GIMP (GNU Image Manipulation Program) to darmowy edytor grafiki rastrowej typu open-source, z zestawem funkcji porównywalnym do narzędzi komercyjnych. Obsługuje retusz zdjęć, korekcję kolorów, kompozycję warstwową, malarstwo cyfrowe i projektowanie graficzne w jednej aplikacji. Ten szablon uruchamia GIMP na pulpicie dostępnym przez przeglądarkę za pośrednictwem KasmVNC, dzięki czemu Twoje pełne środowisko edycyjne jest dostępne z dowolnego urządzenia bez konieczności lokalnej instalacji.

Hostowanie GIMP-a na VPS oznacza, że Twoje niestandardowe pędzle, skrypty i pliki projektów są zawsze dostępne z dowolnej maszyny. Dedykowane zasoby procesora i pamięci RAM obsługują duże płótna i zadania eksportu wsadowego, które obciążyłyby lokalne urządzenie o niskiej specyfikacji.