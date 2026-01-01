Wdróż RustFS jednym kliknięciem.
Kompatybilna z S3 rozproszona pamięć obiektowa zbudowana w Rust dla obciążeń AI, jezior danych i aplikacji natywnych dla chmury.
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Co możesz zbudować z RustFS
RustFS to wysokowydajny, rozproszony system przechowywania obiektów, zbudowany w całości w Rust. Zapewnia pełną kompatybilność z API Amazon S3 w połączeniu z gwarancjami bezpieczeństwa pamięci Rust i surową wydajnością, która przewyższa tradycyjne rozwiązania. Zaprojektowany dla jezior danych, potoków AI/ML i obciążeń związanych z dużymi zbiorami danych, RustFS wykorzystuje kodowanie korekcyjne do ochrony przed utratą danych i wykrywanie bitrotu w celu zapewnienia długoterminowej integralności danych.
Samodzielne hostowanie RustFS na Twoim własnym VPS-ie sprawia, że infrastruktura przechowywania obiektów jest w pełni pod Twoją kontrolą — bez opłat za GB, bez opłat za ruch wychodzący i bez uzależnienia od dostawcy. Wbudowana konsola internetowa pozwala Ci zarządzać bucketami, konfigurować zasady dostępu i monitorować wykorzystanie pamięci masowej bez potrzeby dodatkowych narzędzi.
Główne cechy RustFS
S3 API Kompatybilny
Działa z każdym klientem, SDK lub narzędziem kompatybilnym z S3 — migruj istniejące przepływy pracy bez zmian w kodzie.
Kodowanie wymazywania
Rozprowadza dane na wielu woluminach z redundancją, dzięki czemu pamięć masowa pozostaje nienaruszona nawet w przypadku awarii pojedynczych dysków.
Internetowa Konsola Zarządzania
Interfejs oparty na przeglądarce do tworzenia zasobników, zarządzania kluczami dostępu, ustawiania zasad cyklu życia i monitorowania wykorzystania pamięci masowej.
Wysoka Wydajność
Zbudowany w Rust dla bezpieczeństwa pamięci i szybkości — testy porównawcze wykazują do 2,3× wyższą przepustowość niż alternatywy dla obciążeń małymi obiektami.
Powiadomienia o wydarzeniach
Uruchamiaj webhooki na zdarzenia w zasobniku, takie jak tworzenie i usuwanie obiektów, aby zintegrować się z kolejnymi potokami przetwarzania.
Integracja tożsamości
Obsługuje OIDC/OpenID Connect oraz OpenStack Keystone dla firmowego logowania jednokrotnego i wdrożeń wielodzierżawczych.
Dlaczego warto uruchomić RustFS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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