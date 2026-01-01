Do 69% zniżki na Jitsi Meet

Wdróż Jitsi Meet jednym kliknięciem.

Platforma do wideokonferencji z własnym hostingiem, z udostępnianiem ekranu, kompleksowym szyfrowaniem i bez opłat za uczestnika — alternatywa dla Zoom.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Jitsi Meet jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Jitsi Meet

Jitsi Meet to darmowa, otwartoźródłowa platforma do wideokonferencji, która działa w całości w przeglądarce, wykorzystując WebRTC, bez konieczności instalowania wtyczek, aplikacji czy posiadania konta przez uczestników. Stworzona przez zespół stojący za popularną usługą publiczną meet.jit.si i używana przez 8x8 w ich komercyjnej platformie chmurowej, Jitsi Meet obsługuje wideo HD, udostępnianie ekranu, szyfrowanie end-to-end, nagrywanie, transmisje na żywo na YouTube, podnoszenie rąk, ankiety, pokoje grupowe i napisy na żywo od razu po uruchomieniu.

Samodzielne hostowanie Jitsi Meet na własnym serwerze VPS zapewnia organizacjom i społecznościom nieograniczony czas spotkań dla nieograniczonej liczby uczestników, przy czym każdy strumień audio i wideo jest kierowany przez Twoją własną infrastrukturę, zamiast przechodzić przez zewnętrzną usługę SaaS, która mogłaby zmieniać ceny, ograniczać przepustowość lub analizować metadane spotkań.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Jitsi Meet

Rozmowy wideo tylko przez przeglądarkę

Uczestnicy dołączają z dowolnej nowoczesnej przeglądarki bez instalowania oprogramowania, wtyczek ani tworzenia kont — wystarczy udostępnić adres URL, a konferencje rozpoczną się natychmiast.

Udostępnianie ekranu i nagrywanie

Udostępniaj aplikacje, karty przeglądarki lub całe ekrany podczas połączeń, z opcjonalnym nagrywaniem spotkań i transmisją na żywo do YouTube lub innych punktów końcowych RTMP.

Kompleksowe szyfrowanie

Opcjonalne E2EE dla połączeń jeden na jeden i spotkań w małych grupach zapewnia szyfrowanie strumieni audio i wideo od nadawcy do odbiorcy, nawet z samego serwera.

Pokoje grupowe i ankiety

Podziel większe spotkania na mniejsze grupy dyskusyjne, przeprowadzaj ankiety na żywo, podnoś ręce i używaj reakcji, aby zapewnić interaktywną dynamikę konferencji.

Napisy na żywo i połączenie telefoniczne

Opcjonalna integracja z Jigasi dla połączeń SIP i napisów na żywo sprawia, że spotkania są dostępne dla dzwoniących telefonicznie i uczestników, którzy potrzebują transkrypcji.

Brak opłat za stanowisko

Organizuj nieograniczone spotkania z nieograniczoną liczbą uczestników na Twoim własnym VPS — bez opłat za uczestnika, bez limitów czasu spotkań, bez monitów o aktualizację.

Dlaczego warto uruchomić Jitsi Meet na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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