, ankiet i interaktywnych doświadczeń czatu, które możesz hostować samodzielnie.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Typebot jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Typebot

Typebot to samodzielnie hostowany kreator formularzy konwersacyjnych, który zastępuje statyczne formularze HTML interaktywnymi, czatopodobnymi przepływami. Korzystając z edytora płótna „drag-and-drop”, zespoły mogą projektować wieloetapowe rozmowy z rozgałęzieniami warunkowymi, niestandardowymi zmiennymi i natywnymi integracjami — bez pisania kodu. Platforma składa się z dwóch usług: kreatora do projektowania i zarządzania przepływami oraz przeglądarki, która udostępnia opublikowane chatboty bezpośrednio użytkownikom końcowym.

Samodzielne hostowanie Typebota na Twoim VPS daje Ci pełną własność danych zgłoszeń, przesyłanych plików i poświadczeń API bez opłat za każde zgłoszenie i bez transferów danych przez osoby trzecie. Twoje przepływy działają na Twojej własnej domenie, w pełni prywatnie, bez sztucznych ograniczeń dotyczących przestrzeni roboczych, członków zespołu czy opublikowanych botów.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Typebot

Wizualny kreator przepływu

Projektuj rozgałęzione konwersacje za pomocą edytora wizualnego z ponad 30 typami bloków, w tym polami wejściowymi, warunkami, osadzonymi multimediami i zbieraniem płatności.

Natywne integracje

Połącz przepływy bezpośrednio z OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhookami, Zapier i Make.com bez opuszczania edytora.

Logika warunkowa

Rozgałęziaj ścieżki konwersacji na podstawie odpowiedzi użytkowników, zmiennych lub odpowiedzi API, aby dostarczyć w pełni spersonalizowane doświadczenia.

Elastyczne tryby osadzania

Publikuj chatboty jako nakładki pop-up, widżety boczne, czat pełnoekranowy lub osadzone elementy na dowolnej stronie internetowej lub aplikacji webowej.

Analiza w czasie rzeczywistym

Śledź wskaźniki przesłania, punkty rezygnacji i lejki ukończenia dla każdego opublikowanego przepływu z pulpitu nawigacyjnego.

Przestrzenie robocze zespołu

Organizuj przepływy w wielu izolowanych przestrzeniach roboczych z dostępem opartym na rolach dla różnych zespołów lub klientów.

Dlaczego warto uruchomić Typebot na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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