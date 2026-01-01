PicoClaw to niezależny asystent AI o otwartym kodzie źródłowym, zainicjowany przez Sipeed i napisany w całości od podstaw w Go. Projekt został przebudowany w procesie samostartowania (self-bootstrapping) — sam agent AI kierował migracją architektury i optymalizacją kodu — tworząc pojedynczy statyczny plik binarny, który uruchamia się w mniej niż sekundę i działa na jednym rdzeniu procesora.

Zaprojektowany, aby być małym, szybkim i możliwym do wdrożenia wszędzie, PicoClaw wykonuje te same obciążenia co znacznie cięższe frameworki agentów, zużywając przy tym około 10 MB pamięci RAM. Samodzielne hostowanie launchera na VPS-ie zapewnia konsolę opartą na przeglądarce, trwałą konfigurację i długo działającą bramę, która łączy wybrany przez Ciebie LLM z Telegramem, Discordem, Matrixem, WeChatem i dowolnym serwerem MCP, na który go wskażesz.