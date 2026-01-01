Wdróż Navidrome jednym kliknięciem.
Lekki, samodzielnie hostowany serwer do strumieniowania muzyki, który odtwarza Twoją osobistą kolekcję w dowolnym miejscu za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji kompatybilnych z Subsonic.
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Co możesz zbudować z Navidrome
Navidrome to lekki, szybki serwer do strumieniowania muzyki, który zapewnia Ci dostęp do Twojej własnej kolekcji muzyki, podobny do Spotify, z dowolnego urządzenia. Automatycznie skanuje Twoje foldery muzyczne, wyodrębnia metadane i udostępnia pliki MP3, FLAC, AAC, OGG i OPUS za pośrednictwem nowoczesnego interfejsu internetowego oraz kompatybilnego z Subsonic API, obsługiwanego przez dziesiątki aplikacji mobilnych, w tym DSub, Symfonium i Feishin. Obsługa wielu użytkowników oznacza, że każdy słuchacz otrzymuje własne playlisty, oceny i statystyki słuchania.
Samodzielne hostowanie Navidrome oznacza stały dostęp do każdego albumu, który posiadasz, niezależnie od zmian licencyjnych czy wyłączenia usług. Nie ma opłat abonamentowych, kompresji jakości dźwięku ani śledzenia zachowań — tylko Twoja muzyka, strumieniowana z Twojej własnej infrastruktury w pełnej jakości.
Główne cechy Navidrome
Kompatybilny z Subsonic API
Działa z dziesiątkami aplikacji mobilnych na iOS i Androidzie, dzięki czemu możesz wybrać preferowany odtwarzacz bez konieczności korzystania z zastrzeżonego klienta.
Obsługa wielu formatów
Przesyła strumieniowo MP3, FLAC, AAC, OGG i OPUS z transkodowaniem w locie, aby dostosować przepływność do wolniejszych połączeń bez utraty jakości źródłowej.
Automatyczne skanowanie biblioteki
Automatycznie skanuje foldery muzyczne według konfigurowalnego harmonogramu, wyodrębniając metadane i okładki albumów, aby Twoja biblioteka była aktualna, gdy dodajesz pliki.
Wieloużytkownikowe słuchanie
Każdy użytkownik otrzymuje niezależne playlisty, oceny w postaci gwiazdek i historię słuchania na współdzielonym serwerze, bez zakłócania pracy innym.
Scrobblowanie Last.fm
Śledzi Twoją historię słuchania automatycznie w Last.fm i ListenBrainz, aktualizując Twoje liczby odtworzeń i profil muzyczny.
Dlaczego warto uruchomić Navidrome na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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