Wdróż Readeck jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany menedżer do zapisywania stron i zakładek, który na zawsze zapisuje czytelną zawartość dowolnej strony internetowej.
Wybierz plan VPS dla Readeck
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Readeck
Readeck to lekki, otwarty menedżer zakładek i aplikacja do czytania później, która przechwytuje czytelny tekst, obrazy i artykuły z dowolnego adresu URL w momencie jego zapisania. Każda zakładka jest przechowywana jako pojedyncze, niezmienne archiwum ZIP, dzięki czemu zapisane artykuły pozostają dostępne nawet wtedy, gdy oryginalna strona ulegnie zmianie lub zniknie z sieci.
Samodzielne hostowanie Readeck na własnym VPS-ie sprawia, że Twoja lista lektur, wyróżnienia i etykiety są w pełni pod Twoją kontrolą, bez śledzenia przez osoby trzecie, bez opłat za konto i bez ryzyka zamknięcia płatnej usługi. Pojedynczy plik binarny Go wspierany przez SQLite oznacza bardzo niskie zużycie zasobów i płynne działanie nawet na małych planach VPS.
Główne cechy Readeck
Długoterminowa archiwizacja
Każda zakładka jest przechowywana jako niezmienne archiwum ZIP, dzięki czemu zapisane artykuły pozostają czytelne, nawet gdy oryginalna strona zniknie.
Eksport EPUB i OPDS
Eksportuj dowolny artykuł lub kolekcję do EPUB i uzyskaj dostęp do swojej biblioteki bezpośrednio z czytników e-booków obsługujących katalogi OPDS.
Wyróżnienia i Etykiety
Oznacz ważne fragmenty i organizuj zakładki za pomocą etykiet, ulubionych i archiwów, aby szybko je później znaleźć.
Inteligentne Kolekcje
Zapisuj zapytania wyszukiwania jako kolekcje, aby automatycznie grupować zakładki według etykiety, witryny lub dowolnego innego zdefiniowanego przez Ciebie filtra.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Przeszukuj tytuły artykułów, treści i etykiety, aby natychmiast zlokalizować dowolny fragment z Twojej zapisanej biblioteki.
Rozszerzenia przeglądarki
Zapisuj strony jednym kliknięciem za pomocą oficjalnych rozszerzeń dla przeglądarek Firefox i Chrome, bez konieczności kopiowania i wklejania.
Dlaczego warto uruchomić Readeck na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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