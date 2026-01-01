Wdróż PicoClaw jednym kliknięciem.
Ultralekki asystent AI napisany w Go z natywną obsługą MCP i ponad 30 integracjami z dostawcami LLM.
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Co możesz zbudować z PicoClaw
PicoClaw to niezależny asystent AI o otwartym kodzie źródłowym, zainicjowany przez Sipeed i napisany w całości od podstaw w Go. Projekt został przebudowany w procesie samostartowania (self-bootstrapping) — sam agent AI kierował migracją architektury i optymalizacją kodu — tworząc pojedynczy statyczny plik binarny, który uruchamia się w mniej niż sekundę i działa na jednym rdzeniu procesora.
Zaprojektowany, aby być małym, szybkim i możliwym do wdrożenia wszędzie, PicoClaw wykonuje te same obciążenia co znacznie cięższe frameworki agentów, zużywając przy tym około 10 MB pamięci RAM. Samodzielne hostowanie launchera na VPS-ie zapewnia konsolę opartą na przeglądarce, trwałą konfigurację i długo działającą bramę, która łączy wybrany przez Ciebie LLM z Telegramem, Discordem, Matrixem, WeChatem i dowolnym serwerem MCP, na który go wskażesz.
Główne cechy PicoClaw
Bardzo niski ślad
Zużycie pamięci rdzenia poniżej 10 MB i czasy uruchamiania poniżej sekundy oznaczają, że pojedynczy VPS może hostować PicoClaw obok reszty Twojego stosu bez mierzalnego narzutu.
Uruchamianie konsoli internetowej
Program uruchamiający oparty na przeglądarce na porcie 18800 przeprowadzi Cię przez konfigurację dostawcy, kanału i bramy bez ręcznej edycji plików JSON.
Natywne wsparcie MCP
Integracja z protokołem Model Context Protocol pierwszej klasy pozwala Ci połączyć dowolny serwer MCP, aby rozszerzyć możliwości agenta bez pisania niestandardowych wtyczek.
Ponad 30 dostawców LLM
Korzystaj z OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax i innych za pośrednictwem jednej konfiguracji model_list.
Wielokanałowa bramka
Długo działająca brama udostępnia Twojego agenta za pośrednictwem Telegrama, Discorda, Matrixa, IRC, WeChat i WeCom z pojedynczego wdrożenia.
Inteligentne kierowanie modelu
Routing oparty na regułach wysyła proste zapytania do lekkich modeli, a złożone do flagowych modeli, ograniczając wydatki na API bez pogarszania jakości.
Dlaczego warto uruchomić PicoClaw na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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