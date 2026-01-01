Wdróż Jitsi Meet jednym kliknięciem.
Platforma do wideokonferencji z własnym hostingiem, z udostępnianiem ekranu, kompleksowym szyfrowaniem i bez opłat za uczestnika — alternatywa dla Zoom.
Wybierz plan VPS dla Jitsi Meet
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Jitsi Meet
Jitsi Meet to darmowa, otwartoźródłowa platforma do wideokonferencji, która działa w całości w przeglądarce, wykorzystując WebRTC, bez konieczności instalowania wtyczek, aplikacji czy posiadania konta przez uczestników. Stworzona przez zespół stojący za popularną usługą publiczną meet.jit.si i używana przez 8x8 w ich komercyjnej platformie chmurowej, Jitsi Meet obsługuje wideo HD, udostępnianie ekranu, szyfrowanie end-to-end, nagrywanie, transmisje na żywo na YouTube, podnoszenie rąk, ankiety, pokoje grupowe i napisy na żywo od razu po uruchomieniu.
Samodzielne hostowanie Jitsi Meet na własnym serwerze VPS zapewnia organizacjom i społecznościom nieograniczony czas spotkań dla nieograniczonej liczby uczestników, przy czym każdy strumień audio i wideo jest kierowany przez Twoją własną infrastrukturę, zamiast przechodzić przez zewnętrzną usługę SaaS, która mogłaby zmieniać ceny, ograniczać przepustowość lub analizować metadane spotkań.
Główne cechy Jitsi Meet
Rozmowy wideo tylko przez przeglądarkę
Uczestnicy dołączają z dowolnej nowoczesnej przeglądarki bez instalowania oprogramowania, wtyczek ani tworzenia kont — wystarczy udostępnić adres URL, a konferencje rozpoczną się natychmiast.
Udostępnianie ekranu i nagrywanie
Udostępniaj aplikacje, karty przeglądarki lub całe ekrany podczas połączeń, z opcjonalnym nagrywaniem spotkań i transmisją na żywo do YouTube lub innych punktów końcowych RTMP.
Kompleksowe szyfrowanie
Opcjonalne E2EE dla połączeń jeden na jeden i spotkań w małych grupach zapewnia szyfrowanie strumieni audio i wideo od nadawcy do odbiorcy, nawet z samego serwera.
Pokoje grupowe i ankiety
Podziel większe spotkania na mniejsze grupy dyskusyjne, przeprowadzaj ankiety na żywo, podnoś ręce i używaj reakcji, aby zapewnić interaktywną dynamikę konferencji.
Napisy na żywo i połączenie telefoniczne
Opcjonalna integracja z Jigasi dla połączeń SIP i napisów na żywo sprawia, że spotkania są dostępne dla dzwoniących telefonicznie i uczestników, którzy potrzebują transkrypcji.
Brak opłat za stanowisko
Organizuj nieograniczone spotkania z nieograniczoną liczbą uczestników na Twoim własnym VPS — bez opłat za uczestnika, bez limitów czasu spotkań, bez monitów o aktualizację.
Dlaczego warto uruchomić Jitsi Meet na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.