WriteFreely to czysta, minimalistyczna platforma wydawnicza zaprojektowana wokół aktu pisania. Posty są tworzone w zwykłym Markdownie, edytor nie przeszkadza, a publiczne doświadczenie czytania usuwa komentarze, reklamy i trackery — pozostawiając tylko słowa. Wbudowana obsługa ActivityPub pozwala obserwującym w Fediverse subskrybować Twój blog bezpośrednio z Mastodona i innych sfederowanych usług.

Samodzielne hostowanie WriteFreely na Twoim VPS-ie utrzymuje Twoje pisanie pod Twoją własną domeną, wolne od algorytmicznych kanałów i wyłączeń platform. Lekki plik binarny Go zużywa minimalne zasoby, przechowuje wszystko w jednej bazie danych SQLite i daje Ci pełną kontrolę nad eksportem, motywami i ustawieniami federacji.