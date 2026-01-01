Wdróż Homarr jednym kliknięciem.
Nowoczesny, konfigurowalny pulpit nawigacyjny serwera do organizacji i monitorowania wszystkich Twoich samodzielnie hostowanych usług w jednym miejscu.
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Co możesz zbudować z Homarr
Homarr to elegancki pulpit nawigacyjny typu open source, zaprojektowany, aby zapewnić Ci jeden interfejs dla wszystkich Twoich samodzielnie hostowanych aplikacji. Zamiast dodawać do zakładek dziesiątki adresów URL usług, Homarr prezentuje je jako uporządkowane kafelki ze wskaźnikami statusu na żywo, wyszukiwaniem i szybkimi akcjami — wszystko z jednej strony.
Wdrożenie Homarr na własnym VPS oznacza, że Twój pulpit nawigacyjny pozostaje prywatny, ładuje się natychmiast w sieci lokalnej i może integrować się bezpośrednio z Dockerem, aby automatycznie wykrywać uruchomione kontenery i wyświetlać ich stan w czasie rzeczywistym.
Główne cechy Homarr
Organizacja usługowa
Grupuj aplikacje w niestandardowe tablice i kategorie, aby każda usługa była dostępna za jednym kliknięciem.
Integracja Docker
Automatycznie wykrywaj działające kontenery i wyświetlaj ich status, kondycję oraz zużycie zasobów bez ręcznej konfiguracji.
Monitorowanie statusu
Monitoruj usługi w regularnych odstępach czasu i pokazuj wskaźniki statusu online/offline na żywo bezpośrednio na każdym kafelku.
Dostosowywalny układ
Edytor siatki „drag-and-drop” pozwala Ci zmieniać rozmiar, zmieniać kolejność i stylizować kafelki, aby dopasować je do Twojego przepływu pracy.
Wyszukaj i zakładki
Błyskawiczne wyszukiwanie we wszystkich skonfigurowanych usługach i w sieci, ze skrótami klawiaturowymi dla zaawansowanych użytkowników.
Obsługa wielu użytkowników
Utwórz oddzielne konta z uprawnieniami opartymi na rolach, aby każdy członek zespołu widział tylko to, czego potrzebuje.
Dlaczego warto uruchomić Homarr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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