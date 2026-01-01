Wdróż WriteFreely jednym kliknięciem.
Minimalistyczna platforma blogowa open source, zbudowana wokół Markdown, pisania bez rozpraszania i federacji ActivityPub.
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Co możesz zbudować z WriteFreely
WriteFreely to czysta, minimalistyczna platforma wydawnicza zaprojektowana wokół aktu pisania. Posty są tworzone w zwykłym Markdownie, edytor nie przeszkadza, a publiczne doświadczenie czytania usuwa komentarze, reklamy i trackery — pozostawiając tylko słowa. Wbudowana obsługa ActivityPub pozwala obserwującym w Fediverse subskrybować Twój blog bezpośrednio z Mastodona i innych sfederowanych usług.
Samodzielne hostowanie WriteFreely na Twoim VPS-ie utrzymuje Twoje pisanie pod Twoją własną domeną, wolne od algorytmicznych kanałów i wyłączeń platform. Lekki plik binarny Go zużywa minimalne zasoby, przechowuje wszystko w jednej bazie danych SQLite i daje Ci pełną kontrolę nad eksportem, motywami i ustawieniami federacji.
Główne cechy WriteFreely
Edytor Markdown-first
Pisz w zwykłym Markdownie za pomocą edytora bez rozpraszaczy, który automatycznie zapisuje wersje robocze i nie przeszkadza Ci, podczas gdy Ty skupiasz się na słowach.
Federacja ActivityPub
Obserwujący na Mastodonie i innych usługach Fediverse mogą subskrybować Twojego bloga bezpośrednio, docierając do czytelników bez algorytmicznych kanałów informacyjnych.
Czyste wrażenia z czytania
Publiczne posty wyświetlają się w typograficznym, wolnym od reklam układzie i bez śledzenia — czytelnicy widzą Twój tekst tak, jak Ty go napisałeś(-aś).
Własne motywy i CSS
Wybierz spośród wbudowanych motywów lub dodaj własny CSS, aby spersonalizować swój blog bez dotykania szablonów lub przebudowywania pliku binarnego.
Wersje robocze i planowanie
Zapisuj prywatne wersje robocze bezterminowo, następnie zaplanuj lub opublikuj posty, gdy będziesz gotowy(-a) — nie są wymagane żadne wtyczki CMS innych firm.
Lekki i przenośny
Pojedynczy plik binarny Go wspierany przez SQLite oznacza, że cały Twój blog mieści się w niewielkiej objętości i migruje między hostami za pomocą jednej kopii pliku.
Dlaczego warto uruchomić WriteFreely na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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