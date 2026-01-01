Wdróż Foxel jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana prywatna pamięć masowa w chmurze z semantycznym wyszukiwaniem opartym na AI wśród zdjęć, filmów i dokumentów.
Wybierz plan VPS dla Foxel
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Foxel
Foxel to otwartoźródłowa platforma prywatnej pamięci masowej w chmurze, która ujednolica pliki z dysków lokalnych, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox i innych zapleczy za pomocą jednego interfejsu internetowego. Jej wyróżniającą cechą jest semantyczne wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji, które pozwala znaleźć zdjęcia, filmy i dokumenty za pomocą opisów w języku naturalnym, a nie nazw plików.
Samodzielne hostowanie Foxel pozwala przechowywać Twoją osobistą bibliotekę multimediów, archiwa pracy i udostępnione pliki zespołu na infrastrukturze, którą w pełni kontrolujesz — bez opłat za stanowisko, bez uzależnienia od dostawcy i bez skanowania Twoich danych przez osoby trzecie w celu tworzenia osadzeń. Kontrola dostępu oparta na rolach, podpisane linki do udostępniania i mapowania protokołów za pośrednictwem S3 API i WebDAV sprawiają, że jest to odpowiednie zarówno dla osób indywidualnych, jak i małych zespołów.
Główne cechy Foxel
Semantyczne wyszukiwanie AI
Znajdź zdjęcia i dokumenty, opisując je prostym językiem, używając konfigurowalnych modeli osadzania oraz wektorowych baz danych Milvus lub Qdrant.
Ujednolicone zaplecza pamięci masowej
Podłącz dyski lokalne, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox i inne pod jednym interfejsem przeglądania z wymiennymi adapterami.
Kontrola dostępu oparta na rolach
Zdefiniuj niestandardowe role z uprawnieniami do odczytu, zapisu, usuwania i udostępniania opartymi na ścieżkach, przy użyciu symboli wieloznacznych, wyrażeń regularnych i reguł uporządkowanych według priorytetu.
Wbudowany podgląd pliku
Przesyłaj strumieniowo obrazy, filmy, pliki PDF, dokumenty Office, tekst i kod źródłowy bezpośrednio w przeglądarce bez pobierania oryginalnego pliku.
Mapowania protokołów
Udostępnij swoją pamięć masową za pośrednictwem punktów końcowych zgodnych z S3, montowań WebDAV oraz podpisanych bezpośrednich linków dla skryptów, aplikacji i menedżerów plików systemu operacyjnego.
Wtyczka i Agent AI
Rozszerz platformę o oparte na manifeście wtyczki i zintegrowanego agenta AI, który wykonuje operacje na plikach i zadania automatyzacji.
Dlaczego warto uruchomić Foxel na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.