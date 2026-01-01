Navidrome to lekki, szybki serwer do strumieniowania muzyki, który zapewnia Ci dostęp do Twojej własnej kolekcji muzyki, podobny do Spotify, z dowolnego urządzenia. Automatycznie skanuje Twoje foldery muzyczne, wyodrębnia metadane i udostępnia pliki MP3, FLAC, AAC, OGG i OPUS za pośrednictwem nowoczesnego interfejsu internetowego oraz kompatybilnego z Subsonic API, obsługiwanego przez dziesiątki aplikacji mobilnych, w tym DSub, Symfonium i Feishin. Obsługa wielu użytkowników oznacza, że każdy słuchacz otrzymuje własne playlisty, oceny i statystyki słuchania.

Samodzielne hostowanie Navidrome oznacza stały dostęp do każdego albumu, który posiadasz, niezależnie od zmian licencyjnych czy wyłączenia usług. Nie ma opłat abonamentowych, kompresji jakości dźwięku ani śledzenia zachowań — tylko Twoja muzyka, strumieniowana z Twojej własnej infrastruktury w pełnej jakości.