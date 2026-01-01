Foxel to otwartoźródłowa platforma prywatnej pamięci masowej w chmurze, która ujednolica pliki z dysków lokalnych, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox i innych zapleczy za pomocą jednego interfejsu internetowego. Jej wyróżniającą cechą jest semantyczne wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji, które pozwala znaleźć zdjęcia, filmy i dokumenty za pomocą opisów w języku naturalnym, a nie nazw plików.

Samodzielne hostowanie Foxel pozwala przechowywać Twoją osobistą bibliotekę multimediów, archiwa pracy i udostępnione pliki zespołu na infrastrukturze, którą w pełni kontrolujesz — bez opłat za stanowisko, bez uzależnienia od dostawcy i bez skanowania Twoich danych przez osoby trzecie w celu tworzenia osadzeń. Kontrola dostępu oparta na rolach, podpisane linki do udostępniania i mapowania protokołów za pośrednictwem S3 API i WebDAV sprawiają, że jest to odpowiednie zarówno dla osób indywidualnych, jak i małych zespołów.