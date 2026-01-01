RustFS to wysokowydajny, rozproszony system przechowywania obiektów, zbudowany w całości w Rust. Zapewnia pełną kompatybilność z API Amazon S3 w połączeniu z gwarancjami bezpieczeństwa pamięci Rust i surową wydajnością, która przewyższa tradycyjne rozwiązania. Zaprojektowany dla jezior danych, potoków AI/ML i obciążeń związanych z dużymi zbiorami danych, RustFS wykorzystuje kodowanie korekcyjne do ochrony przed utratą danych i wykrywanie bitrotu w celu zapewnienia długoterminowej integralności danych.

Samodzielne hostowanie RustFS na Twoim własnym VPS-ie sprawia, że infrastruktura przechowywania obiektów jest w pełni pod Twoją kontrolą — bez opłat za GB, bez opłat za ruch wychodzący i bez uzależnienia od dostawcy. Wbudowana konsola internetowa pozwala Ci zarządzać bucketami, konfigurować zasady dostępu i monitorować wykorzystanie pamięci masowej bez potrzeby dodatkowych narzędzi.