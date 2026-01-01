Readeck to lekki, otwarty menedżer zakładek i aplikacja do czytania później, która przechwytuje czytelny tekst, obrazy i artykuły z dowolnego adresu URL w momencie jego zapisania. Każda zakładka jest przechowywana jako pojedyncze, niezmienne archiwum ZIP, dzięki czemu zapisane artykuły pozostają dostępne nawet wtedy, gdy oryginalna strona ulegnie zmianie lub zniknie z sieci.

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