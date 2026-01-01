Homarr to elegancki pulpit nawigacyjny typu open source, zaprojektowany, aby zapewnić Ci jeden interfejs dla wszystkich Twoich samodzielnie hostowanych aplikacji. Zamiast dodawać do zakładek dziesiątki adresów URL usług, Homarr prezentuje je jako uporządkowane kafelki ze wskaźnikami statusu na żywo, wyszukiwaniem i szybkimi akcjami — wszystko z jednej strony.

Wdrożenie Homarr na własnym VPS oznacza, że Twój pulpit nawigacyjny pozostaje prywatny, ładuje się natychmiast w sieci lokalnej i może integrować się bezpośrednio z Dockerem, aby automatycznie wykrywać uruchomione kontenery i wyświetlać ich stan w czasie rzeczywistym.