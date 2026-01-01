Wdróż SillyTavern jednym kliknięciem.
Interfejs LLM dla zaawansowanych użytkowników, który łączy dziesiątki zapleczy AI do tekstu, obrazu i głosu w jeden interfejs czatu.
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Co możesz zbudować z SillyTavern
SillyTavern to lokalny interfejs open-source, który pozwala zaawansowanym użytkownikom rozmawiać z postaciami AI za pośrednictwem praktycznie każdego głównego backendu LLM, w tym OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI oraz lokalnie hostowanych modeli. W przeciwieństwie do aplikacji czatowych specyficznych dla dostawców, koncentruje się na rozmowach prowadzonych przez postacie, długich sesjach role-play i kreatywnym pisaniu, z głęboką kontrolą nad promptami, parametrami próbkowania i obsługą kontekstu.
Samodzielne hostowanie SillyTavern na Twoim własnym VPS utrzymuje każdy dziennik czatu, kartę postaci i lorebook prywatnymi dla Twojego konta, pozwala Ci swobodnie zmieniać dostawców i usuwa limity konwersacji oraz filtry treści narzucone przez hostowane alternatywy. Klucze API dla zewnętrznych modeli pozostają na Twoim serwerze, zamiast być wklejane do interfejsu użytkownika strony trzeciej.
Główne cechy SillyTavern
Obsługa wielu backendów
Połącz OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI i lokalne serwery modeli za pośrednictwem jednego interfejsu, bez konieczności używania oddzielnych klientów dla każdego dostawcy.
Karty postaci
Importuj, edytuj i udostępniaj karty postaci z osadzonymi plikami PNG, zawierające persony, przykładowe dialogi i cechy osobowości, które zapewniają spójne odpowiedzi zgodne z postacią.
Czaty grupowe
Prowadź rozmowy z wieloma postaciami AI w jednym wątku, z konfigurowalną kolejnością tur i ustawieniami generowania dla każdej postaci, dla rozgałęzionych narracji.
Informacje o świecie i księgi wiedzy
Wprowadzaj tło fabularne, szczegóły lokalizacji i powtarzające się fakty do promptu tylko wtedy, gdy pojawią się odpowiednie słowa kluczowe, zachowując efektywność okien kontekstowych w długich historiach.
Ekosystem rozszerzeń
Podłącz generowanie obrazów za pomocą Stable Diffusion lub ComfyUI, głosy zamiany tekstu na mowę, sumaryzację, przechowywanie wektorów i dziesiątki rozszerzeń społeczności.
Pełna kontrola monitu
Edytuj monity systemowe, szablony instrukcji, parametry samplera i formatowanie kontekstu bezpośrednio, dając zaawansowanym użytkownikom taką samą kontrolę, jaką uzyskaliby z surowego API.
Dlaczego warto uruchomić SillyTavern na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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