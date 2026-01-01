Wdróż Typebot jednym kliknięciem.
Kreator chatbotów bez kodu do tworzenia konwersacyjnych formularzy, ankiet i interaktywnych doświadczeń czatu, które możesz hostować samodzielnie.
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Co możesz zbudować z Typebot
Typebot to samodzielnie hostowany kreator formularzy konwersacyjnych, który zastępuje statyczne formularze HTML interaktywnymi, czatopodobnymi przepływami. Korzystając z edytora płótna „drag-and-drop”, zespoły mogą projektować wieloetapowe rozmowy z rozgałęzieniami warunkowymi, niestandardowymi zmiennymi i natywnymi integracjami — bez pisania kodu. Platforma składa się z dwóch usług: kreatora do projektowania i zarządzania przepływami oraz przeglądarki, która udostępnia opublikowane chatboty bezpośrednio użytkownikom końcowym.
Samodzielne hostowanie Typebota na Twoim VPS daje Ci pełną własność danych zgłoszeń, przesyłanych plików i poświadczeń API bez opłat za każde zgłoszenie i bez transferów danych przez osoby trzecie. Twoje przepływy działają na Twojej własnej domenie, w pełni prywatnie, bez sztucznych ograniczeń dotyczących przestrzeni roboczych, członków zespołu czy opublikowanych botów.
Główne cechy Typebot
Wizualny kreator przepływu
Projektuj rozgałęzione konwersacje za pomocą edytora wizualnego z ponad 30 typami bloków, w tym polami wejściowymi, warunkami, osadzonymi multimediami i zbieraniem płatności.
Natywne integracje
Połącz przepływy bezpośrednio z OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhookami, Zapier i Make.com bez opuszczania edytora.
Logika warunkowa
Rozgałęziaj ścieżki konwersacji na podstawie odpowiedzi użytkowników, zmiennych lub odpowiedzi API, aby dostarczyć w pełni spersonalizowane doświadczenia.
Elastyczne tryby osadzania
Publikuj chatboty jako nakładki pop-up, widżety boczne, czat pełnoekranowy lub osadzone elementy na dowolnej stronie internetowej lub aplikacji webowej.
Analiza w czasie rzeczywistym
Śledź wskaźniki przesłania, punkty rezygnacji i lejki ukończenia dla każdego opublikowanego przepływu z pulpitu nawigacyjnego.
Przestrzenie robocze zespołu
Organizuj przepływy w wielu izolowanych przestrzeniach roboczych z dostępem opartym na rolach dla różnych zespołów lub klientów.
Dlaczego warto uruchomić Typebot na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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