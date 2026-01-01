Wdróż OpenHuman za pomocą instalacji jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany osobisty rdzeń AI, który łączy ponad 118 aplikacji i buduje prywatne drzewo pamięci, które Ty w pełni kontrolujesz.
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Co możesz zbudować z OpenHuman
OpenHuman to otwarta, osobista superinteligencja AI zaprojektowana do działania na Twojej własnej infrastrukturze. Zbudowana wokół rdzenia Rust i drzewa pamięci typu local-first kompatybilnego z Obsidianem, łączy się z ponad setką usług za pomocą OAuth jednym kliknięciem — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar i wiele innych — i co dwadzieścia minut cicho pobiera świeże dane do prywatnej bazy wiedzy.
Samodzielne hostowanie OpenHuman utrzymuje każdy e-mail, dokument i rozmowę w przestrzeni roboczej, którą Ty posiadasz, jednocześnie pozwalając Ci kierować żądania do modeli rozumowania, szybkich lub wizyjnych na żądanie. Nie ma opłat za stanowisko, blokady dostawcy ani żadna zewnętrzna usługa AI nigdy nie widzi Twoich surowych danych, chyba że wyraźnie je tam przekierujesz.
Główne cechy OpenHuman
Pamięć z priorytetem lokalnym
Każda wiadomość, dokument i synchronizacja integracji trafia do lokalnego magazynu SQLite oraz do kompatybilnego z Obsidianem skarbca, który możesz czytać, edytować i tworzyć kopie zapasowe bezpośrednio na dysku.
118+ integracji
Łączniki OAuth uruchamiane jednym kliknięciem dla Gmaila, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Kalendarza i dziesiątek innych, z procesem działającym w tle, który odświeża dane co dwadzieścia minut.
Natywne narzędzia agenta
Wbudowane wyszukiwanie w sieci, scraping, dostęp do systemu plików, operacje git i głos (STT/TTS) pozwalają agentom działać w Twoim imieniu bez zewnętrznych frameworków wtyczek.
Kompresja TokenJuice
Kompresor promptów na urządzeniu, który usuwa zbędne tokeny z wywołań agentów, zmniejszając koszty API modelu nawet o 80% w długotrwałych przepływach pracy.
Ujednolicony routing modelu
Przełączaj się między modelami rozumowania, szybkimi i wizyjnymi za pośrednictwem jednej subskrypcji, lub skieruj rdzeń na lokalne backendy Ollama i LM Studio dla pełnej prywatności.
Utwardzony rdzeń RPC
Rdzeń Rust działający w trybie headless udostępnia punkt końcowy RPC uwierzytelniany tokenem bearer, działa jako kontener tylko do odczytu z ograniczonymi uprawnieniami i bezproblemowo łączy się z klientami desktopowymi przez sieć.
Dlaczego warto uruchomić OpenHuman na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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