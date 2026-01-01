Wdróż GIMP jednym kliknięciem.
Profesjonalny edytor obrazów open source dostępny z dowolnej przeglądarki za pośrednictwem interfejsu pulpitu zdalnego.
Wybierz plan VPS dla GIMP
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) to darmowy edytor grafiki rastrowej typu open-source, z zestawem funkcji porównywalnym do narzędzi komercyjnych. Obsługuje retusz zdjęć, korekcję kolorów, kompozycję warstwową, malarstwo cyfrowe i projektowanie graficzne w jednej aplikacji. Ten szablon uruchamia GIMP na pulpicie dostępnym przez przeglądarkę za pośrednictwem KasmVNC, dzięki czemu Twoje pełne środowisko edycyjne jest dostępne z dowolnego urządzenia bez konieczności lokalnej instalacji.
Hostowanie GIMP-a na VPS oznacza, że Twoje niestandardowe pędzle, skrypty i pliki projektów są zawsze dostępne z dowolnej maszyny. Dedykowane zasoby procesora i pamięci RAM obsługują duże płótna i zadania eksportu wsadowego, które obciążyłyby lokalne urządzenie o niskiej specyfikacji.
Główne cechy GIMP
Dostęp przez przeglądarkę
Uzyskaj dostęp do pełnego środowiska GIMP z dowolnej nowoczesnej przeglądarki za pośrednictwem KasmVNC — bez konieczności instalacji lokalnej na żadnym urządzeniu.
Zaawansowane narzędzia do retuszu
Profesjonalny retusz zdjęć, korekcja kolorów, mapowanie tonów i narzędzia do retuszu dla fotografów i projektantów.
Komponowanie warstw
Edycja warstwowa z maskami, trybami mieszania i grupowaniem dla złożonych kompozycji obrazu.
Automatyzacja skryptowa
Skrypty Script-Fu i Python-Fu automatyzują powtarzalne zadania i umożliwiają przetwarzanie wsadowe dużych zestawów obrazów.
Szeroka obsługa formatów
Otwieraj, edytuj i eksportuj setki formatów plików, w tym PSD, TIFF, WebP i RAW, bez narzędzi do konwersji.
Dlaczego warto uruchomić GIMP na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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