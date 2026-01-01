OpenHuman to otwarta, osobista superinteligencja AI zaprojektowana do działania na Twojej własnej infrastrukturze. Zbudowana wokół rdzenia Rust i drzewa pamięci typu local-first kompatybilnego z Obsidianem, łączy się z ponad setką usług za pomocą OAuth jednym kliknięciem — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar i wiele innych — i co dwadzieścia minut cicho pobiera świeże dane do prywatnej bazy wiedzy.

Samodzielne hostowanie OpenHuman utrzymuje każdy e-mail, dokument i rozmowę w przestrzeni roboczej, którą Ty posiadasz, jednocześnie pozwalając Ci kierować żądania do modeli rozumowania, szybkich lub wizyjnych na żądanie. Nie ma opłat za stanowisko, blokady dostawcy ani żadna zewnętrzna usługa AI nigdy nie widzi Twoich surowych danych, chyba że wyraźnie je tam przekierujesz.