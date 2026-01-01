Jitsi Meet to darmowa, otwartoźródłowa platforma do wideokonferencji, która działa w całości w przeglądarce, wykorzystując WebRTC, bez konieczności instalowania wtyczek, aplikacji czy posiadania konta przez uczestników. Stworzona przez zespół stojący za popularną usługą publiczną meet.jit.si i używana przez 8x8 w ich komercyjnej platformie chmurowej, Jitsi Meet obsługuje wideo HD, udostępnianie ekranu, szyfrowanie end-to-end, nagrywanie, transmisje na żywo na YouTube, podnoszenie rąk, ankiety, pokoje grupowe i napisy na żywo od razu po uruchomieniu.

Samodzielne hostowanie Jitsi Meet na własnym serwerze VPS zapewnia organizacjom i społecznościom nieograniczony czas spotkań dla nieograniczonej liczby uczestników, przy czym każdy strumień audio i wideo jest kierowany przez Twoją własną infrastrukturę, zamiast przechodzić przez zewnętrzną usługę SaaS, która mogłaby zmieniać ceny, ograniczać przepustowość lub analizować metadane spotkań.