SillyTavern to lokalny interfejs open-source, który pozwala zaawansowanym użytkownikom rozmawiać z postaciami AI za pośrednictwem praktycznie każdego głównego backendu LLM, w tym OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI oraz lokalnie hostowanych modeli. W przeciwieństwie do aplikacji czatowych specyficznych dla dostawców, koncentruje się na rozmowach prowadzonych przez postacie, długich sesjach role-play i kreatywnym pisaniu, z głęboką kontrolą nad promptami, parametrami próbkowania i obsługą kontekstu.

Samodzielne hostowanie SillyTavern na Twoim własnym VPS utrzymuje każdy dziennik czatu, kartę postaci i lorebook prywatnymi dla Twojego konta, pozwala Ci swobodnie zmieniać dostawców i usuwa limity konwersacji oraz filtry treści narzucone przez hostowane alternatywy. Klucze API dla zewnętrznych modeli pozostają na Twoim serwerze, zamiast być wklejane do interfejsu użytkownika strony trzeciej.