Do 69% zniżki na Navidrome

Wdróż Navidrome jednym kliknięciem.

Lekki, samodzielnie hostowany serwer do strumieniowania muzyki, który odtwarza Twoją osobistą kolekcję w dowolnym miejscu za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji kompatybilnych z Subsonic.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Navidrome jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Navidrome

Navidrome to lekki, szybki serwer do strumieniowania muzyki, który zapewnia Ci dostęp do Twojej własnej kolekcji muzyki, podobny do Spotify, z dowolnego urządzenia. Automatycznie skanuje Twoje foldery muzyczne, wyodrębnia metadane i udostępnia pliki MP3, FLAC, AAC, OGG i OPUS za pośrednictwem nowoczesnego interfejsu internetowego oraz kompatybilnego z Subsonic API, obsługiwanego przez dziesiątki aplikacji mobilnych, w tym DSub, Symfonium i Feishin. Obsługa wielu użytkowników oznacza, że każdy słuchacz otrzymuje własne playlisty, oceny i statystyki słuchania.

Samodzielne hostowanie Navidrome oznacza stały dostęp do każdego albumu, który posiadasz, niezależnie od zmian licencyjnych czy wyłączenia usług. Nie ma opłat abonamentowych, kompresji jakości dźwięku ani śledzenia zachowań — tylko Twoja muzyka, strumieniowana z Twojej własnej infrastruktury w pełnej jakości.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Navidrome

Kompatybilny z Subsonic API

Działa z dziesiątkami aplikacji mobilnych na iOS i Androidzie, dzięki czemu możesz wybrać preferowany odtwarzacz bez konieczności korzystania z zastrzeżonego klienta.

Obsługa wielu formatów

Przesyła strumieniowo MP3, FLAC, AAC, OGG i OPUS z transkodowaniem w locie, aby dostosować przepływność do wolniejszych połączeń bez utraty jakości źródłowej.

Automatyczne skanowanie biblioteki

Automatycznie skanuje foldery muzyczne według konfigurowalnego harmonogramu, wyodrębniając metadane i okładki albumów, aby Twoja biblioteka była aktualna, gdy dodajesz pliki.

Wieloużytkownikowe słuchanie

Każdy użytkownik otrzymuje niezależne playlisty, oceny w postaci gwiazdek i historię słuchania na współdzielonym serwerze, bez zakłócania pracy innym.

Scrobblowanie Last.fm

Śledzi Twoją historię słuchania automatycznie w Last.fm i ListenBrainz, aktualizując Twoje liczby odtworzeń i profil muzyczny.

Dlaczego warto uruchomić Navidrome na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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